17-calowy Acer Aspire 5 z procesorem Intel Tiger Lake i grafiką Iris Xe to całkiem ciekawa propozycja ze stajni tego producenta.

Plusy - dobry, energooszczędny procesor Intel Core i5-1135G7 (10-nm),; - dobra zintegrowana grafika Iris Xe (80 CU),; - 17-calowa matryca FHD,; - Wi-Fi 6 (ax),; - 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A i 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C,; - SSD PCIe 256 GB + HDD 1 TB,; - gniazdko blokady Kensington. Minusy - brak USB 3.2 Gen 2,; - przestarzały wygląd obudowy.

Na pewno większość z nas kupuje sprzęt skrupulatnie oglądając się na cenę. Tanie laptopy też mogą być ciekawe. Mamy jakiś określony budżet i staramy się (bądź nie możemy) go przekroczyć. Często prowadzi to do kompromisów, bowiem okazuje się, że w danej kwocie nie dostaniemy wszystkiego co sobie zamarzyliśmy.

Na przykład - szukasz laptopa z 17-calowym ekranem i nowym procesorem Intel Tiger Lake, ale obudowa, czy jakość innych podzespołów nie mają dla ciebie tak dużego znaczenia i wolisz po prostu zapłacić mniej? No to powitajcie nowego Acera Aspire 5.

Acer Aspire 5 A517-52-52QW - laptop z Tiger Lake i grafiką Iris Xe

Laptop jaki jest, każdy widzi i raczej projektanci obudów specjalnie się nad nim nie napracowali. Jeśli jednak liczą się dla ciebie możliwości, a nie wygląd, to nie powinno być specjalną przeszkodą.

Acer Aspire 5 A517 - cena

Wedle producenta nasz Acer Aspire 5 A517-52-52QW powinien kosztować (powinien - bo w tej konfiguracji nie można go jeszcze znaleźć w polskich sklepach) około 3200 złotych.

Acer Aspire 5 A517-52-52QW - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

17-calowy matowy ekran FHD

Procesor Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake, 11-generacja)

wydajna zintegrowana grafika Intel Iris Xe (80CU)

12 GB RAM (Flex)

SSD PCIe 256 GB + HDD 1 TB

Acer Aspire 5 A517-52-52QW - specyfikacja

Model Acer Aspire 5 A517-52-52QW Procesor Intel Core i5-1135G7 (4C/8T)

Tiger Lake 10-nm;

2,4-4,2 GHz (12-28 W) Pamięć RAM 12 GB DDR4

(4 GB wlutowane + dodatkowa pamięć 8 GB) Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe

(80 jednostek wykonawczych) Ekran 17,3 cala IPS

FHD 60 Hz Łączność bezprzewodowa Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201

(802.11a/b/g/n/acR2+ax) + BT 5.1 Dysk SSD PCIe 256 GB

(Western Digital PC SN530)

+ HDD 1 TB

(Western Digital Blue) Wymiary 403,5 (W) x 263,7 (D) x 19,9 (H) mm Waga Od 2,14 do 2,27 kg (w zależności od konfiguracji) Bateria 48 Wh Porty 1x USB 3.2 Gen1 typu C

2x USB 3.2 Gen1 typu A

1 x USB 2.0 typu A

HDMI

LAN

mini-jack (słuchawki/mikrofon) System operacyjny Windows 10 Home Dodatkowo kamera HD, Kensington lock Materiały tworzywo sztuczne

Cudów wewnątrz nie znajdziemy - to co najistotniejsze to sam procesor Core i5 Tiger Lake ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe.

Co można powiedzieć na temat odczytów z aplikacji? Po pierwsze - nie zawsze trzeba wierzyć odczytom. GPU-Z ściemnia. Układ graficzny w tym procesore ma jedynie 80 jednostek wykonawczych, a nie 96 (96 znajdziemy w modelu Core i7 1165G7). 4 GB pamięci wlutowanej na PCB i 8 GB pamięć RAM w slocie dają w sumie 12 GB i powinny one działać w trybie Flex, a nie Single i generalnie przepustowość RAM na to wskazuje. Panuje tu lekki galimatias, ale rzeczywistą wydajność poznamy dzięki testom.

Acer Aspire 5 A517-52-52QW - budowa i porty

Po prawej stronie mamy porty blokady Kensington, jedno gniazdko USB 2.0 oraz gniazdko słuchawkowe. Obok znalazły się diody sygnalizujące pracę komputera.

Po lewej stronie znacznie lepiej - jest gniazdko zasilania, gniazdko LAN, port HDMI, dwa porty USB 3.2 typu A oraz jeden porty USB 3.2 typu C. Wszystkie porty USB są generacji 1, czyli obsługują przepustowość do 5 Gb/s.

Tak laptop prezentuje się od spodu. Tuż pod ekranem znalazło się miejsce na kratkę wentylacyjną (nie ma ich po bokach). Przy wysokim obciążeniu szum systemu chłodzące staje się wyraźnie słyszalny, ale nie jest specjalnie dokuczliwy.

Acer Aspire 5 A517-52-52QW - testy wydajnościowe

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 4215 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 3965 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus Graphics 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7 1165G7 (laptop) 2196 Intel Core i5-1135G7 (Acer Aspire 5) 2149 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 1753 Intel Core i7-10510U (laptop) 1533

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 (laptop) 583 Intel Core i5-1135G7 (Acer Aspire 5) 519 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 449 Intel Core i7-10510U (laptop) 449 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 440

"Tygrysek" Core i5 różni się od modeli 1165G7 nieco niższymi taktowaniami oraz mniejszą ilością pamięci podręcznej (i inną wersję Iris Xe oczywiście). Jednak w połączeniu z większym laptopem, który ma przecież większe możliwości w odprowadzaniu ciepła, jego wyniki są bardzo przyzwoite.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1146 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Asus ZenBook UX434

Intel Core i5-10210U, GeForce MX250 999 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 886 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 433

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4550 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2950 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 2522 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

W ostatecznym rozrachunku ta konfiguracja sprzętowa daje wyniki zintegrowanej grafiki nieco niższe od Vegi 7 w energooszczędnych Ryzenach 4xxx, a więc naprawdę nie ma na co narzekać.

Z pewnością jednak wyższe taktowanie RAM i tryb pełnego dual pozwoliłby na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników.

Aspire 5 nie jest mistrzem pracy na baterii. W teście PC Mark Battery - Modern Office, przy włączonym oszczędzaniu energii oraz jasności ekranu 50% udało się wycisnąć nieco ponad 8 godzin. Przypomnijmy, że w naszym labie mieliśmy już ostatno laptopy które w tym teście osiągały 18-20 godzin.

No, ale to spory laptop (ekran 17 cali) - raczej będzie nam służyć w domu, więc długi czas pracy na baterii nie jest tu imperatywem.

Na koniec dysk, a raczej dyski - pierwszy SSD PCIe nie imponuje osiągami, ale... zawsze to lepiej niż SATA. Wyniki drugiego HDD w... normie.

Acer Aspire 5 A517-52-52QW - czy warto kupić?

Zacznijmy od zewnątrz. Spójrzcie na ten wysmakowany... design.

To najbardziej podstawowa, pospolita, zwyczajna i niewyróżniająca się obudowa na świecie.

Normalnie zatęskniłem do naklejek z logo procesora (które z pewnością znajdą się na swoim miejscu w wersji sklepowej). No, ale co tam wygląd. Liczy się przecież wnętrze i serce tygrysa! Prawda?

W tej nieciekawej obudowie kryje się fajny procesor Core i5 Tiger Lake z zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe. Ani procesor nie jest topowy, ani też integra Xe - dobrze spełniają swoją rolę. Procesor w wersji Core i5 nadal imponuje wydajnością pojedynczego wątka, a Iris Xe w tym wydaniu dogania Radeony z energoszczędnych Ryzenów - naprawdę nie jest źle!

Model ten może występować z trzema różnymi procesorami, a konkretnie Intel Core i7-1165G7, Core i5-1135G7 i Core i3-1115G4. W sprzedaży znajdą się również wersje z dedykowaną grafiką NVIDIA GeForce MX350.

Nie znalazłem jeszcze tego konkretnego modelu w polskich sklepach, ale wedle firmy Acer cena tego modelu powinna wynosić około 3200 złotych (cena sugerowana). W tej chwili model z ekranem 15,6 cala i z podobnym wyposażeniem (Intel Core i5-1135G7 i 8 GB RAM, ale za to SSD 512 GB) można znaleźć w cenie od 3100 złotych w górę. Warto więc rozejrzeć się po sklepach w poszukiwaniu jak najlepszej ceny, bo ten Core i5 Tiger Lake naprawdę jest warty grzechu.

Acer Aspire 5 A517-52-52QW - ocena

dobry, energooszczędny procesor Intel Core i5-1135G7 (10-nm)

dobra zintegrowana grafika Iris Xe (80 CU)

17-calowa matryca FHD

Wi-Fi 6 (ax)

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A i 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C

SSD PCIe 256 GB + HDD 1 TB

gniazdko blokady Kensington

brak USB 3.2 Gen 2

przestarzały wygląd obudowy

88% 4,4/5

