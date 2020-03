Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła działania profilaktyczne w związku z rosnącą liczbą zachorowań. Wspierane są transakcje zbliżeniowe niewymagające podawania kodu PIN, których limit wzrósł z 50 do 100 złotych.

Visa i Mastercard podnoszą limity płatności zbliżeniowych bez PIN

Obie firmy mają zgodę Narodowego Banku Polskiego i pracują nad jak najszybszym wprowadzeniem zwiększonego limitu płatności. Pierwsze zmiany mają zostać wprowadzone jeszcze w tym tygodniu.

Mastercard podniesie limit transakcji bezgotówkowych niewymagających kodu PIN od północy 20 marca. Płatności będą możliwe na terenie Polski, we wszystkich terminalach POS odpowiednio zaktualizowanych do akceptowania podwyższonego limitu.

Oznacza to, że w praktyce możliwość korzystania ze zwiększonego limitu pojawi się dopiero po tym, jak agenci rozliczeniowi dostosują do zmian swoje urządzenia. Zatem nie nastawiajmy się na to, że od razu będzie można więcej zapłacić bez PIN w każdym terminalu. Tym bardziej, że w przypadku tego rodzaju zmian priorytetem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa samych transakcji.

Visa wprowadzi zmiany nieco szybciej, bo już w czwartek 19 marca. Użytkownicy kart Visa mogą skontaktować się ze swoim bankiem, aby dowiedzieć się, kiedy będą mogli korzystać z podwyższonego limitu.

Firma zaznaczyła, że karty zbliżeniowe Visa spełniają takie same kryteria bezpieczeństwa jak tradycyjne karty Visa wyposażone w chip. Każda transakcja jest chroniona dzięki wielu warstwom zabezpieczeń, a użytkownik ma pełną kontrolę nad jej przebiegiem. Dotyczy to również płatności wykonywanych telefonem, zegarkiem czy innym urządzeniem z funkcją płatniczą.

Coraz więcej osób rezygnuje z płatności gotówkowej. Zwłaszcza teraz, kiedy zachowanie możliwie jak największego poziomu czystości jest tak ważne. A na monetach i banknotach żyje bardzo wiele źródeł nieprzyjemnych chorób. Można znaleźć nawet bakterie salmonelli czy gronkowca złocistego.

Ale nie tylko pieniądze są siedliskiem bakterii. Pamiętajmy o myciu rąk, ale też dezynfekcji smartfona czy klawiatury naszego komputera, na której mogą mieszkać bakterie kałowe, E.coli czy odpornego na antybiotyki gronkowca złocistego. Warto również nie korzystać z suszarek w publicznych toaletach oraz wymienić gąbki kuchenne na nowe.

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce ma trwać do odwołania, zatem nie wiadomo jak długo przyjdzie nam zmagać się z wieloma niedogodnościami. Warto jednak stosować się do zaleceń, aby udało się jak najszybciej uporać z wirusem SARS-CoV-2.

Źródło: Mastercard, Visa, medonet

Warto zobaczyć również: