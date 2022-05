Wycofujący się z rejonu Charkowa Rosjanie puścili z dymem unikatowe w skali świata zbiory ukraińskiego banku roślinnych zasobów genowych. Jak duże są zniszczenia i dlaczego na podobną głupotę nie wpadli w przeszłości nawet hitlerowscy okupanci?

Rosjanie uparli się wyzwalać Ukrainę od wielu fantastycznych rzeczy: nazistów, telefonów komórkowych i armatury łazienkowej. Tym razem wrogiem najgorszym okazały się nasiona roślin hodowlanych. Wycofując się z Charkowa putinowskie orki zdecydowały, że nie szkoda im amunicji na ostrzał ukraińskiego banku roślinnych zasobów genowych. Jak duże są straty i dlaczego zaboli to cały świat, łącznie z Rosją?

Co to jest bank roślinnych zasobów genowych?

Banki roślinnych zasobów genowych to kolekcje nasion, które utrzymywane są w stanie zdatnym do wysiewu. Muszą być one utrzymywane w odpowiednich warunkach temperaturowych oraz wilgotnościowych i co kilka sezonów przechodzić proces wegetacji. W ten sposób w banku roślinnych zasobów genowych stale dostępne jest pokolenie, które wykazuje zdolność do kiełkowania.

Zasadność utrzymywania podobnych rezerwuarów dostrzegają państwa, władze lokalne i instytucje naukowe. Przede wszystkim banki roślinnych zasobów genowych stanowią gwarancję odtworzenia gatunku zniszczonego na skutek klęsk żywiołowych. Oprócz tego są żywą biblioteką dla naukowców i hodowców, którzy chcą doskonalić istniejące odmiany roślin i opracowywać nowe krzyżówki.

Jakie są straty ukraińskiego banku roślinnych zasobów genowych?

O dewastacji banku roślinnych zasobów genowych Ukrainy, świat dowiedział się z youtubowego kanału Український агроном. Prowadzi go doktor Serhij Awramenko,naukowiec Ukraińskiej Akademii Nauk, współpracujący z Instytutem Roślin Uprawnych w Charkowie. Tym razem nie miał dla swoich obserwatorów słonecznych wieści:

Na skutek bombardowania budynków instytutu w popiół zmieniły się dziesiątki tysięcy próbek materiału siewnego. Jest to znacząca część roślinnego rezerwuaru genetycznego Ukrainy i ogromna strata dla naukowców i hodowców z całego świata. Paradoksalnie, także dla Rosjan, którzy w przeszłości regularnie korzystali z bogactwa ukraińskich zbiorów.

Z relacji naukowca wynika, że pożar strawił większą część kolekcji, a szczególnie cenne, starożytne gatunki zbóż jarych prawdopodobnie zniknęły z tego świata. Nie są one regularnie uprawiane, a niektóre były unikatami na skalę świata. Nawet, jeśli ich ziarna znajdą się wśród szczątkowego materiału ocalałego z pożogi, to zostały one dosłownie uprażone w wysokiej temperaturze. Nie ma więc większych szans, aby zachowały swoją naturalną zdolność do kiełkowania.

Dlaczego bombardowanie ukraińskiego banku roślinnych zasobów genowych było głupie?

Ukraiński bank roślinnych zasobów genowych był budowany przez pokolenia, a w jego kolekcji znajdowało się ponad 160 tysięcy odmian roślin uprawnych oraz ich hybryd. Zbiór ten był jednym z największych na świecie i do 2021 nie miały na niego wpływu działania wojenne. Bez szwanku przetrwał grabieżcze podejście hitlerowskich okupantów, a nawet chore pomysły gospodarki planowanej w stylu ZSRR.

Jest to jedna z największych takich instytucji na świecie, której zasoby chroniły nawet hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. (...) Wręcz przeciwnie, (okupanci) próbowali ją zachować, zabezpieczyć jej część, bo wiedzieli, że ich potomkowie mogą ich potrzebować. W końcu bezpieczeństwo żywnościowe każdego kraju zależy od takich banków zasobów genetycznych

- podkreśla Awramenko

Dopiero putinowska armia uznała, że całkiem sprytnym pomysłem jest puszczenie z dymem tej unikatowej kolekcji i to w kraju, do którego wpadła bez zaopatrzenia. Ostatecznie, jeśli miejscowi też są głodni, to jakoś raźniej. Innej przyczyny, dla której zdecydowano się na ostrzał budynków Instytutu Roślin Uprawnych w Charkowie, trudno znaleźć. Nie stacjonowało w nim regularne wojsko, ani obrona terytorialna. Jedyny używany tam sprzęt, wykazujący się jakąkolwiek zdolnością bojową, stanowiły… rowery.

