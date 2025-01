Zmiany na rynku pracy przez AI. Ekspert mówi wprost

Sztuczna inteligencja doprowadzi do zmian na rynku pracy. Przyspieszy automatyzację procesów, ale nie należy spodziewać się nagłej lawiny zwolnień. Zdaniem eksperta, technologia wciąż wiąże się z wysokimi kosztami.

Technologia agentów AI, choć przyspieszy automatyzację w przedsiębiorstwach, nie doprowadzi do masowych zwolnień pracowników. Taką opinię wyraził Jarosław Sokolnicki, ekspert ds. sztucznej inteligencji, w rozmowie z "PAP". Sokolnicki, będący partnerem i CEO firmy 4Enlight, a wcześniej inżynierem w Microsoft, podkreślił, że spadek zatrudnienia w niektórych sektorach w minionym roku to przede wszystkim skutek wzrostów w czasie pandemii i spowolnienia w branżach po niej, a nie konsekwencja masowego zaprzęgania AI do pracy.

Wyzwania wdrażania agentów AI

Głównym trendem technologicznym w 2025 r. będą agenci AI, czyli kody oparte na sztucznej inteligencji, które wykonują zadania takie jak analiza danych czy generowanie raportów. Mimo że ich wprowadzenie przyspieszy automatyzację, technologia ta jest wciąż testowana. Wdrożenie agentów AI w firmach napotyka na przeszkody, takie jak wysoki koszt technologii, dług technologiczny oraz złożone procesy decyzyjne.

Zdaniem Jarosława Sokolnickiego technologia ta ma jeszcze spore ograniczenia i pozostaje w fazie testów. Sokolnicki zauważył, że wiele firm może nie być w stanie wprowadzić agentów AI w najbliższym czasie ze względu na wysokie koszty.

- Może się okazać, że 99 proc. firm już istniejących na rynku, nie będzie w stanie wprowadzić systemu agentów AI w najbliższym czasie - ocenił ekspert

Dodatkowo, technologia ta ma swoje ograniczenia, w tym tzw. halucynacje, czyli podawanie fałszywych informacji, które brzmią wiarygodnie. Badania pokazują, że im bardziej złożone zadania wykonuje AI, tym bardziej jej efektywność spada. Oznacza to, że w praktyce AI może wesprzeć człowieka i zwiększyć tempo wykonywania prostych zadań, a nie zastąpić doświadczonego specjalistę w jego codziennej pracy.

W przyszłości mogą pojawić się firmy, które szybko wdrożą agentów AI, zautomatyzują się i osiągną wysoką efektywność przy niskich kosztach. Jednak sukces tych firm będzie zależał od zdobycia zaufania klientów i promocji marki. Sokolnicki podkreślił, że firmy, którym się to uda, mogą znacząco wpłynąć na transformację polskiego rynku.