Znów wyłączali fotowoltaikę. Mamy za dużo prądu

Kolejny raz doszło do sytuacji, w której konieczne było zaniżenie generacji źródeł fotowoltaicznych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne ponownie musiały zadecydować o ograniczeniu produkcji z farm fotowoltaicznych. Innego wyjścia nie ma.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne znów były zmuszone do ograniczenia produkcji z instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju. Redukcja generacji źródeł OZE była konieczna ze względów bilansowych. Do sytuacji takiej doszło 2 lipca 2023 r. w godzinach od 11:00 do 17:00.

Redukcja generacji z odnawialnych źródeł energii była konieczna ze względu na nadmierną podaż energii elektrycznej. Nie ma możliwości, by ograniczyć produkcję z konwencjonalnych elektrowni poniżej pewnego poziomu, ponieważ technologia ta nie jest wystarczająco elastyczna. W związku z tym ograniczono generację energii z farm fotowoltaicznych przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięcia.

Jest to kolejne podobne zajście w ostatnich miesiącach. Na przełomie 2022 i 2023 r. ograniczano produkcję z elektrowni wiatrowych, natomiast w kwietniu i maju bieżącego roku konieczne było redukowanie generacji ze źródeł fotowoltaicznych. To tylko udowadnia, że polskie sieci energetyczne muszą być modernizowane, jeśli chcemy opierać energetykę na odnawialnych źródłach energii.

Potrzebne magazyny energii

Dużym wyzwaniem dla energetyki jest opracowanie odpowiednich technologii magazynowania energii. Dzięki nim wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczne energia za dnia mogłaby być wykorzystywana w nocy lub nawet w kolejnym dniu, kiedy zapotrzebowanie na nią może być większe.

Odnawialne źródła energii są elastyczne, ale jednocześnie mocno zależne od warunków atmosferycznych. Zużycie energii w gospodarce jest jednak niezależne od pogody. Zależy przede wszystkim od cyklu pracy przedsiębiorstw i godzin wypoczynku obywateli. Bez modernizacji sieci i rozwoju magazynów energii OZE nie będą mogły dalej się rozwijać.