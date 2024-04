Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która pozwoli dostosować polskie przepisy do prawa unijnego oraz zapewni większe wsparcie w rozwoju sektora OZE w naszym kraju. Zmiany obejmą także prosumentów.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, obecnie obowiązujące regulacje nie sprzyjają inwestycjom w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przy okazji prawo nie jest w pełni zgodne z nowymi dokumentacji europejskimi, zatem Komisja Europejska może uznać, że przydzielane wsparcie jest bezprawne.

Konieczne jest wprowadzenie zmian, które usprawnią cały proces. Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (ale przy okazji też niektórych innych ustaw) ma wprowadzić kilka istotnych zmian, które przyspieszą rozwój OZE i zmniejszą udział tradycyjnych źródeł energii w naszym kraju.

Szybsze zezwolenia na inwestycje związane z OZE

Najważniejsza zmiana ma dotyczyć uproszczenia drogi dotyczącej wydawania zezwoleń na inwestycje związane z OZE. Zmiany mają obejmować procedury na wydanie decyzji na budowę, warunków przyłączenia do sieci oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła.

Nowy projekt zakłada, że procedury uzyskania decyzji środowiskowej na budowę sieci i magazynów energii mają być traktowane jako stanowiące realizację nadrzędnego celu publicznego oraz uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu.

Nowe zasady rozliczania w systemie net-billing

Istotne kwestie mają dotyczyć rozliczania się w systemie net-billing, który zastąpił wcześniej obowiązujący system net-metering. System pozwala prosumentom sprzedać nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej, a w razie potrzeby też ją kupować.

Nowe prawo zakłada utrzymanie możliwości rozliczania się w systemie net-billing, jednak podniesie ono maksymalną nadpłatę (niewykorzystane przez prosumenta środki za wprowadzone do sieci energię elektryczną) z 20% do 30%. Ustawodawcy chcą w ten sposób zachęcić do zwiększania wartości zwrotu za niewykorzystaną energię.

Warto jednak zaznaczyć, że nowe prawo zmieni sposób wyliczania wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumenta (i prosumenta zbiorowego). Do 30 czerwca 2024 r. odbywać się to będzie według rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej, natomiast od 1 lipca 2024 r. wartość będzie wyliczana w oparciu o rynkową godzinową cenę.

Źródło: Money, Sejm