Nie wszyscy dyrektorzy zdają sobie sprawę z tego, że przysługuje im dofinansowanie na wyposażenie szkół, a od tego roku także samych nauczycieli w rozmaity sprzęt. Program nazywa się Aktywna Tablica, a ten artykuł ma na celu jego przybliżenie.

Aktywna Tablica – co to za program?

Aktywna Tablica to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji (tak uczniów, jak i nauczycieli) z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mówiąc prościej: to dofinansowania na modernizację szkół i innych stanowisk nauczycielskich pod kątem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Projekt Aktywna Tablica wystartował w 2017 roku.

Jego aktualna edycja ruszyła w 2020 roku i będzie realizowana do 2024 roku. W tym czasie wsparcie otrzymać ma łącznie ponad 2600 szkół podstawowych, przeszło 5800 szkół ponadpodstawowych, 267 szkół kształcących osoby niewidome, 11 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ponad 4500 tzw. szkół specjalnych. A przynajmniej do tylu placówek kierowana jest oferta Aktywnej Tablicy, ale muszą one jeszcze spełnić dodatkowe wymagania, o których wspomnimy za chwilę. Dodajmy jeszcze tylko, że na realizację tego celu z budżetu państwa wydzielono 290 milionów złotych.

Nowelizacja programu Aktywna Tablica 2021

W 2021 roku wprowadzone zostały zmiany w programie Aktywna Tablica. Między innymi wydłużone zostały terminy składania wniosków o przyznanie dofinansowania: szkoły mają czas do 4 września, organy prowadzące szkoły – do 14 września. Równocześnie wydłużono termin przekazania środków finansowych – do 31 października. Doprecyzowano również wiele zapisów, aby nie dochodziło do błędnych interpretacji.

Najważniejszy punkt nowelizacji dotyczy jednak rozszerzenia programu o nową kategorię sprzętu. To tak zwany zestaw dla nauczyciela, umożliwiający mu prowadzenie zajęć na odległość. Chodzi tu między innymi o laptopy, kamerki, słuchawki z mikrofonem czy tablety graficzne dla pracowników szkół, prowadzących lekcje zdalne.

To wyraźna reakcja na obecną sytuację na świecie. Choć aktualnie nie ma żadnych planów zakładających powrót do trybu zdalnego, pandemia wyraźnie pokazała, że niczego nie można być pewnym i trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. A podsumowanie nowelizacji znajdziesz na oficjalnej stronie rządowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

W 2021 roku z programu Aktywna Tablica mogą skorzystać następujące placówki publiczne i niepubliczne:

szkoły podstawowe, które nie skorzystały z programu w latach 2017-2019 lub które korzystały z programu w latach 2017-2019, a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,

szkoły za granicą,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW).

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że w trakcie jednej edycji szkoła może skorzystać z dofinansowania tylko raz (przypomnijmy, że aktualna edycja obejmuje lata 2020-2024).

Jaki wkład własny jest wymagany?

Rządowy program Aktywna Tablica jest realizowany w taki sposób, że 80% kosztów pokrywa budżet państwa, 20% musi pochodzić z wkładu własnego organów prowadzących szkołę lub ośrodek. Tym wkładem własnym mogą być:

pieniądze przeznaczone (w roku składania wniosku) na zakup sprzętu, narzędzi i pomocy dydaktycznych objętych programem,

przedmioty, a więc sprzęt komputerowy i inne narzędzia zakupione w roku składania wniosku (nie później niż w dniu jego złożenia).

W przypadku programu Aktywna Tablica 2021 wkład własny może być połączeniem wkładu finansowego i rzeczowego, w celu pokrycia wymaganych 20% kosztów realizacji programu.

A o jakich kwotach dofinansowania w ogóle mówimy? O maksymalnie 14 000 zł w przypadku zwykłych urządzeń, 35 000 zł w przypadku pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz 100 000 zł w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych kształcących uczniów niewidomych i słabowidzących.

Co można kupić w ramach dofinansowania?

W ramach tego programu można kupić rozmaite narzędzia i urządzenia pozwalające wzbogacić zajęcia o techniki multimedialne. Mamy tu na myśli tablice interaktywne, wielkoformatowe monitory dotykowe czy też projektory (także ultrakrótkoogniskowe), którym towarzyszyć mogą głośniki. Sale w szkołach ponadpodstawowych można w dodatku wyposażyć w specjalistyczne materiały edukacyjne, takie jak wirtualne laboratoria czy kursy kodowania i robotyki.

Tak jak już wspomnieliśmy, od tego roku w ramach programu Aktywna Tablica można również ubiegać się o dofinansowanie na zakup zestawu urządzeń do nauczania zdalnego dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. W skład takiego zestawu wchodzą: laptop, kamera internetowa, słuchawki, mikrofon, statyw oraz tablet graficzny.

Oprócz wspomnianych wyżej urządzeń dyrektorzy szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami mogą uzyskać wsparcie na zakup potrzebnych narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych. Na ich liście znajdują się między innymi: notatniki i linijki brajlowskie, drukarki druku wypukłego i drukarki 3D czy też specjalistycznie oprogramowanie i komputery umożliwiające korzystanie z niego.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wspomnieliśmy już o tym wcześniej, ale podkreślmy raz jeszcze, że w 2021 roku termin składania wniosków mija 4 września (dla szkół) i 14 września (dla organów prowadzących szkoły).

Aby skorzystać z programu Aktywna Tablica 2021 wniosek należy pobrać i wypełnić. Odpowiedni formularz znajdziesz pod którymś z linków poniżej:

Więcej informacji dotyczących programu Aktywna Tablica.

