Dune: Awakening autorstwa Funcom wychodzi z ukrycia. Otrzymujemy nowe materiały ujawniające nieznaną stronę Arrakis oraz wolność, jakiej doświadczymy w tym surowym i otwartym świecie.

Pierwszy materiał z Dune: Awakening - gry komputerowej survival MMO z otwartym światem - ujrzał światło dzienne w sierpniu 2022 r. Odpowiedzialne za ten tytuł studio Funcom trzymało w tajemnicy szczegóły gry, jednak premiera filmu “Diuna 2” to idealny pretekst, by wreszcie podzielić się niuansami.

Zwiastun Dune: Awakening

Oto pierwszy z nowych materiałów. Zwiastun Dune: Awakening uzmysławia oglądającym, że nadchodząca gra to “test” - przetrwanie na planecie nie będzie łatwe, wszak produkcja kładzie ogromny nacisk na mechaniki survivalowe i uzupełnia to eksploracją, a przy tym dodaje społecznościowego charakteru znanego z gier MMO.

W toku rozgrywki zbieramy materiały, budujeme bazę, eksplorujemy zdradliwe pustynie w różnych pojazdach, rozwijamy postać, a przy tym uczymy się śmiercionośnych technik i umiejętności od Wielkich Szkół Imperium. Wszystko po to, by przetrwać.

Twórcza spójność między filmami Diuna a grą

Z kolegi drugi materiał, czyli Creating Worlds: From Book to Film to Game, Funcom zabiera nas w podróż do serca Arrakis, ujawniając nigdy wcześniej niewidziany, zakulisowy materiał z gry.

W materiale znajdują się wywiady z Greigiem Fraserem, nagrodzonym nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej autorem zdjęć do filmów Dune część 1 i 2, oraz dyrektorem kreatywnym Funcom, Joelem Bylosem. To olbrzymia gratka dla fanów uniwersum, ponieważ ujawnia twórcze spójności między najnowszymi filmami a nadchodzącą grą.

Premiera Dune: Awakening

Premiera Dune: Awakening pozostaje tajemnicą. Wiemy, że gra zmierza na PC, PS5 oraz Xbox Series X|S. Tytuł napędzany jest silnikiem Unreal Engine 5.