Jakie ogrzewanie dopuszcza Unia? Nie tylko pompy ciepła

Dyrektywa EPBD dotyczy uregulowania budownictwa w Unii Europejskiej w taki sposób, by było one bardziej efektywne energetycznie. Ma do tego dojść m.in. przez zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię. Zakłada się też eliminację wybranych źródeł ciepła.

Na mocy zmian w dyrektywie EPBD europejskie budownictwo musi się bardzo mocno zmienić w bardzo krótkim czasie. Jednym z bardziej dotkliwych pomysłów jest eliminacja źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych na terenie całej Unii Europejskiej do 2040 r. Jeśli faktycznie te plany zostaną utrzymane, w ciągu kilkunastu lat powinniśmy odejść od ogrzewania budynków nie tylko węglem kamiennym i brunatnym, ale także gazem ziemnym i olejem opałowym.

Wiąże się to z koniecznością odejścia od większości stosowanych powszechnie rozwiązań. Jeśli wziąć pod uwagę plany Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by w dużych miastach w Polsce nie ogrzewano budynków węglem do 2030 r., uświadamiamy sobie, jak wiele osób będzie musiało szybko przeprowadzić modernizację swoich systemów grzewczych.

Jakie ogrzewanie dopuszcza Unia Europejska?

Podstawowym rozwiązaniem, o którym mówi się powszechnie, są pompy ciepła. Nie są to jednak urządzenia idealne. Działają najlepiej tam, gdzie zastosowana została instalacja ogrzewania podłogowego (wynika to z faktu większej powierzchni grzewczej i możliwej niższej temperatury wyjściowej na pompie ciepła) oraz w budynkach o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych. Z tego względu pompa ciepła nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem dla starszych budynków. Aby mogła działać optymalnie, może wymagać istotnych nakładów finansowych, co może być istotne, bo sama pompa ciepła jest urządzeniem drogim w zakupie, szczególnie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.

Jak podaje serwis termomodernizacja.pl, Unia Europejska dopuszcza też rozwiązania, które nie bazują na energii elektrycznej, co może być ważną informacją dla tych z nas, którzy obawiają się rosnących cen prądu. UE zakłada, że do ogrzewania i przygotowania CWU oprócz pomp ciepła wykorzystamy biomasę, czyli pellet lub drewno, które można spalać w ekologicznych piecach, gdzie dochodzi do zgazowania drewna. Rozwiązania te mają być wspierane przez instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

Zakłada się, że dopuszczalne będzie też używanie biogazu, lecz to rozwiązanie sprawdzi się przede wszystkim w gospodarstwach rolnych. Ponadto ciepło będzie mogło być też dostarczane z "efektywnych energetycznie ciepłowni", lecz nie określono, jakie paliwo będzie w nich dopuszczalne.

Dotacje na ogrzewanie w programie Czyste Powietrze

Jak podsumowuje redakcja serwisu termomodernizacja.pl, w programie Czyste Powietrze od 2025 r. będzie można pozyskać środki na zakup kotłów zgazowujących drewno, kotłów na pellet oraz pompy ciepła. Oprócz tego możliwe będzie wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej, a także montaż kolektorów słonecznych i fotowoltaiki.