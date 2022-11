O planach przeniesienia Gran Turismo na wielki ekran wiemy nie od dziś. Twórcy filmu bardzo ostrożnie dawkują informacje na jego temat, ale właśnie coś istotnego ujawnili.

Ruszyły prace na planie Gran Turismo

Jeśli lubicie gry wyścigowe, Gran Turismo raczej nie trzeba Wam przedstawiać. Sony pochwaliło się startem prac na planie i zarazem pierwszym zdjęciem z niego. Potwierdziło też, że Gran Turismo będzie połączeniem dobrze znanej serii gier z prawdziwą historią Janna Mardenborougha. Jest zatem nadzieja na coś więcej niż tylko ściganie się na torze, tak dobrana fabuła ma potencjał.

Obsada filmu Gran Turismo to także dobrze znane twarze

W roli głównej zdecydowano się obsadzić Archiego Madekwe, dla którego powinna być to najważniejsza rola w dotychczasowej karierze. Pojawił się wprawdzie w filmie Voyagers oraz popularnym serialu See, ale teraz ma okazję zagrać pierwsze skrzypce w produkcji, o której powinno być głośno.

Nie jest jednak tak, że cała obsada będzie składała się z aktorów na dorobku. W Gran Turismo wystąpią także doskonale znani Orlando Bloom (Piraci z Karaibów, Władca Pierścieni), David Harbour (Stranger Things, Hellboy) oraz Josha Stradowski (Koło czasu).

Reżyser też nie jest anonimowy, bo Sony udało się zaangażować do tego projektu Neilla Blomkampa. Jeśli w pierwszej chwili nie kojarzycie nazwiska to dodajmy, że ma on w CV między innymi Dystrykt 9 czy Chappie, w obydwu przypadkach pełnił rolę reżysera i współtwórcy scenariusza.

Kiedy premiera filmu Gran Turismo?

Gran Turismo to produkcja, którą można będzie zobaczyć w kinie. Chociaż informacji na jej temat nie pojawiło się szczególnie wiele, data premiery jest już ustalona. Zaplanowano ją na 11 sierpnia 2023 roku. Trudno mieć jednak absolutną pewność co do tego, że nic się nie zmieni, skoro ekipa dopiero teraz wchodzi na plan (chociaż niektórzy spekulują, że zrobiła to wcześniej, a z opóźnieniem się tym pochwalono).

Sympatyzujecie z serią Gran Turismo? A może z filmami skupiającymi się na szybkich autach? Bo jeśli z jednym i drugim to z pewnością nie przejdziecie obok przygotowywanego filmu obojętnie.

Źródło: Sony Pictures, foto otwierające: playstation, Gran Turismo 7