NVIDIA opublikowała nową wersję sterowników dla kart graficznych GeForce. Zmiany obejmują także panel sterowania, który został całkowicie przebudowany – jego obsługa będzie dużo wygodniejsza.

Karty graficzne NVIDIA GeForce cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród graczy (takie modele często są polecane w naszym rankingu kart graficznych do gier), jednak wielu użytkowników notorycznie narzekało na archaiczny panel sterowania. W końcu to się zmieniło!

Nowe sterowniki do kart GeForce

NVIDIA udostępniła sterowniki graficzne Game Ready 551.61 WHQL, w których wprowadzono też nową wersję aplikacji NVIDIA (póki co w wersji testowej - beta). Nowa aplikacja zastępuje GeForce Experience oraz Panel sterowania NVIDIA. Według producenta, to pierwszy krok w kierunku modernizacji i ujednolicenia Panelu sterowania NVIDIA oraz aplikacji GeForce Experience.

Nowa aplikacja wprowadza nowy interfejs użytkownika, który powinien uprościć obsługę sprzętu i instalację dodatkowego oprogramowania, takiego jak GeForce NOW, NVIDIA Broadcast czy NVIDIA Omniverse. Przeprojektowana nakładka pozwala na wygodny dostęp do narzędzi do nagrywania rozgrywki, funkcji monitorujących wydajność oraz filtrów ulepszających gry (w tym innowacyjnych nowych filtrów opartych na AI dla użytkowników kart graficznych GeForce RTX).

Producent przy okazji wprowadził nowe filtry Freestyle, oparte na sztucznej inteligencji. RTX HDR płynnie dodaje tryb HDR do zwykłych gier SDR (oczywiście wymagany jest jeszcze ekran, który obsługuje HDR). RTX Dynamic Vibrance ulepsza funkcję NVIDIA Digital Vibrance, co poprawia wyrazistość obrazu w grach.

Użytkowników kart graficznych GeForce powinien ucieszyć fakt, iż producent zdecydował się na opcjonalne logowanie GFE (do tej pory było ono oligatoryjne).

To jak, przetestujecie?