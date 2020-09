Acer Predator Helios wyposażony w Intel Core i7 dziesiątej generacji pokazuje, jak powinien wyglądać dobrze zbalansowany laptop dla gracza. Nie zapomniano o żadnym aspekcie, a dodatkowo, względem poprzedniego modelu, przybyło jeszcze wydajności.

Laptopy do gier z serii Acer Predator od zawsze urzekały nas swoją prezencją oraz dbałością o detale. Tym bardziej ucieszyła nas wieść, że ta wyśmienita konstrukcja doczekała się odświeżenia z dużo lepszym procesorem na pokładzie, jakim jest oczywiście Intel Core i7 dziesiątej generacji z oznaczeniem Core i7-10750H.

Procesory te słyną nie tylko z dużo lepszego zarządzania energią oraz lepszych temperatur pracy od swoich poprzedników, ale też uzyskały wsparcie dla pamięci z taktowaniem 2933 MHz, czego brak był w sumie największą bolączką dziewiątej i wcześniejszych generacji. Nie uprzedzajmy jednak wniosków z przygotowanej wideorecenzji, którą znajdziecie poniżej. Zapraszamy do oglądania!

Wideorecenzja Acer Predator Helios 300 z procesorem Intel Core i7-10750H i układem graficznym Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q

Specyfikacja testowanego Acer Predator Helios 300

Cena w dniu testu: 8399 zł Gwarancja: 2 lata System operacyjny: Windows 10 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

konfigurowalne podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 15,6", 1920x1080, 300nit;

240 Hz, 3 ms, 100% sRGB;

IPS, matowy;

maksymalny kąt odchylenia ekranu - 45° Procesor: Intel Core i7-10750H - 3.6 GHz;

(4.8 GHz w trybie Turbo Boost 3.0 i 5.0 GHz TVBF);

12 MB cache;

6 rdzeni / 12 wątków;

technologia 14 nm, TDP45/W Pamięć: RAM: 16 GB 2933 MHz CL21;

2x 8 GB (brak wolnych slotów) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q 8GB GDDR6 Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe;

wolne złącze M.2 i SATA 2,5" Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Ion Wymiary: 363,4 (Sz) x 255 (G) x 22,9 (W) mm Waga: 2,5 kg Materiały obudowy: czarne aluminium (pokrywa);

czarne aluminium (pulpit);

czarny plastik (spód) Komunikacja

bezprzewodowa: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX201);

Bluetooth 5.0 Złącza: 3x USB 3.2 typu A gen 1;

1x USB 3.2 typu C gen 2;

gniazdo audio stereo + mikrofon (combo);

gniazdo RJ45 (Gigabit Ethernet);

HDMI 2.0;

mini DisplayPort 1.4 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 1 Mpx z sygnalizacją pracy;

2 głośniki;

2 mikrofony

Podsumowanie testów wydajności Acer Predator Helios 300 z Intel Core i7-10750H i Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q

Testy w grach [FPS]

FHD, najwyższe detale i wygładzanie

Legenda: Średni FPS

Low 1% FPS Wiedźmin 3 71

45 Star Wars Jedi: Fallen Order 80

50 Assassin's Creed: Odyssey 63

52 Horizon Zero Dawn 69

49 GTA V 100

70 Borderlands 3 111

65 Doom Eternal 135

80 Project Cars 135

90 Shadow of the Tomb Raider

(RT + DLSS) 80

60 Control

(RT + DLSS) 61

45 Wolfenstein Youngblood

(RT + DLSS) 155

113

Wyniki w testach syntetycznych

Gdzie kupić takiego Predatora Helios 300, jakiego testowaliśmy?

Laptopy te są na tyle świeże, że obecnie jeszcze niekoniecznie będą dostępne w dużych sklepach, ale bez problemu można je zamówić w sklepie producenta. Dostępne są też modele z RTX 2060 i jeżeli względem testowanej przez nas konfiguracji jedynie kartę wybierzemy słabszą, to cena w sklepie Acer'a spadnie do 7799 zł.

Najtańsze modele dodatkowo mają zmniejszoną do 16 GB pamięć operacyjną oraz nieco słabszą matrycę (144 Hz) - ich ceny zaczynają się od 7099 zł. Naszym zdaniem dla gracza najlepszym wyborem będzie taka konfiguracja, jak z naszego testu, z wyjątkiem pamięci - 16 GB to nadal optymalny wybór do samego grania - taki laptop w sklepie Acer'a można zakupić już za 7899 zł.

A jaka jest Wasza opinia o najnowszym Predatorze?

Mamy nadzieję, że wideorecenzja była dla Was użyteczna - koniecznie dajcie znać, czy taki format odpowiada Wam bardziej od standardowej pisemnej recenzji. Napiszcie też, co sądzicie o samym laptopie oraz o najnowszej generacji mobilnych procesorów Intel Core i7 - są już chwilę obecne na rynku i pewnie macie wyrobioną opinię. Komentarze są Wasze!

Nasza ocena laptopa Acer Predator Helios 300, wyposażonego w procesor Intel Core i7-10750H i układ graficzny Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q

Bardzo wysoka wydajność procesora, nie tylko w grach

Szybsza niż w poprzedniej generacji pamięć DDR4 2933 MHz

Wydajna, a przy tym oszczędna karta graficzna Max-Q Design

Rewelacyjna matryca, która z powodzeniem zastępuje monitor gamingowy

Wysoka jakość wykonania, bardzo dobre chłodzenie i wysoka kultura pracy

Szybkie Wi-Fi 6



Problemy z działaniem aplikacji Predator Sense

Ethernet tylko 1 Gbps

Cena mogłaby być nieco niższa

96%4,8/5

