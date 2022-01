Szkoła zamknięta? Biuro nieczynne? Firma działa zdalnie? Jakieś ustrojstwo panoszy się w powietrzu, a Ty musisz przez to siedzieć w domu i się nudzić? Absolutnie nie! Zajmij się tym, na co dotychczas brakowało Ci czasu. Oto co robić w czasie kwarantanny.

Co robić na kwarantannie, gdy się nudzisz?

Z chorób i nieszczęść nie mamy zamiaru żartować, bo są to często prawdziwe dramaty. Jednak znany wszystkim wirus ma wpływ na znacznie więcej osób. Wielu ludzi jest już zaszczepionych (i bardzo dobrze), ale gdy masz kontakt z kimś chorym i złapiesz bakcyla, to niestety lądujesz na kwarantannie. Część firm zapobiegawczo wprowadza pracę zdalną, czyli w praktyce izolację również dla osób zdrowych. Czym się zająć gdy nie możesz wyjść z domu? Co można robić na kwarantannie? Oto nasze propozycje.

Na początek sprawdźmy jak wygląda obecna sytuacja.

Ile osób jest aktualnie na kwarantannie w Polsce?

Aktualne statystyki zachorowań znajdziesz tutaj - kliknij w link.

Ile dni trwa kwarantanna?

Źródło www.gov.pl: Od 25 stycznia 2022 kwarantanna została skrócona do 7 dni. Lekarz może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeśli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał. Informacji na ten temat można szukać również na Internetowym Koncie Pacjenta.

Idziesz na kwarantannę. Cieszysz się?

Statystyki są smutne. Codziennie wykrywanych jest w Polsce kilkadziesiąt tysięcy nowych zarażeń, a przez niecałe dwa lata (od marca 2020 do stycznia 2022) zmarło w Polsce ponad 100 tysięcy chorych na znaną chorobę wirusową.

Jeśli jednak dostałeś rykoszetem, nie jesteś chory, czujesz się dobrze, a i tak musisz siedzieć w domu 2 tygodnie, to możesz z tego skorzystać. Zapewne od dawna powtarzasz sobie, że przydałby Ci się urlop, chcesz położyć się na kochane wyrko i nie wstawać przez parę dni. Miła perspektywa prawda? Albo pograć w końcu na kompie, obejrzeć seriale na które nie miałeś czasu, usiąść z książką i filiżanką herbaty i zapomnieć o całym świecie? To pięknie się składa, bo teraz masz taką możliwość.

Oto kilka rzeczy, które możesz robić w czasie przymusowej kwarantanny. Pierwsza i podstawowa zasada: potraktuj to wszystko z przymrużeniem oka. Dystans zalecany :). A teraz, do dzieła.

Zacznijmy od najbardziej oczywistych, ale często naszych ulubionych rzeczy.

W końcu będziesz mógł solidnie pograć

Wiadomo jak to jest - na co dzień słyszysz tylko: skończ grać i weź się za naukę, możesz pograć gdy odrobisz lekcje, albo zamiast oglądać filmy jedź zrobić zakupy i załatw w końcu te sprawy na mieście. Każdy przez to przechodził, ale nie każdy mógł znaleźć sobie doskonałą wymówkę.

Maciej Piotrowski Propozycje dla miłośników gier Co robić podczas kwarantanny? Cóż, to proste. Jeśli szukasz bardziej angażującej rozrywki najlepiej sięgnąć po gry. Zapewne każdy z nas ma swoją kupkę wstydu raz rozpoczętych i nigdy nieukończonych tytułów. Może to być coś z zeszłorocznych hitów pokroju Marvel’s Guardians of the Galaxy, Halo Infinite czy The Ascent. Może też być coś znacznie starszego. Jeśli jednak wolelibyśmy coś nowego i świeżego, coś z gorącej listy od dawna wyczekiwanych gier to tu również znajdzie się kilka interesujących propozycji.



Rainbow Six Extraction - Ten kooperacyjny spin-off szalenie popularnego Rainbow Six: Siege okazał się nad wyraz satysfakcjonującym doznaniem dostarczając ciekawej, całkiem wymagającej rozgrywki z kilkoma niezłymi patentami.



Dying Light 2 - Już na początku lutego czeka nas powrót do świata opanowanego przez zombie, tym razem dużo większego i znacznie bardziej mrocznego. Dying Light 2 w końcu, po niemal 4 latach od pierwszej zapowiedzi, trafi na półki sklepowe. Jak zwykle będzie mnóstwo widowiskowego parkouru, starć z umarlakami i, co szczególnie cieszy, sporo mających swoje konsekwencje decyzji do podjęcia. Co tu dużo pisać, to może być niesamowita przygoda. A jeśli komuś to wciąż mało to mamy jeszcze punkt trzeci i czwarty.



Horizon Forbidden West - Kontynuacja przygód rudowłosej Aloy.



Elden Ring - Stworzone przez ojców Dark Souls we współpracy z Georgem R.R. Martinem. Niesamowita gra.



Warto pamiętać, że to tylko niewielki wycinek tego co branża elektronicznej rozrywki szykuje dla nas w lutym. A co jeśli znudzi Ci się już samotne granie na konsoli czy pececie? Albo chciałbyś/chciałabyś zaktywizować także pozostałych domowników pozostających na kwarantannie. Wówczas najlepszą opcją będą planszówki. Wiemy, jest ich całe mrowie. Dlatego polecamy zajrzeć do naszego zaktualizowanego rankingu najlepszych gier planszowych. Tam każdy znajdzie coś dla siebie.

Nadrobisz zaległości w serialach i filmach

Tu masz pięknie napisane co warto obejrzeć:

Zapoznaj się z listą, idź do kuchni, zrób sobie kawę, herbatę, czy co tam lubisz, siadaj na kanapie, bierz pilot w dłoń, odpalaj swój smart TV i po prostu oglądaj. Nic lepszego do roboty nie masz. Śpieszyć się nie musisz, a po kwarantannie może jeszcze załapiesz się na home office ;). Jeśli inni domownicy nie chcą oglądać tego, co Ty, to zawsze możesz włączyć film na smartfonie. Tutaj znajdziesz dobre telefony do 1000 zł albo smartfony do 2000 zł.

Paweł Maziarz Zadbaj o komputer Trafiliście na kwarantannę i cierpicie na nadmiar wolnego czasu? Spokojnie, każdy sprzętowiec na pewno ma zaległe zajęcia, którym normalnie nie mógł się poświęcić.



Najlepszym tego przykładem jest podkręcenie komputera. Odpowiednie dostrojenie parametrów procesora, karty graficznej czy pamięci RAM potrafi być czasochłonne, ale pozwoli uzyskać dodatkowy wzrost wydajności (a tej jak wiadomo nigdy za wiele). Pamiętajcie jednak o rzetelnym sprawdzeniu stabilności komputera, bo przecież nie chcecie ryzykować wpadki z nieoczekiwanymi restartami w czasie pracy lub rozgrywki w ulubionej gierce. Mniej doświadczonym czytelnikom polecamy skorzystać z naszego poradnika podkręcania.



Jeśli podkręciliście komputer albo Was sprzęt nie oferuje zbyt dużego potencjału na przetaktowanie, możecie zająć się… ułożeniem kabelków w obudowie. To chyba jedna z najbardziej nielubianych czynności podczas składania nowego komputera, więc często odwlekamy ją w czasie lub wykonujemy bez należytej staranności. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiednia aranżacja okablowania na pewno poprawi cyrkulację powietrza wewnątrz PC-ta, co pozwoli obniżyć temperatury komponentów, ale też nada mu ciekawszego, schludniejszego wyglądu. Przy okazji możecie oczyścić sprzęt z kurzu, który pewnie zbierał się kilka ostatnich lat. Efektami prac możecie pochwalić się na naszym forum w dziale modding.

Znajdź ciekawe porady mobilne i komputerowe

Wojciech Spychała Gry, ale nieco inaczej :) Powyżej padło już sporo ciekawych pomysłów, zatem od siebie chciałbym nieco doprecyzować niektóre z nich, wskazując bardziej niszowe, ale niemniej interesujące pomysły. Pierwszym z nich niech będą gry… Ale nie takie zwyczajne! Gry książkowe, w zasadzie (i konkretnie) komiksowe paragrafowe – czyli przygoda w formie papierowej, w której to my decydujemy, co robi główny bohater. Oczywiście to temat, który trzeba będzie sobie zamówić przez Internet, ale zapewniam, że warto. Takie gro-książki występują w bardzo różnych stylach i poziomie powagi. Z mojej strony polecam tytuł Wilkołak (fantasy, humorystyczne) oraz Porwanie (thriller/horror).

A skoro już przy tego typu sposobie prowadzenia narracji jesteśmy, to polecam również zajrzeć na Netflix i odszukać interaktywny film Black Mirror: Bandersnatch – zasada działania jest podobna, co w powyższych komiksach – co jakiś czas film daje nam szansę podjęcia decyzji i na jej podstawie toczy się dalej, lub kończy się w mniej lub bardziej tragiczny sposób, jeżeli wybraliśmy niezbyt roztropnie ;) Takich filmów jest jeszcze więcej na Netflixie, ale ten jeden wykonano wyjątkowo dobrze i faktycznie można przy nim spędzić ładnych kilka godzin. Obejrzyj w Wracając jeszcze na chwilę do papierowego nośnika, mam jeszcze jedną propozycję – tym razem dla lubiących nietuzinkowe łamigłówki. Seria książek „Dziennik” zdecydowanie skradła moje serce, łącząc bardzo kreatywne zagadki z delikatnym zarysem fabularnym. Obecnie są to już 4 pozycje, z czego pierwsza to Dziennik 29. Gra posiada system podpowiedzi, zatem nie ma obaw, że bardziej nas zirytuje niż zabawi. Teoretycznie grać można samemu, ale z doświadczenia wiem, że całkiem dużo frajdy daje wspólne rozwiązywanie trudnych zagadek, zwłaszcza gdy w rodzinie mamy osoby o różnych dominujących półkulach mózgu :) Na koniec jeszcze pomysł z zupełnie innej parafii, na coś, na co pewnie nigdy byście czasu nie znaleźli, a w przyszłości może okazać się miłą pamiątka. Otóż mam tu na myśli uporządkowanie wykonanych naszym telefonem zdjęć (względnie też filmów) w albumy, a do tego wybranie najciekawszych i utworzenie z nich fotoksiążki, czyli innymi słowy zlecenie firmie, która się tym zajmuje wydrukowanie tych wybranych fotografii w książce. Uprzedzam, że na to zadanie może Wam nie starczyć tego tygodnia czasu, jaki daje kwarantanna. Oczywiście dużo tu zależy od rozmiaru Waszej kolekcji, ale nawet przy tych niewielkich odpowiednie dobieranie, kadrowanie i układanie zdjęć na kolejnych stronach książki zajmuje sporo czasu.

Zagraj w gry mobilne

Czy wiesz, że możesz grać w gry mobilne na komputerze PC? Wspaniała sprawa - nie trzeba się męczyć z małym wyświetlaczem.

Polecane gry znajdziesz tutaj:

Rozpocznij przygodę z systemem Linux

Windows 11 i MacOS to nie jedyne użyteczne systemy operacyjne. Jeśli dotychczas nigdy nie miałeś / nie miałaś styczności z darmowym Linuksem, to teraz warto dać mu szansę. To łatwiejsze niż myślisz! Większość popularnych dystrybucji jest bardzo łatwa do zainstalowania (instalator prowadzi nas krok po kroku). Sam system też może być bardzo ładny, bezpieczny i funkcjonalny, a przy tym wcale nie taki trudny w obsłudze. Początkującym warto polecić np. Linux Ubuntu lub Mint. Dajcie im szansę. Linux forever!



Dobra książka czeka na Ciebie

Zjadasz zapasy strategiczne na wypadek apokalipsy zombie, grasz w ulubione gierki, oglądasz filmy, słuchasz muzyki, popijasz kawusią, patrzysz na puste ulice... Słowem: dni mijają spokojnie. Może urozmaicić je dobrą książką?

technologia i problemy współczesnego świata: Natalia Hatalska: Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?

dobry kryminał: Jędrzej Pasierski: W imię natury (i cały cykl o komisarz Ninie Warwiłow)

(i cały cykl o komisarz Ninie Warwiłow) fantasy / sci-fi prosto z Francji: Hervé Le Tellier - Anomalia

opowieść o czasach najlepszych i za razem najgorszych: Anna Gacek: Ekstaza. Lata 90. Początek

mroczne rejony ludzkiego psyche, z aferą reprywatyzacyjną w tle: Jakub Żulczyk: Informacja zwrotna

absolutnie kultowa klasyka sci-fi: Frank Herbert - Diuna (i reszta serii)

(i reszta serii) ... i spin-off Diuny: Kevin J. Anderson, Brian Herbert - Diuna. Książę Kaladanu

inne kultowe sci-fi: Richard Morgan - Modyfikowany Węgiel (warto, bo książka jest znacznie lepsza niż serial)

(warto, bo książka jest znacznie lepsza niż serial) o tym czy człowiek ma duszę i czym jest miłość: Kazuo Ishiguro - Klara i słońce

polskie sci-fi: Remigiusz Mróz - Chórzapomnianych głosów + druga część, czyli Echo z otchłani

+ druga część, czyli coś z fantastyki, na granicy historii alternatywnej: Jacek Piekara - Ja, inkwizytor: Przeklęte krainy (i ogólnie cały cykl inkwizytorski)

(i ogólnie cały cykl inkwizytorski) albo kolejny kryminał: Remigiusz Mróz - Behawiorysta

Tutaj znajdziesz dobre czytniki e-booków.

Na wszystkie książki nawet te dwa tygodnie nie wystarczą, choćbyście czytali w prawdziwie mistrzowskim tempie. W każdym razie polecam gorąco, bo dobra książka jest moim zdaniem o wiele lepsza od każdego filmu.

Nowe umiejętności

Zapewne większość czasu kwarantanny spędzisz przed kompem lub smartfonem. Może więc warto zainwestować go w naukę? Spokojnie... Chodzi o naukę tego, co lubisz. Poszerz wiedzę na kursie online - naucz się grać na gitarze, montować filmy, edytować zdjęcia, robić makeup, szydełkować, cokolwiek Cię kręci. Rozwiń się w kierunku, który lubisz.

W sieci mnóstwo jest przeróżnych kursów płatnych i darmowych. Na YouTube też znajdziesz wiele ciekawych porad i lekcji. Wystarczy tylko wpisać odpowiednie hasło.

Ćwiczenia w domu

Dwa tygodnie w domu nie musi być równoznaczne z obrastaniem w tłuszcz. Otwórz YouTube, wpisz "ćwiczenia w domu", albo "trening dla ludzi bez kondycji" i do dzieła. Masę już masz, to teraz popracuj nad rzeźbą ;).

Malowanie figurek

Dla cierpliwych, w sam raz na ekstremalną nudę. To proces wymagający precyzji, skupienia i sporej ilości czasu, ale malowanie figurek daje mnóstwo satysfakcji. Mniejsze, większe, pomalowane realistycznie albo zgodnie z naszą fantazją... nie ważne. Gotowe figurki z gier (lub inne) stanowią domową ozdobę i chlubę kolekcji. Zawsze brakowało Ci na to czasu? To teraz korzystaj, bo masz go mnóstwo.

Sklejanie modeli

To samo dotyczy sklejanych modeli samolotów, czołgów, helikopterów, statków itp. Tutaj również wkład pracy i czasu bywa ogromny, dlatego warto poświęcić dwa tygodnie na swoje hobby. Ja kiedyś poświęciłem wiele lat na to, ale teraz brakuje mi czasu. Chętnie wróciłbym do tego hobby.



Daj znać w komentarzach co Ty zrobisz, jeśli i na Ciebie spadnie kwarantanna. Co można robić w domu z prądem lub bez. Udanego wypoczynku!