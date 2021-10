Nie było dotąd lepszego powodu, by dać szansę serwisowi streamingowemu Amazon Prime Video. Teraz jednak kosztuje on zaledwie 49 zł za cały rok. Jeśli to Cię nie przekona, to powinna to zrobić lista 10 najciekawszych filmów, które możesz zobaczyć właśnie na tej platformie.

Amazon Prime Video obecny jest na polskim rynku już od kilku dobrych lat (zadebiutowała w grudniu 2016 roku). Jak do tej pory nie cieszyła się jednak zbyt dużą popularnością i nie była traktowana jako pełnoprawna alternatywa dla Netflixa. Zwykło się o nim myśleć jako o ciekawostce, o której wiele osób słyszało, ale tak naprawdę nieliczni opłacali w niej abonament.

Teraz może to szybko ulec zmianie, a liczba użytkowników Amazon Prime Video w Polsce będzie rosnąć. Oczywiście jest to efektem najnowszej promocji usługi. Do tej pory miesięczny abonament za dostęp do platformy streamingowej Amazona wynosił 25 zł. Aktualnie AMV jest częścią usługi Amazon Prime (odpowiednik Allegro Smart) oferującej m.in. darmową dostawę produktów kupionych w serwisie. Koszt takiej usługi to 11 złotych miesięcznie lub 49 zł za cały rok. Przy cenach konkurencji (Netflix w pakiecie premium to 60 zł na miesiąc) to cena wyjątkowo atrakcyjna, która z pewnością zachęci mnóstwo osób do wypróbowania tego VOD.

Ale czy jest tam faktycznie co oglądać? Cóż, oczywiście Netflix ma znacznie większą bibliotekę filmów i seriali, ale i Prime może się pochwalić ciekawymi produkcjami. Wystarczy zresztą zerknąć na listę najlepszych seriali w Amazon Prime Video, aby się o tym przekonać. W tym artykule wybrałem kilka filmów, które albo powstały specjalnie z myślą o Amazon Prime Video, albo dostępne są aktualnie wyłącznie na tej platformie.

10 najlepszych filmów na Amazon Prime

Dźwięk metalu

Rozpocznę od prawdopodobnie najgłośniejszej pozycji z całego zestawu. Na ironię zakłada fakt, że jest to film o muzyku, który traci słuch. W jednej chwili jego życie, które wydawało mu się szczęśliwym, spełnionym i satysfakcjonującym, zmienia się nie do poznania. Główny bohater, Ruben, musi się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, a wcale nie będzie to proste. To, co bowiem do tej pory udawało mu się tłumić podróżami, muzyką, hałasem, używkami i nieustannym pędem, musi odejść w cień. Do głosu dochodzą skrywane dotąd wewnętrzne demony, nieprzepracowane traumy i potrzeby, z którymi trzeba się w końcu zmierzyć. Wszechogarniająca cisza staje się granicznym doświadczeniem, które sprawi, że będzie musiał poukładać swoje życie praktycznie na nowo. Gdzie indziej rozłożyć akcenty i na inne postawić wartości.

Mój piękny syn

Timothee Chalamet to jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. Dość powiedzieć, że to właśnie jemu powierzono główną rolę w najnowszej adaptacji kultowej "Diuny" Franka Herberta, a to nie lada wyzwanie i odpowiedzialność. Znając jego dotychczasową karierę, raczej można być spokojnym, że zadaniu podoła. Jednym z wielu przykładów na to, że warsztat i talent aktorski posiada, jest "Mój piękny syn". Rolę uzależnionego od narkotyków chłopaka, który zmagając się z powracającym nałogiem, wystawia swoich najbliższych na ciągłe próby i cierpienia, zagrał koncertowo. Sama historia też potrafi wciągnąć, wzruszyć i pobudzić do chwili refleksji. Warto jeszcze wspomnieć, że w jego filmowego ojca wciela się Steve Carell. Znany do tej pory głównie z komediowych ról, coraz śmielej odnajduje się w repertuarze dramatycznym.

Kolejny film o Boracie

Sacha Baron Cohen to nie tylko genialny komik, ale też wnikliwy obserwator i komentator rzeczywistości. Jego kolejne wcielenia pozwalają mu obnażać społeczne zakłamania, iluzje, stereotypy i niesprawiedliwości. Ostanie, co można o nim powiedzieć, to, że jest politycznie poprawny. Czy to jako Ali G, czy jako Bruno, Dyktator czy właśnie Borat, oburza, irytuje, bawi, ale przede wszystkim ośmiela się zadawać pytania, których nikt poza nim zadać się nie ośmiela. "Kolejny film o Boracie" tym razem wziął na tapet Amerykę czasów Donalda Trumpa. Towarzysząc Cohenowi w jego szalonej eskapadzie, trafimy na wiece wyborcze, zmierzymy się z koronawirusem i poznamy zarówno zwykłych Amerykanów, jak i tych ze świecznika z Rudolphem Giulianim na czele.

Bez skrupułów Toma Clancy'ego

Kolejną propozycją w zestawieniu wartych obejrzenia filmów na Amazon Prime Video jest coś lżejszego. Dla widzów oczekujących klasycznego filmu akcji, w którym sporo się dzieje, jest przyzwoicie nakręcony, a fabuła jakoś trzyma się całości "Bez skrupułów Toma Clancy'ego" będzie jak znalazł. Można wprawdzie nieco narzekać, że zwroty akcji w większości przypadków da się przewidzieć, a największym zaskoczeniem jest dodanie do polskiego tłumaczenia nazwiska książkowego pierwowzoru, ale taki już urok tego rodzaju produkcji. Mając dwie godziny do dyspozycji, przygotowane przekąski i coś chłodnego do picia, będzie jak znalazł.

Wojna o jutro

Chcecie więcej akcji? To będziecie ją mieli. Wystarczy włączyć kolejną propozycję, czyli "Wojna o jutro". Główną rolę gra tutaj znany ze "Strażników Galaktyki" Chris Pratt, więc można spodziewać się dynamicznie prowadzonej fabuły, okazyjnych żartów słowno-sytuacyjnych, ale przede wszystkim akcji, wybuchów i zwrotów akcji. Fabuła? Cóż, okazuje się, że w przyszłości faktycznie czeka nas kolejna wojna. Co ciekawe, ludzkość nie postanowi ostatecznie zniszczyć samą siebie, ale zmierzyć się będzie musiała z najazdem obcych. Ci szybko zyskują przewagę, aby więc mieć jakąkolwiek szansę, trzeba cofnąć się w czasie po posiłki. Brzmi sensownie? A kto by się tym przejmował! Ważne, że ogląda się przyjemnie.

Spragnieni życia

Żyjemy w czasach remaków, rebootów i kontynuacji. Czy tego chcemy czy nie, popkultura sięga po sprawdzone rozwiązania i serwuje je na nowo, licząc, że złapiemy się na syndrom inżyniera Mamonia. Tak też jest z filmem "Spragnieni życia", który jest hollywoodzką wersją francuskich "Nietykalnych". Fabuła w ogólnym zarysie jest bardzo zbliżona i opowiada historię sparaliżowanego milionera i jego czarnoskórego opiekuna. Osoby z kompletnie odmiennych światów, o zupełnie innym spojrzeniu na życie i całkowicie różnych doświadczeniach nie powinny mieć prawa się zaprzyjaźnić, ale jak łatwo można się spodziewać, przypadają sobie do gustu. Film nie ma może w sobie takiej świeżości i lekkości, jak francuski oryginał, ale choćby dla Bryana Cranstona (niezapomnianego Waltera White) warto dać mu szansę.

7500

Na szczęście nie samymi przeróbkami człowiek żyje i czasem można natknąć się na coś zupełnie nowego. Filmów o ataku terrorystów na samoloty było już wiele. Zawsze jednak skupiają się one na losie pasażerów, samych terrorystach, bądź przyczynom, tych tragicznych wydarzeń. Tym razem historia pokazana jest z perspektywy pilota. To na nim kamera skupia się przez praktycznie cały seans. Akcja nie opuszcza ciasnego kokpitu, a to, co się dzieje w tylnej części samolotu, można obserwować jedynie przez niewielką kamerę w drzwiach. Nie wiemy, co kieruje terrorystami, wiemy jedynie, że nie zawahają się zabijać pasażerów, jeśli pilot nie otworzy im drzwi do kokpitu. Czy jednak powinien to zrobić, skoro z pewnością doprowadzi to do jeszcze większej liczby ofiar? Ogląda się ten film w napięciu do samego końca, czego głównym powodem jest świetny Joseph Gordona-Levitt.

Pewnej nocy w Miami

Są takie chwile i takie spotkania, które mają prawo zdarzyć się jedynie na kartach powieści lub filmowym ekranie, a nie w prawdziwym życiu. Jak jednak wiadomo, zdarza się, że to życie pisze najlepsze scenariusze. To właśnie zdarzyło się "Pewnej nocy w Miami", kiedy spotkali się Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown i Sam Cook. Każda z nich jest legendą czarnoskórej społeczności w Stanach Zjednoczonych i wybitną postacią w swojej dziedzinie. Ich spotkanie i rozmowa przeradzająca się w gorącą dyskusję, a nawet kłótnię, hipnotyzuje i każe na nowo przemyśleć, jaką rolę odegrali w walce z nierównościami, dyskryminacją i podzielonym społeczeństwem w Stanach Zjednoczonych. Czy wybory, jakie podejmowali, aby na pewno były słuszne? Dla osób doceniających inteligentne kino oparte na błyskotliwych dialogach będzie to prawdziwa truskawka na torcie.

The Vast of Night

Kolejną propozycją godną uwagi, szczególnie dla fanów sci-fi, jest "The Vast of Night" (tytułu polskiego jak na razie brak, w wolnym tłumaczeniu "Bezkresna noc"). To kameralne kino, które wnosi powiew świeżości do gatunku. Akcja dzieje się w amerykańskim miasteczku, gdzie lokalny DJ oraz pracująca w centrali telefonicznej dziewczyna, pewnej nocy odbierają tajemniczy sygnał. To jednak tylko początek niewyjaśnionych zdarzeń. Ktoś dostrzega na niebie dziwny latający obiekt, ktoś znika bez śladu, a atmosfera gęstnieje. Film fantastycznie oddaje klimat amerykańskich lat pięćdziesiątych (a przynajmniej naszych wyobrażeń na ich temat) z jednoczesnym mruganiem do współczesnych odbiorców. Połączenie tej retro nostalgii z możliwościami nowoczesnego kina, przy umiejętnie rozegranej fabule sprawdzają się doskonale.

Val

Na koniec nieco inna propozycja, a mianowicie dokument, którego bohaterem jest świetny aktor - Val Kilmer. Przez lata swojej kariery zagrał m.in. w Top Gun, był Jimem Morrisonem w "The Doors", zagrał z Marlonem Brando, a nawet przywdział kostium mściciela z Gotham w filmie "Batman Forever". Przez te wszystkie lata oprócz szacunku za swoje aktorskie umiejętności, dorobił się również łatki "trudnego". Podobno współpraca z nim na planie nie należała do najłatwiejszych. Idealny kandydat na gwiazdę Hollywood - utalentowany i niepokorny. Film stara się odpowiedzieć na pytanie, jaki był naprawdę.

Amazon Prime Video - czy zagrozi Netflixowi?

Tak intensywna promocja serwisu streamingowego Amazona może przynieść oczekiwany skutek w postaci większej liczby użytkowników. Wprawdzie miejsca na rynku VOD jest coraz mniej, a konkurencja coraz mocniejsza, ale Prime wydaje się coraz ciekawszą alternatywą. Nieco inna oferta od pozostałych serwisów, mocne ekskluzywne filmy i seriale, a przede wszystkim chęć spróbowania czegoś innego poza Netflixem, może być receptą na sukces Amazona. Będziemy oczywiście się temu bacznie przyglądać.