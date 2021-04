Czekacie na Path of Exile 2? Gra powstaje we względnej ciszy, którą jednak twórcy zdecydowali się teraz przerwać. Co ważne, dość mocnym akcentem.

Nowy zwiastun i gameplay z Path of Exile 2

Z zapowiedzią Path of Exile 2 mieliśmy do czynienia już jakiś czas temu, bo w listopadzie 2019 roku. Pokazano wtedy pierwszy zwiastun i jak się teraz okazuje, na kolejny trzeba było czekać grubo ponad rok. Gdy już się jednak pojawił, to w nie byle jakim akompaniamencie.

Poza nowym zwiastunem, studio Grinding Gear Games zdecydowało się zaprezentować coś ciekawszego, a mianowicie gameplay. Co ważne, naprawdę obszerny, bo liczący niemal 20 minut. To dobra okazja to rzucenia okiem na to, w jakim kształcie znajduje się obecnie omawiany projekt.

Widzimy tu lokacje na pustyni Vastiri, a także między innymi dwa nowe typy broni - włócznie i kusze czy starcia z bossami. Path of Exile 2 od samego początku kreowano go na konkurenta dla Diablo IV. Czy patrząc na zaprezentowane fragmenty rozgrywki można dawać Path of Exile 2 szanse w starciu z bardziej medialnym rywalem?

Kiedy premiera Path of Exile 2?

Podoba się? Niestety nie ma co liczyć na to, że szybko pojawi się okazja do samodzielnego ogrywania Path of Exile 2, ponieważ do premiery jeszcze dość daleka droga. Dokładnej daty nie ustalono, nie ma jednak szans na to, aby Path of Exile 2 został wydany w tym roku. Twórcy nie ukrywają, że również im we znaki dała się pandemia i konieczność przejścia na pracę zdalną.

Najbardziej zagorzałym fanom serii oczekiwanie umili zapewne nowa liga wyzwań Ultimatum do Path of Exile. Tu obejdzie się bez większej dawki cierpliwości, ponieważ premierę zaplanowano na 16 kwietnia.

Źródło: Path of Exile

