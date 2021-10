Zgodnie z zapowiedziami, podczas DC FanDome pokazano drugi zwiastun wyczekiwanego filmu Batman. Stwierdzenie, że daje nadzieję na dobre widowisko może być nawet pewnym niedopowiedzeniem.

Robert Pattinson i Zoë Kravitz w mrocznej (miejmy nadzieję) opowieści

Jeśli czyimś pierwszym skojarzeniem z tą postacią jest mrok, to nadchodzący film Matta Reevesa (reżyser i współautor scenariusza) trzeba będzie zobaczyć. Przy okazji pierwszego zwiastuna sporo mówiło się o aktorze, którzy wcieli się w główną, tytułową postać. To Robert Pattinson, którego niektórzy wciąż kojarzą głównie z sagi Zmierz. Podkreślaliśmy już jednak, że Brytyjczyk ma na koncie zdecydowanie więcej ról, z racji których warto go doceniać. Trudno teraz stwierdzić z pełnym przekonaniem, że Batman będzie kolejną, ale sam zwiastun pokazany podczas DC FanDome robi świetne wrażenie.

Jest klimatyczny, a nade wszystko odpowiednio mroczny. Wprowadza w fabułę i jednocześnie pozwala poznać kilka postaci, które staną na drodze człowieka-nietoperza. W obsadzie filmu naleźli się również inni dobrze znani aktorzy - Zoë Kravitz (jako Kobieta-Kot), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (Komisarz Gordon) czy Colin Farrell (Pingwin). Gdyby komuś podobało się natomiast nie tylko to co widać, ale też co słychać, nie ma przypadku. Muzykę skomponował tutaj laureat Oscara, Michael Giacchino.

The Batman - zwiastun nr 2

Kiedy premiera filmu Batman z Robertem Pattinsonem?

I jak, podoba się? Pierwotne plany zakładały premierę w tym roku, ale przez pandemię zostały zmienione. Ostatecznie Batman zadebiutuje z opóźnieniem wynoszącym około pół roku - 4 marca 2022 roku.

Światowym dystrybutorem będzie Warner Bros. Pictures. Warto pamiętać, że Batman pojawi się tylko na wielkim ekranie, preferujący platformy streamingowe w tym przypadku obejdą się smakiem.

Źródło: Warner Bros Polska