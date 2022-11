Niespełna miesiąc dzieli nas od premiery Avatar: The Way of Water, bezsprzecznie jednego z najgoręcej wyczekiwanych filmów tego roku. Czy zaprezentowany zwiastun sugeruje świetne widowisko?

Avatar: The Way of Water zapewni kolejne fajerwerki wizualne?

Wielokrotnie rozmawiano i pisano o tym, dlaczego pierwszy Avatar (z 2009 roku) nieustannie może szczycić się mianem najbardziej dochodowego filmu w historii. Kolokwialnie to streszczając, zapewnił większości widzów opad szczęki. Tak, padały stwierdzenia, że pod względem wizualnym to arcydzieło. Avatar: The Way of Water (Avatar: Istota wody w polskiej wersji językowej) ma zatem bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. Uda się przynajmniej do niej doskoczyć?

Wytwórnia 20th Century Studios pochwaliła się kolejnym zwiastunem nowej produkcji Jamesa Camerona. Każdy indywidualnie oceni, czy materiał robi wrażenie. Jeśli chodzi natomiast o fabułę, to dodajmy, że ten wyczekiwany film przedstawi wydarzenia rozgrywające się 10 lat po tych z pierwszej części i będzie skupiał się na losach Jake'a oraz Neytiri.

Avatar: Istota wody - zwiastun

Kiedy premiera Avatar 2?

Zauważalnie rozkręcająca się kampania promująca Avatar: The Way of Water daje do zrozumienia, że nie będziemy mieli do czynienia z nieprzyjemną niespodzianką w postaci opóźnienia premiery. A skoro tak, to można nastawiać się na przedświąteczną wizytę w kinie, bo film zadebiutuje na wielkim ekranie 16 grudnia.

Źródło: Avatar, 20thCenturyStudios