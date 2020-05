Szukasz konkretnego zamiennika biurkowego komputera? Laptop Hyperbook NH5 Zen cię nie zawiedzie, bo kryje wewnątrz desktopowy procesor AMD Ryzen 5 3600! Albo jeszcze lepiej - wszystko zależy od konfiguracji.

Laptopy z desktopowymi wersjami procesorów nie są nową koncepcją. To opcja dla użytkowników, którzy potrzebują stacji roboczą, którą stosunkowo prosto łatwo przenieść, a nie chcą iść na żadne kompromisy w kwestii procesora. Jak wiadomo, mobilne wersje CPU są mniej wydajne od wersji desktopowych, co oczywiście głównie spowodowane jest ograniczeniami w poborze mocy, czy też generowanych temperatur.

Firma AMD ostatnio mocno namieszała na laptopowym rynku prezentując procesory Ryzen 7 serii 4xxxH, ale dla części użytkowników wciąż najlepszym wyjściem będą laptopy DTR z desktopowymi CPU. Takie jak właśnie Hyperbook NH5 Zen.

Hyperbook NH5 Zen - recenzja laptopa z desktopowym procesorem Ryzen

Na początek gwoli wyjaśnienia wypada powiedzieć, że model Hyperbook NH5 Zen może występować w konfiguracji z procesorami AMD Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X, a nawet Ryzen 9 3900 (12 rdzeni i 24 wątki)! Jeśli chodzi o układy graficzne to mamy do wyboru NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, RTX 2060 oraz RTX 2070.

Do naszej redakcji trafił najmniej wydajny model wyposażony w procesor Ryzen 5 oraz układ graficzny GeForce GTX 1660 Ti. Czy słyszę jęk zawodu? No cóż, przynajmniej kwota do zapłaty nie zerwie wam kapci z nóg. A cena jaką należy wyłożyć za Hyperbook NH5 Zen w dokładnie takiej konfiguracji jak w tabelcie poniżej, to 5458 złotych (bez systemu operacyjnego).

Hyperbook NH5 Zen - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

Desktopowy procesor AMD Ryzen 5 3600 (6 rdzeni/12 wątków) z możliwością wymiany na Ryzen 7 3700X (8 rdzeni/16 wątków) oraz Ryzen 9 3900X (12 rdzeni/24 wątki). Nowe Ryzeny lubią szybki RAM, a w naszym modelu znaleźliśmy 16 GB pamięci taktowanej 3000 MHz.

Mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, który różni się od desktopowej wersji tylko niższymi zegarami

Szybki SSD PCIe Intel 660p 512 GB oraz Wi-Fi w wersji 6 (ax)

Hyperbook NH5 Zen - specyfikacja

Model Hyperbook NH5 Zen Procesor AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) Pamięć RAM 16 GB 3000 MHz (dual) Układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Dysk Intel SSD 660p M.2 512 GB (1500/1000 MB/s) Ekran 15,6 cala, IPS, Full HD, 120 Hz Sieć 1 GB LAN (Realtek) + Wi-Fi 6 (ax) + BT (Intel) Bateria 62 Wh Wymiary 361 x 258 x 32,5 mm (szer. x gł. x wys.) Waga 2,7 kg Porty USB 1 x USB 2.0 i 3 x USB 3.2 Gen 2 (2 x A i 1 x C) Wyjścia obrazu HDMI, mini DP i DP (USB-C) Pozostałe brak systemu Windows 10 w zestawie, technologia FlexiCharger, czytnik kart microSD

Hyperbook NH5 Zen - budowa i porty

Z tyłu laptopa (oprócz dwóch solidnych wylotów powietrza) umieszczono również gniazdko zasilania, jak i trzy porty wyjścia obrazu - HDMI, miniDP oraz USB 3.2 Gen 2 typu C (połączony z DisplayPort 1.4).

Z lewej strony laptopa znajdziemy gniazdko Kensington, port LAN, dwa porty USB 3.2 Gen 2 oraz slot kart micro SD.

Z kolei po prawej stronie znajdziemy dwa porty mini-jack do obsługi audio (słuchawki/mikrofon) oraz jeden port USB 2.0.

Klasyczna membranowa klawiatura wyposażona została w oddzielny blok numeryczny oraz podświetlenie (15 kolorów). Jeśli przyjrzycie się touchpadowi, to w jego lewej górnej części dostrzeżecie czytnik linii papilarnych - miły dodatek.

Hyperbook NH5 Zen - testy wydajnościowe

Na naszych łamach często mieliśmy okazję testować laptopy wyposażone w układ graficzny GeForce GTX 1660 Ti. To solidny średniak, który polecilibyśmy dla graczy, którzy potrzebują czegoś na odpowiednim poziomie, ale zarazem w niewygórowanej cenie.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7196 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 6926 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 6900 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 6844 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6764 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 7138 Intel Core i9 9900K 4936 AMD Ryzen 7 3700X 4878 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635



Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 521 Intel Core i9 9900K 517 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 7 3700X 504 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454

Jak pokazują testy, praktycznie rzecz biorąc możemy się spodziewać wydajności procesora na poziomie desktopowego komputera. Oczywiście wiele zależy również od pamięci RAM (w naszym laptopie była to pamięć taktowana 3000 MHz i oczywiście w konfiguracji dwukanałowej). No i możliwości podkręcania w laptopie z pewnością będą niższe - nawet w przypadku jeśli taka opcja zostanie udostępniona.

Na tle desktopowych modeli wciąż błyszczy Ryzen 7 4800H - czyżby zwiastun końca stosowania desktopowych CPU w mobilnych komputerach?

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6638 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 6182 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 5884 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 5633 Asus ROG Strix Scar II GL504GV-ES043TE

Core i7-8750H, RTX 2060 5491

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 16029 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 15484 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 15338 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 14777 Asus ROG Strix Scar II GL504GV-ES043TE

Core i7-8750H, RTX 2060 13859 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 13856 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 13661

Dzięki mocnemu procesorowi laptop może nawiązać walkę z laptopami z RTX 2060 przy użyciu DX12 (test Time Spy). Przy użyciu DX11 jest nieco gorzej, ale dystans do RTX 2060 nie jest duży.

Sprawdziliśmy jak laptop w takiej konfiguracji poradzi sobie z Call Of Duty: Warzone. Graliśmy oczywiście w rozdzielczości Full HD, a szybkość działania gry możecie sprawdzić zerkając na lewy górny róg ekranu. Ustawienia gry znajdują się na początku filmu - celowaliśmy w uzyskanie jak największej liczby klatek na sekundę, by wykorzystać możliwości 120-hercowej matrycy.

No i na koniec - dysk. Nasz model został wyposażony w nośnik SSD M.2 Intel 660p. Wersja 512 GB tego SSD nie może się pochwalić jakimiś fantastycznymi osiągami, ale to wciąż 3 x szybciej w odczycie i 2 x szybciej w zapisie (maksymalnie) od SSD SATA. Jeśli już o SSD SATA mowa - tak, w środku znajduje się wolne miejsce na zainstalowanie dowolnego nośnika 2,5 cala oraz jeszcze jeden wolny slot M.2.

Hyperbook NH5 Zen - czas pracy na baterii

Ten typ laptopa z założenia raczej powinien pracować podpięty do sieci elektrycznej... ale na pewno zdarzą się sytuacje "unplugged". Jeśli będziecie chcieli pograć na baterii musicie liczyć się z czasem poniżej godziny (można go wydłużyć stosując różne plany oszczędzania energii, co jednak skutkuje zmniejszeniem wydajności), a w teście biurowym PC Mark 10 (tryb oszczędzania energii) laptop pracował na baterii... niecałe dwie godziny (1 godzina i 45 minut).

Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że desktopowy Ryzen 5 3600 nie ma żadnej zintegrowanej grafiki - laptop przez cały czas działa więc na mobilnej GeForce GTX 1660 Ti, która do złudzenia przypomina wersję desktopową (więc pod względem wydajności radzi sobie naprawdę przyzwoicie), ma jedynie nieco skręcone zegary.

Przypominamy, że testowany przez nas model został wyposażone w najmniej wydajne podzespoły - tzn. procesor Ryzen 5 3600 oraz układ graficzny GeForce GTX 1660 Ti. Jeśli tylko po spojrzeniu na stan konta nie oblewa was zimny pot, równie dobrze możecie sobie zamówić wersję z Ryzen 9 3900 oraz RTX 2070 - to już naprawdę mocarna maszyna.

Hyperbook NH5 Zen - czy warto kupić?

O ile jednak za wspomnianą topową konfigurację zapłacimy ponad 9000 złotych, to nasz model (16 GB i SSD PCie 512 GB) kosztuje zaledwie niecałe 5500 złotych (w wersji bez systemu operacyjnego). Absolutnie najtańsza wersja z 8 GB RAM i nośnikiem SSD 240 GB kosztuje 4900 złotych.

Jest to więc całkiem sensowna propozycja dla osób, które poszukują zamiennika stacjonarnego komputera - zwłaszcza, że można w nim wymienić procesor na wydajniejszy (lub znacznie wydajniejszy) model.

Laptop z desktopowym procesorem (w tym przypadku bardzo udanym Ryzen Zen 2) to po prostu DTR, który ma dostarczać odpowiednią ilość mocy obliczeniowej - kosztem zarówno rozmiarów, wagi, jak i czasu pracy na baterii. W tych konstrukcjach nie są to istotne kwestie.

Wracając jeszcze raz do topowej konfiguracji - w jej przypadku możnaby się zastanawiać, czy nie lepiej sprawdziłby się tu ekran o większej przekątnej, czy/jak i również lepszej jakości. W przypadku modelu który otrzymaliśmy do testów, wszystko do siebie pasuje, zarówno pod względem konfiguracji, jak i ceny. Układu graficznego w nim nie wymienimy, ale procesor już jak najbardziej tak - bylebyśmy się trzymali limitu 65 W TDP. W przyszłości nowe wersje BIOS mają umożliwić działanie desktopowych Ryzenów serii 4xxx. Poczekamy, zobaczymy!

Hyperbook NH5 Zen - podsumowanie

znakomity desktopowy procesor AMD Ryzen 5 3600

możliwość wymiany procesora na inny 65-watowy Ryzen Zen 2

dobry układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (mobilny)

16 GB RAM 3200 MHz i SSD PCIe 512 GB

matowy ekran IPS o odświeżaniu 120 Hz

Wi-Fi 6 (ax)

trzy wyjścia obrazu - HDMI, mini DP i USB-C

podświetlenie klawiatury

głośna praca w trybie Performance

krótki czas pracy na baterii

92% 4,6/5

