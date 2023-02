Odzyskiwanie pieniędzy po zakupie? Polacy są na tak - według analiz dotyczących polskiego rynku e-commerce, promocje typu cashback są jednymi z najmocniej zyskujących na znaczeniu. Sprawdzamy na jakie zwroty gotówki za zakup elektroniki możecie liczyć na początku marca.

Akcje cashback czyli "oddaj mi pieniądze"

Akcje typu cashback zyskują coraz większą popularność w naszym kraju - według raportu firmy Tradedoubler, dotyczącego branży elektronicznej w obrębie polskiego e-commerce, tego typu wsparcie sprzedaży bardzo zsykuje w ostatnich latach na znaczeniu, a konkurować z nimi mogą właściwie tylko serwisy z kuponami, agregatory promocji i smartshopping.

Poniżej zebraliśmy dla Was kilka trwających właśnie akcji tego typu. Ocenę ich atrakcyjności pozostawiamy Wam.

01. Samsung Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro do 600 złotych taniej

Zegarki Galaxy Watch 5 Pro oraz Galaxy Watch 5 są jednymi z najchętniej kupowanych smartwatchy z wyższej półki, nic więc dziwnego, że producent po raz kolejny zdecydował się na podkręcenie sprzedaży i wprowadzenie akcji cashback. Za każdy zakupiony do 5 marca zegarek otrzymać można zwrot pieniędzy - odpowiednio 400 zł za model Watch5 i 600 zł za wersję Pro.

Warunki skorzystania z promocji można znaleźć na stronie producenta i na stronie partnerów biorących udział w akcji, a są to między innymi: Media Expert, Rtv Euro Agd, Media Markt, Komputronik czy Neonet. Warto porównać ceny danego modelu zegarka w poszczególnych sklepach, gdyż nie zawsze są one takie same.

Najbardziej opłacalne oferty na dziś:

02. Suszarka Bosch i premia dyktowana energią elektryczną

Promocja obejmująca suszarki marki Bosch trwa do 06.04.2023 r. (lub do wyczerpania puli), a umożliwia odzyskanie od 225 do 736 zł w zależności od modelu urządzenia. Dziwaczne kwoty zwrotu oparto na szacunkowej wartości zużycia energii przez zakupiony sprzęt, przyjmując okres od 9 miesięcy do 3 lat. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest (oprócz zakupu suszarki) napisanie o opinii na stronie sklepu partnerskiego lub w porównywarce cenowej - szczegóły znaleźć można na stronie producenta i partnerów.

Modeli objętych promocją jest sporo, w tym popularny model WTR87TE0PL Serie 6, dostępny w cenie 2699zł chociażby w Neonet - możliwy zwrot wynosi w tym wypadku 450zł.

03. Asus i akcja "rate your gear"

Nie do końca cashback, ale można zarobić 70zł i przy okazji upuścić trochę pary. Akcja trwa jeszcze miesiąc, do 31.03.2023 r. i polega na wystawieniu opinii o produkcie marki. Opinię należy wystawić na stronie sklepu w którym dokonaliśmy zakupu sprzętu (do wyboru między innymi: Komputonik, Media Expert, Morele i X-Kom), a link zgłosić przez dedykowaną do tego stronę. Każdy numer seryjny produktu może być użyty tylko raz, a każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 10 recenzji, przy czym nie może być ona krótsza niż 3 zdania. Nie musi być za to pozytywna.

Akcja obejmuje różnorakie produkty Asus:

Do wystawiania opinii o produktach zachęca obecnie także Samsung, zwłaszcza jeśli chodzi o flagową serię smartfonów Galaxy S23. Pieniądze są większe, bo 300 złotych, jednak otrzymać można je tylko w postaci karty podarunkowej do Google Play, co zapewne ostudzi nieco zapał zakupowiczów. Akcja trwa do 5 marca 2023 r.

04. Cashback na drukarki HP i Canon

HP Print Cashback obowiązywać będzie do 30 kwietnia bieżącego roku. Uczestnicy po zakupie powinni zarejestrować się w formularzu zgłoszeniowym - klasycznie, szczegóły można znaleźć w regulaminie promocji na stronie producenta i u partnerów handlowych (tutaj między innymi Euro RTV Agd, Komputronik, Media Markt, AB Foto, Neonet czy Empik). Promocja obejmuje wybrane modele z nieszczególnie chwalebnej serii Laserjet Tank, a także kilka popularniejszych drukarek, jak na przykład HP Ink Tank Wireless 419 za 699 zł, HP Smart Tank 515 WiFi za 849 zł czy HP Smart Tank 675 za 1189 zł.

NIe jest to jedyny producent drukarek, który oferuje zwrot pieniędzy na kont pod warunkiem zarejestrowania zakupu - Canon oferuje od 100 do 300 złotych w przypadku zakupu wybranych modeli z serii Pixma i Maxify. Ta akcja potrwa do 16.04.2023 r.

05. Cashback z gatunku niszowych, czyli obiektywy Lumix S nieco taniej

Urządzenia foto nie należą do tanich, stąd warto rozglądać się za promocjami. Aktualnie do 31 marca 2023 r. trwa promocja na obiektywy Lumix S, za zakup których możemy odzyskać od 235 zł do nawet 1400 zł (oczywiście w przypadku najdroższych modeli, takich jak S-X50E). Szczegóły - klasycznie dostępne zarówno na stronie producenta, jak i u partnerów akcji (Euro, Cyfrowe, AB Foto, Komputronik)

Branża foto wyjątkowo lubuje się w akcjach typu "zwrot pieniędzy", stąd mając na oku droższy sprzęt fotograficzny - czy to aparaty czy obiektywy - naprawdę warto dbrze się rozejrzeć w poszukiwaniu słowa "cashback".

Czy to wszystko, czy coś przegapiliśmy? Dajcie znać w komentarzach.

inforrmacja: własna / foto: Samsung, Bosch, Canon