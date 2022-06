Wozy opancerzone MT-LB to trudny przeciwnik. Niskie i przystosowane do poruszania się w trudnym terenie, doskonale nadają się do maskowania. Tym razem gęste krzaki okazały się zbyt ukraińskie dla rosyjskich transporterów.

O sukcesie ukraińskich żołnierzy pod Charkowem doniosły już w piątek media społecznościowe. Dużo dymu i ognia nad lasem, nie było jednak zbyt przekonujące.

Po dobie relację uzupełniono czytelnymi zbliżeniami. Dlaczego wozy opancerzone MT-LB tracą swoje atuty na Ukrainie?

Jak przebiegała akcja ukraińskich żołnierzy?

Komplet filmowej dokumentacji zdarzenia pod Charkowem dostarczyło twitterowe konto Blue Sauron:

Kilka precyzyjnych strzałów to dowód na to, jak istotna bywa znajomość terenu i uzbrojenia. Ukraińcy nie tylko są u siebie, ale akurat wozy opancerzone z rodziny MT znają aż za dobrze.

Dlaczego atuty opancerzonych MT-LB nie działają na Ukrainie?

MT-LB to lekkie pojazdy opancerzone dużej mobilności. Mogą być używane jako holowniki dział aryleryskich lub innych pojazdów, ale także służyć do transportu żołnierzy. Chociaż prezentują się dosyć topornie, to ich sylwetka jest ogromnym atutem. Szerokie, płaskie kadłuby łatwo jest zamaskować i bardzo trudno uszkodzić. Są wykonywane są z płyt pancernych, które po zespawaniu walcuje się i w ten sposób uszczelnia.

Pojazdy z rodziny MT są cenione przez wiele armii świata, ponieważ kilka modyfikacji wystarcza, aby zrobić z nich pancernych komandosów. Na przykład modele MT-LBW dysponują odmiennym systemem gąsienicowym. Zmniejsza on nacisk pancernego olbrzyma na grunt i pozwala mu zwinnie przemieszczać się na terenach podmokłych, a nawet brodzić w wodzie i śniegu.

Liczne przeróbki oryginału zawsze oszczędzały korzystną bojowo sylwetkę, ponieważ to ona pozwala „rozpłynąć się w powietrzu”. Pod warunkiem, że jest się u siebie. W lesie pod Charkowem u siebie jest tylko wóz opancerzony MT-LB, a nie Rosjanie. Tak kluczowa konstrukcja tych pojazdów powstała w Charkowskiej Fabryce Traktorów.

Źródło: Twitter, opisybroni.pl, Defence24