Pamiętacie głośny przeciek o PS5 Pro, który sugerował, że japońska korporacja szykuje “własne DLSS”? Teraz dyrektor ds. technologii w AMD mówi o skalowaniu AI i daje nam do zrozumienia, że rok 2024 jest kluczowy.

Nowa konsola PS5, lepsza konsola PS5, czy PS5 na sterydach - nie ma znaczenia, w jaki sposób opiszemy PS5 Pro, ale faktem pozostaje, że ten sprzęt jest obiektem licznych branżowych plotek i zakulisowych doniesień. Oficjalnej zapowiedzi ze strony japońskiej korporacji nadal brakuje, niemniej w sieci znajdziemy cenne poszlaki.

Nowa technologia AMD w PS5 Pro?

Sony ma rzekomo pracować nad autorską technologią podobną do Nvidia DLSS - tak w grudniu 2023 r. stwierdził Jeff Grubb. To dało początek całej serii spekulacji. Część internautów typowała nową technologię od AMD Przemawia za tym fakt, że Sony współpracowało z AMD w trakcie rozwoju PS5.

Czym jest ta tajemnicza technologia od AMD? Najpewniej jest to FSR nowej generacji, które będzie bazować na sztucznej inteligencji (może AMD pokusi się o inną nazwę, może AI FSR?). Takie rozwiązanie zadba o skalowanie obrazu przez AI i potencjalnie może dorównać DLSS.

Dyrektor ds. technologii AMD, Mark Papermaster, w wywiadzie dla kanału No Priors: AI, Machine Learning, Tech, & Startups, poinformował, że 2024 r. będzie bardzo ważny dla firmy, właśnie ze względu na rzeczoną sztuczną inteligencję. AMD udało się właśnie “ukończyć włączanie sztucznej inteligencji do swojego portfolio”, tak więc rok 2024 stoi pod znakiem wdrażania nowej technologii.

PS5 Pro w 2024 roku to pewniak?

To z kolei podpowiada, że nowa technologia trafi do nadchodzących sprzętów. Na horyzoncie nie mamy next-genowych konsol - chociaż występują już plotki o PS6 - więc to PS5 Pro może być idealnym kandydatem dla nowej technologii AMD (oraz rzecz jasna pecety). Wskazują na to liczne przecieki oraz komentarze branżowych specjalistów, którzy są niemal pewni, iż premiera PS5 Pro nastąpi przed premierą nowego GTA. Samo GTA 6 jest na ostatniej prostej.

Aktualnie są to mniej lub bardziej mgliste poszlaki. Swoją drogą na brak sprzętowych nowości od Sony nie ma co narzekać, wszak nie tylko PlayStation 5 Slim ujrzało światło dzienne, a również kontroler PlayStation Access czy PlayStation Portal.

Źródło: @NoPriorsPodcast/YouTube

