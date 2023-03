Najnowsze dane dotyczące sprzedaży składanych smartfonów pokazują, że firma Samsung jest prawdziwym hegemonem w sektorze tego typu urządzeń.

Samsung sprzedaje najwięcej składanych telefonów

Wielokrotnie pojawiały się informacje sugerujące, że w kontekście składanych smartfonów to Samsung radzi sobie najlepiej. Raport przygotowany przez Financial Times na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę analityczną Canalys nie tylko to potwierdza, ale też pokazuje jak ogromną przewagę koreański producent ma nad swoimi głównymi rywalami.

W 2022 r. do sprzedaży wysłano ponad 14,2 mln składanych telefonów. Stwierdzenie, że Samsung dostarczył więcej urządzeń niż wszyscy inni producenci razem wzięci jest prawdziwe, ale nie oddaje w całości obrazu sytuacji. Najlepiej przemawiają w tym momencie liczby.

Z wspomnianych 14,2 mln składanych telefonów ponad 11 mln egzemplarzy było oznaczonych logo firmy Samsung. Pozostałe miejsca na podium, ale z dużą startą do lidera, zajęli dwaj chińscy producenci - Huawei i Oppo. Co ciekawe, wszyscy uwzględnieni w tym zestawieniu producenci, poza Samsungiem, pochodzą właśnie z Państwa Środka.

Producenci postawią mocniej na składane smartfony

Analitycy Canalys szacują, że w 2023 r. dostawy składanych smartfonów mogą zostać podwojone. Według nich możliwe jest, że uda się przekroczyć barierę 30 milionów sztuk.

Rynek tego typu urządzeń będzie bardziej konkurencyjny zwłaszcza w Europie. Część chińskich producentów podjęła decyzje aby odważniej postawić na sprzedaż w naszej części świata. Można wskazać tu przede wszystkim na Oppo. Także w Polsce zadebiutował już OPPO Find N2 Flip, pierwszy składany smartfon tej marki przeznaczony na rynki międzynarodowe. To interesujący model mający stanowić realną alternatywę dla linii Galaxy Z Flip, przy pomocy której klientów zdobył Samsung.

Dużym impulsem dla rynku omawianych urządzeń będzie premiera składanego iPhone'a. Ostatnie doniesienia branżowych informatorów sugerują, że zostanie zaprezentowany w 2024 r.

Źródło: Financial Times