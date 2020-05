Swoje kosztuje... ale jest wart każdej złotówki. A mowa o laptopie ASUS ROG Zephyrus G14. Zawodnik to niewielki, ale o potężnym procesorze Ryzen 9 i wysokim stopniu miodności.

Niedawno na naszych łamach mieliśmy okazję testować nowy laptop ASUS TUF Gaming A15 z nowym procesorem procesorem Ryzen 7 4800H. Dziś przeskakujemy do topowej serii gamingowych laptopów ASUSa, czyli do nowego modelu Zephyrus. Oczywiście jest on wyżej wyceniony, ale po zerknięciu na możliwości tego 14-calowego modelu jakoś wcale to nie boli... ale do rzeczy.

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV - gamingowa "czternastka" z AMD Ryzen 9

Nowe Zephyrusy G14 mogą występować w czterech wersjach GA401IV, GA401IU, GA401II i GA401IH. Mogą być wyposażone w ekrany o różnych rozdzielczościach (od FHD do QHD) jak i procesory AMD Ryzen 9 4900HS, Ryzen 7 4800HS lub Ryzen 5 4600HS. Jeszcze większe zróżnicowanie jest w układach graficznych, bowiem mogą być wyposażone w NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, GeForce GTX 1660 Ti, GTX 1650 Ti lub GTX 1650. Tym razem w nasze łapki wpadła najbardziej wydajna wersja (GA401IV) - dokładną specyfikację możecie zobaczyć w tabelce poniżej.

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

14-calowy ekran IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440, 60 Hz)

8 rdzeniowy/16 wątkowy procesor Ryzen 9 4900HS o TDP 35W i zintegrowaną grafiką Vega 8

układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2060 w wersji Max-Q

PowerDelivery 3.0 - ładowanie przez USB typu C (do 65W)

Wi-Fi 6 (ax) + BT 5

waga 1,6 kg (z wersją AniMe Matrix 1,7 kg)

ASUS ROG Zephyrus G14 - specyfikacja

Model ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV Procesor AMD Ryzen 9 4900HS (8C/16T) 35W Pamięć RAM 16 GB 3200 MHz (dual) Układy graficzne Zintegrowany Radeon (8 rdzeni graficznych) + zewnętrzny GeForce RTX 2060 Max-Q (1285 MHz / 65W) Dysk Intel SSD 660p M.2 1 TB (1800/1800 MB/s) Ekran 14 cali, IPS, QHD, 60 Hz Sieć Wi-Fi 6 (ax) + BT5 Bateria 76 Wh Wymiary 32,4 x 22,2 x 2.49 ~1,79 cm (szer. x gł. x wys.) Waga 1,6 kg Pozostałe Dolby Atmos, dwa mikrofony, Kensington Lock, czytnik odcisków palców

ASUS ROG Zephyrus G14 - budowa i porty

Po lewej stronie znajdziemy gniazdko zasilania, HDMI w wersji 2.0b, USB typu C 3.2 Gen 2 zgodne z Power Delivery 3.0 (do 65W), które jest zarazem wyjściem Display Port 1.4 oraz gniazdko mini jack do obsługi urządzeń audio.

Po prawej stronie znajdziemy kolejny USB 3.2 Gen 2 typu C oraz 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A. Za kratką wentylacyjną kryje się jeszcze Kensington Lock.

Na (podświetlanej) klawiaturze typu chiclet pracuje się doskonale - warto zauważyć dodatkowe klawisze funkcyjne na górze oraz włącznik, który jest zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych.

Do działania touchpada nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń - zresztą, byłoby dziwne, gdyby touchpad w sprzęcie tej klasy sprawował się słabo.

Na pokrywie znajduje się charakterystyczny "dziurkowany" wzór. Tu należy się słowo wyjaśnienia, że laptopy te występują w jeszcze jednej wersji, a konkretnie wyposażonej w podświetlenie AniMe Matrix. Te modele są nieco grubsze (o 2 milimetry), a sieć diod wewnątrz umożliwia wyświetlanie na pokrywie różnych wzorów - również animowanych. Niestety, nasz model nie był wyposażony w tę technologię.

Tu mała niespodzianka - są tu dwa mikrofony, ale... żadnej kamerki internetowej. Zapewne producent miał tego jakiś powód ale... lepsza byle jaka kamerka niż żadna.

ASUS ROG Zephyrus G14 - w praniu!

To laptop z 14-calowym ekranem i waży znacznie mniej od TUF Gaming A15 z 15-calowym ekranem, a konkretnie jest to 1,6 kilograma w stosunku do 2,3 kg. Jasne, ultrabook to nie jest, bo podzespoły zainstalowane w środku wymagają solidniejszego systemu chłodzącego, ale to wciąż zgrabny 14-calowy laptop o naprawdę dużych możliwościach. Pracuje się na nim znakomicie i nawet po podłączeniu do zasilania (w trybie Turbo) nie jest przesadnie głośny.

ASUS ROG Zephyrus G14 - testy wydajnościowe

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7196 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 6926 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 6900 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 6844 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6781 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6764 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 7138 Intel Core i9 9900K 4936 AMD Ryzen 7 3700X 4878 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 521 Intel Core i9 9900K 517 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 7 3700X 504 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454

AMD Ryzen 9 4900 HS ma nieco wyższe taktowania (o 100 MHz) od 4800H, ale za ma niższe TDP (35 W). Przypomnijmy, że TDP 4800H może być konfigurowane w zakresie od 35 do 54 watów, ale domyślnie jest to 45 W. W każdym razie - 4900HS to naprawdę mega procesor, co do tego nie ma dwóch zdań.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 7076 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 6638 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 6051 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 5884 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 5633 Asus ROG Strix Scar II GL504GV-ES043TE

Core i7-8750H, RTX 2060 5491

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

HP Omen X 2s

Core i7-9750H, RTX 2080 Max-Q 16029 ASUS TUF Gaming A15 FA506IV

Ryzen 7 4800H, RTX 2060 15484 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Core i7-9750H, RTX 2070 15338 Hyperbook SL504

Core i7-9750H, RTX 2060 14777 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

Ryzen 9 4900HS, RTX 2060 Max-Q 14269 Asus ROG Strix Scar II GL504GV-ES043TE

Core i7-8750H, RTX 2060 13859 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Core i7-9750H, RTX 2060 13856 Hyperbook NH5 Zen

Ryzen 5 3600, GTX 1660 Ti 13661

I na koniec - testy w 3D Mark. Naturalnie po osiągach RTX 2060 w wersji Max-Q nie będzie jakichś cudów, ale to z pewnością układ graficzny o przyzwoitej wydajności zamontowany w niewielkiej 14-calowej konstrukcji o dużej kulturze pracy. Przypomnijmy, że procesor kryje również w sobie zintegrowany układ Radeon (nieco wydajniejszy od tego w 4800H - 8 w porównaniu do 7 rdzeni graficznych.

ASUS ROG Zephyrus G14 - czas pracy na baterii

W teście Modern Office PC Mark 10 laptop pracował (w trybie oszczędzania energii) przez 7 godzin i 20 minut. Test gry 3D w trybie Performance trwał już nieco poniżej 2 godzin (1 godzina i 45 minut), ale to wciąż bardzo przyzwoity wynik. Wedle producenta, przy oglądaniu wideo można przebić i 10 godzin.

ASUS ROG Zephyrus G14 - po prostu... WOW?

Laptop roku? Nie ma co ukrywać, że ma potężne zalety - niesamowity procesor Ryzen 9 4900HS, USB C z PD 3.0, ekran IPS o idealnej rozdzielczości 2560 x 1440 - no i oczywiście niewielkie rozmiary i doskonałe wykonanie. Nasz model był też wyposażony w SSD PCIe o pojemności 1 TB oraz 16 GB pamięci RAM taktowanej 3200 MHz. Cena naszej wersji? 7100 złotych. No dużo, nie ma co ukrywać, ale biorąc pod uwagę możliwości tej dopracowanej 14-calowej konstrukcji cena jest jak najbardziej na miejscu. Pamiętajmy, że seria Zephyrus to topowe modele gamingowe tego producenta, a więc niska cena z pewnością nie będzie należeć do ich zalet.

Nie ma jednak róży bez ognia... bez kolców. Generalnie nie są to jakieś poważne wady, ale warto je wyliczyć. Mianowicie brak tu jakiejkolwiek kamerki internetowej (chociaż jest opcja zamówienia modelu z zewnętrzną kamerką ROG GC21), pamięci RAM (podobnie jak w TUF A15) pracują z wysokimi czasami dostępu (CL22), a SSD użyty w tej (topowej przecież!) konstrukcji to Intel SSD 660p, którego maksymalne transfery to zaledwie 1800/1800 MB/s - szału nie ma. Obecnie nie uważam to za jakiś duży minus, ale trzeba przypomnieć, że w laptopie zabrakło miejsca na gniazdko LAN.

Jak wspomniałem na wstępie, możliwa jest również konfiguracja i innymi ekranami - nasz model był wyposażony w matrycę QHD 60 Hz, ale można zażyczyć sobie FHD 60 Hz lub 120 Hz. No i są dwa kolorki do wyboru Eclipse Gray lub Moonlight White. Czyli szary albo biały.

Czy ASUS ROG Zephyrus G14 to najlepszy 14-calowy laptop na świecie? Tego nie wiem... ale z pewnością znajduje się w ścisłej czołówce.

To świetnie wykonany, doskonale wyposażony, niewielki laptop o potężnych możliwościach. Można go zamówić w wersji z dodatkową kamerką internetową, myszką, czy też małym i lekkim zasilaczem USB C o mocy 65 W. Jeśli jednak odstasza was cena, to może warto zerknąć choćby na model ASUS TUF Gaming A15?

ASUS ROG Zephyrus G14 - ocena

wysoka jakość wykonania (obudowa aluminiowo-magnezowa) i relatywnie niska waga

ŚWIETNY procesor AMD Ryzen 9 (8 rdzeni/16 wątków) o TDP 35W

układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q na pokładzie

ekran IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440)

Wi-Fi w wersji 6 (ax) i Bluetooth 5.0

dobry czas pracy na baterii

2 x USB typu C 3.2 Gen 2 z czego jeden z DP i PD 3.0

audio Dolby Atmos

podświetlenie klawiatury

czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania

relatywnie wysoka cena

brak kamerki internetowej (można dokupić zewnętrzną ROG GC21)

wysokie timingi RAM (CL22)

w topowym sprzęcie widzielibyśmy SSD PCIe o wyższej wydajności niż Intel 660p

dla niektórych osób przeszkodą będzie brak gniazdka LAN

96% 4,8/5

