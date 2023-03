Bateria Samsunga A32 G5 nie należy do słabych zawodników. Jedno ładowanie pozwala na zabranie telefonu na weekend bez ładowarki. Mimo to, zdarzył się jego właściciel, który uznał, że to za mało. Jego Samsung A32 G5 będzie działał tydzień. Co uczynił i jak mu poszło?