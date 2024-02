Nadchodzą zmiany w GeForce Now. Chodzi o darmową wersję, która co prawda posiada swoje ograniczenia, ale chętnych na ten wariant nie brakuje. 5 marca zmieni się nieco kształt usługi.

Usługa GeForce NOW zmienia się na naszych oczach. Biblioteka obsługiwanych gier rozrasta się z każdym kolejnym tygodniem, a jednocześnie Nvidia nie szczędzi aktualizacji kart graficznych GeForce - nowy sterownik ułatwia nie tylko obsługę sprzętu, ale też upraszcza instalację dodatkowego oprogramowania, takiego jak właśnie GeForce NOW. Tymczasem wiatr zmian dotarł do darmowej wersji rzeczonej usługi.

Darmowy GeForce NOW z reklamami

Już za chwilę, bo 5 marca 2024 r., Nvidia wprowadzi zmiany w darmowym wariancie GeForce NOW - reklamy staną się faktem. Część graczy może teraz sygnalizować pewne obawy, niemniej Nvidia uspokaja. W oświadczeniu dla The Verge podkreślono, że reklamy będą wyświetlane "podczas oczekiwania w kolejce na rozpoczęcie sesji" w GeForce NOW. Maksymalny czas trwania reklamy to dwie minuty. Nic nie wskazuje na to, że będą one wyświetlane w trakcie rozgrywki.

Reklamy w GeForce NOW dotyczą jedynie darmowej wersji usługi, która jest dość mocno ograniczona względem pozostałych. Przypomnijmy, że GeForce NOW możemy spotkać w trzech wariantach:

darmowym

Priority (54 zł za miesiąc lub 269 zł za 6 miesięcy)

Ultimate (109 zł za miesiąc lub 539 zł za 6 miesięcy)

Nowe gry w usłudze GeForce NOW

Le Mans Ultimate

Nightingale

Terminator: Dark Fate - Defiance

Garden Life: A Cozy Simulator

Pacific Drive

Solium Infernum

Katamari Damacy REROLL

Klonoa Phantasy Reverie Series

PAC-MAN MUSEUM+

PAC-MAN WORLD Re-PAC

Tales of Arise

Kilka tytułów z biblioteki GeForce NOW we wczesnym dostępie otrzymało pełne wersje:

Last Epoch (wersja 1.0 dostępne w Steam)

Myth of Empires (wersja 1.0 dostępne w Steam)

Sons of the Forest (wersja 1.0 dostępne w Steam)

Źródło: Nvidia, The Verge, zdjęcie otwarcia: Nvidia