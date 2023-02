Biedronka przedstawiła nowe oferty, które obowiązują od 27. lutego. W nowej gazetce znalazło się kilka ciekawych propozycji elektronicznych, które przyciągają przede wszystkim ceną.

Czy koniec miesiąca to dobry moment na zakupy elektroniczne? Biedronka uważa, że jak najbardziej przedstawiając ciekawe oferty na zakup sprzętu, który przyda się nie tylko w ramach nadchodzącego dnia kobiet. Zobaczcie, czym warto zainteresować się w Biedronce spośród ofert z najnowszej gazetki.

Nowe oferty w Biedronce. Tani sposób na smart home

Inteligentny dom to dziś już nie tak abstrakcyjny “wynalazek”, jak jeszcze lata temu. Sprzęty smart są coraz bardziej przystępne cenowo, potrafią coraz więcej – a poza tym można je dostać w wielu sklepach. Stąd też nie zaskakuje obecność żarówek smart LED Wi-Fi, obrotowej kamery 1080p, gniazdka, listwy zasilającej i głowicy termostatycznej w najnowszej ofercie Biedronki.

Wybór urządzeń smart home jest naprawdę szeroki i nie trzeba spieszyć się z jego zakupem, bo oferta startuje dopiero 2. marca i potrwa do 15. marca (lub wyczerpania zapasów). Urządzenia, które trafią do Biedronki są sygnowane marką Mellink i generalnie oferują całkiem sporo możliwości.

Smart żarówka pozwala regulować barwę bieli oraz koloru, umożliwia też tworzenie harmonogramu pracy. Podobnie zresztą wyglądają możliwości gniazdka Wi-Fi, listwy zasilającej oraz głowicy termostatycznej. Każde z urządzeń potrafi tworzyć scenariusze pracy, tj. określać w jakich godzinach ma zostać włączone i wyłączone. Dodatkiem jest współpraca z asystentami głosowymi Amazon Alexa oraz Google Asystent.

Nie tylko urządzenia do inteligentnego domu

Dzień kobiet tuż tuż – widać to nawet w nowej gazetce Biedronki, którą otwierają urządzenia stworzone z myślą o kobietach: lokówka bezprzewodowa z wyświetlaczem LCD lub szczotka prostująca do włosów. Obok nich dyskont oferuje też słuchawki bezprzewodowe Baseus oraz telefon Hammer Cross do zadań specjalnych, bo odporny na zachlapania i pył. Temu drugiemu daleko do miana “smartfona”, ale z uwagi na cenę i deklarowaną wytrzymałość, może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują czegoś zapasowego na wyjątkowe okazje.