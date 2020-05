Aparat w telefonie to dla użytkownika bardziej aplikacja niż podzespoły. Dlatego warto ją dobrze poznać. Sprawdźmy jak działa aparat w OPPO, na przykładzie modelu Reno 3.

Nie da się ukryć, że pomimo coraz lepszych parametrów elementów półprzewodnikowych i optyki stosowanej w telefonach, dla użytkownika, który stoi po drugiej stronie obiektywu najważniejsza wciąż pozostaje aplikacja aparatu. Oceniając jakość zdjęć oceniamy bowiem nie tylko potencjał elektroniki i optyki, ale przede wszystkim to co umożliwia nam oprogramowanie. Warto je aktualizować, bo czasem poprawki zachwycają, nawet w przypadku już bardzo dobrych fotosmartfonów, a czasem pozwalają diametralnie zmienić opinię na temat smartfonu (na plus).

Dlatego tak chętnie sięgamy po alternatywne aplikacje aparatu, bo ta główna nie zawsze nam pasuje. Ale przyczyna może leżeć też w braku rozeznania się w możliwościach fabrycznej aplikacji. Zwykle bowiem naciskamy spust migawki lub włączamy nagrywanie wideo. I nie zastanawiamy się po co te dodatkowe przyciski i piktogramy, albo tajemniczy tryb Więcej. A szkoda.

Funkcje aplikacji Aparat w telefonach OPPO

Dlatego rozpoczynamy cykl tekstów, które przybliżą wszystkie funkcje fabrycznej aplikacji Aparat w najpopularniejszych smartfonach. Nie będzie to poradnik fotografowania, a szybki przegląd tego na co smartfonowe aparaty pozwalają w standardzie jakim jest systemowa aplikacja Aparat. Na początek produkty marki OPPO, na przykładzie testowanego przez nas modelu Reno3.

Dlaczego akurat te smartfony? Po części ta wiedza przyda się w konkursie, który realizujemy z Oppo, a do którego jeszcze możecie się zgłaszać. Ale też Oppo bardzo dużo zrobiło w ostatnim czasie, by uczynić to narzędzie praktycznym.

OPPO Reno3 - główny ekran aplikacji aparatu

Główny ekran aplikacji ma klasyczny wygląd. Po stronie przycisku migawki mamy przesuwaną listę trybów fotograficznych i oznaczone punktami podstawowe ustawienia zoomu. Tylko dwa pierwsze (ultraszeroki kąt i kąt szeroki) gwarantują aktywację danych aparatów. Jak w innych smartfonach ustawienie teleobiektywu (x2) włącza ten obiektyw tylko w sprzyjających warunkach oświetleniowych (inaczej jest to zoom hybrydowy). Ustawienie teleobiektywu (x5) to już zoom w pełni hybrydowy.

Przesuwając palcem po tych przyciskach aktywujemy obrotową tarczę zmiany zoomu. Możemy go zwiększać do ustawienia x20. Zoom da się zmieniać także gestem szczypania.

Ikonka twarzy z boku przycisków zoomu, wyświetli nam suwak ustawień narzędzia cyfrowego makijażu wspieranego AI. Domyślnie jego działanie jest ustawione na 0.

W trakcie fotografowania dotykając kadru na wyświetlaczu wymusimy ustawienie ostrości na dany punkt. Po lewej stronie wyświetli się dodatkowy przycisk-suwak do regulacji ekspozycji (ruch w górę rozjaśni obraz, ruch w dół przyciemni). Dotykając ekranu i przytrzymując palec przez chwilę zablokujemy ostrość i ekspozycję na wybranym punkcie (wciąż zachowując możliwość korekty ekspozycji).

Po drugiej stronie wyświetlacza mamy ciąg przycisków, które zmieniają się zależnie od trybu fotografowania.

W trybie ZDJĘCIE są to kolejno:

aktywacja lampy

aktywacja funkcji HDR (gdy włączymy opcję Automatycznie, działanie HDR sygnalizowane jest napisem HDR na kadrze, co znakomicie ułatwia zorientowanie się czy aparat aplikuje zmiany czy nie - przy HDR czasem przydaje się stabilniejszy uchwyt)

aktywacja funkcji Olśniewający kolor - zwiększa ona między innymi nasycenie kolorów (działa podobnie jak kolory Leica w aparatach Huawei)

aktywacja filtrów obrazu - są to filtry kolorystyczne utrzymane w stylistyce przypominającej aplikację VSCO

dodatkowe ustawienia - tutaj zmienimy proporcje kadru (4:3 to maksymalna rozdzielczość), włączymy samowyzwalacz, aktywujemy rozdzielczość 48 Mpix w głównym aparacie (fizyczna rozdzielczość sensora w pikselach, jej włączenie nie zmienia pola widzenia aparatu) i wywołamy menu ustawień aparatu (ikonka sześciokąta z kółkiem w środku)

W trybie ULTRA NIGHT (Ultra Ciemny) kluczowa jest ikonka aparatu na statywie. Aktywacja tej funkcji (zmieni kolor na żółty) informuje oprogramowanie, że smartfon jest na statywie i można użyć dłuższych czasów naświetlania (nawet ponad 30 sekund). Nie zmienia to efektu zdjęciowego, ale może pozytywnie wpłynąć na jakość tak uzyskanej fotografii. Gdy ikonka jest nieaktywna, aparat po naciśnięciu spustu migawki dobiera czas tak, by skompensować drżenie dłoni (mniej niż 10 sekund, zwykle 3-4 sekundy).

W trybie WIDEO mamy:

aktywacja lampy - świeci ona w tym trybie stałym światłem

aktywacja Ultrastabilności - maksymalne zwiększenie cyfrowej kompensacji drgań, konsekwencją jest mocne przycięcie kadru i obniżenie rozdzielczości filmów do 1080p

aktywacja rozmycia tła (domyślnie na 60%) - pozwala filmować z rozmytym tłem, funkcja działa tak, że priorytetem jest twarz filmowanej osoby, gdy twarzy brak ostrość tła jest regulowana normalnie

aktywacja filtrów obrazu - podobnie jak przy zdjęciach, ale w filmie

W trybie PORTRET możemy aktywować i zmieniać stopień rozmycia tła i aplikować filtry barwne. Działa on wyłącznie z użyciem głównego aparatu, nie można zoomować.

OPPO Reno3 - ustawienia w menu aparatu

Główne menu aparatu wywołamy dotykając ikony trzech pasków (tzw. hamburger), a potem ikony sześciokąta z kółkiem w środku. Jest ono identyczne dla każdego trybu pracy, jedynie nieaktywne funkcje są wyciemnione.

Przydatne ustawienia dla zdjęć to:

Dźwięk migawki - wycisza odgłos aparatu niezależnie od globalnych ustawień głośności

Dotknij, aby zrobić zdjęcie - aktywuje migawkę na dotyk, przydatne w sytuacjach gdy akcja jest nieprzewidywalna i trzeba szybko reagować

Siatka - wyświetla równoległe i prostopadłe linie wspierające kadrowanie

Rozpoznawanie sceny za pomocą AI - to tutaj włączymy inteligencję aparatu i wybór jednej z predefiniowanych scen

Znak wodny – umieszcza nie tylko logo producenta i smartfona, może to być też nasz własny tekst, albo czas lub pozycja (w tym ostatnim przypadku należy aktywować funkcję Lokalizacja)

Dla filmów kluczowe jest:

ustawienie Rozdzielczość wideo - zawartość tej listy zależy od wybranego trybu pracy

kodowanie wideo - zmiana domyślnej wartości na Wysoka wydajność zmniejszy trochę pliki przy zachowaniu jakości, ale może utrudnić odtwarzanie filmów na starszych urządzeniach

OPPO Reno3 - tryb WIĘCEJ

Do trybu WIECEJ jak w smartfonach innych marek trafiły tryby fotografowania, z których w założeniu producenta mamy korzystać rzadziej. Są to:

EKSPERT - tutaj ustawimy ekspozycję, ostrość i korektę ręcznie, aktywujemy też tryb zdjęć ultrawysokiej rozdzielczości 108 Mpix

NAKLEJKA - w tym trybie po przeciwnej stronie do piktogramu funkcji upiększania z AI pojawi się dostęp do naklejek, które można umieścić na zdjęciach

OBIEKTYW GOOGLE – w wielu smartfonach funkcja ta wyrzucona jest na główny ekran aparatu, w OPPO Reno3 narzędzie rozpoznawania obrazu wspomagane chmurą Google jest trybem dodatkowym

PANORAMA - aktywuje tryb zdjęć panoramicznych, z założenia należy je wykonywać przy pionowej orientacji smartfona dla zdjęć w poziomie i pionowej przy zdjęciach w pionie. Dotykając strzałki zmienimy kierunek fotografowania (bardzo przydatne)

FILM POKLATKOWY i ZWOLNIONE TEMPO - nazwy mówią same za siebie, w OPPO nie mamy tu żadnych ustawień, regulacji dokonamy dopiero na gotowych materiałach po wybraniu funkcji Edycja (praktyczne rozwiązanie)



Tryb WIĘCEJ, PANORAMA i edycja filmu spowolnionego w aplikacji GALERIA (wybieramy fragment, który ma być spowolniony, reszta jest odtwarzana w normalnym tempie), dla filmu poklatkowego możemy wybrać stopień przyśpieszenia (od 0.25 do 2x)

OPPO Reno3 - tryb EKSPERT (Pro)

Tryb EKSPERT w tym smartfonie różni się od trybów, które znajdziemy w produktach innych marek. OPPO zastosowało tu oryginalne opcje, które pozwalają na dobranie kadru i rozdzielczości.

Poniżej przycisków zoomu (można go zmieniać od x1 do x10, ale tutaj to kompletnie co innego niż w trybie ZDJĘCIE) mamy pięć ustawień ręcznych (wyświetlają się jako suwaki):

ISO: regulacja czułości w zakresie od 10 do 6400 (gdy aktywujemy ultrawysoką rozdzielczość, zakres zmniejsza się do 1600)

S: regulacja czasu naświetlania w zakresie od 1/8000 do 32 sekund (gdy aktywujemy ultrawysoką rozdzielczość, zakres zmniejsza się do 8 sekund)

WB: płynna zmiana balansu bieli

AF (gdy zmienione wyświetla się litera M): regulacja ostrości, zakres od 0 (minimalna odległość ostrzenia dla danej ogniskowej) do 1 (ustawienie na tzw. nieskończoność)

EV: korekta ekspozycji od -3 do +3 EV

Po aktywacji danego ustawienia wyłącza się tryb jego automatycznego dopasowania (mała literka A przy wartości). By przywrócić automatykę dotykamy ikonki A otoczonej strzałkami obok spustu migawki, a w przypadku ostrości możemy tez dotknąć kadru, by wymusić ustawianie ostrości. Korekta ekspozycji jest ustawiana na stałe, nie podlega automatyzacji.

Po drugiej stronie wyświetlacza/kadru mamy kompletnie inny zestaw ikon niż w trybie ZDJĘCIE. Ikony lampy błyskowej i dodatkowych ustawień pozostają niezmienione, ale istotne są tu dwie pozostałe:

piktogram drzewa - to ciekawa opcja, która wymusza jeden w trzech aparatów (trzy drzewka to ultraszerokie pole widzenia, dwa aparat głównym jedno drzewko to teleobiektyw x2), przyciski zoom obok spustu migawki są skalibrowane tak, że x1 oznacza w tym przypadku aparat wymuszony

XHD - gdy aktywujemy (kolor zmieni się na żółty), każemy aparatowi wykonywać zdjęcia w maksymalnej dozwolonej rozdzielczości, dla zoomu x1 w głównym aparacie jest to 108 Mpix, dla innych obiektywów będzie to również sprzętowo podniesiona rozdzielczość, ale mniejsza niż 108 Mpix

Fotografowanie w trybie ręcznym warto poprzedzić próbami, gdyż zachowanie się funkcji wymuszania obiektywów może z początku być nieintuicyjne. Domyślne ustawienie (dwa drzewka) powinno zadowolić na początek.

OPPO Reno3 - filmowanie

Tryb WIDEO został omówiony w większości przy opisie ustawień menu aparatu, ale warto dodać tu kilka słów.

Gdy wybierzemy zamiast 4K rozdzielczość filmowania 1080p i 720p pojawi się nam dodatkowe ustawienie liczby klatek na sekundę. Wybieramy 30 albo 60 zależnie od preferencji. Nie ma tu opcji automatycznego doboru przy słabym oświetleniu.

Funkcja ultrastabilności ma dwa tryby. Gdy włączymy ją, aktywując piktogram aparatu otoczonego falującymi liniami, na narożniku kadru obok przycisków zoomu pojawi się przełącznik. Zmienia on tryb ultrastabilności ze zwykłego na Pro. W trybie Pro kompensacja jest jeszcze dokładniejsza, ale mamy już tylko tryb 1080/30p. Filmowanie przy 60 kl/s możliwe jest dla standardowej ultrastabilności.

OPPO Reno3 - autoportrety

Na koniec pozostaje nam omówienie przedniego aparatu. Tutaj funkcje mogą różnić się wyjątkowo, gdyż przedni aparat często zmienia się pomiędzy modelami. W Reno3 mamy 44 Mpix sensor (daje on zdjęcia o rozdzielczości 40 Mpix).

Przednią kamerę aktywujemy przyciskiem obok spustu migawki na głównym ekranie aplikacji aparatu. Gdy jest ona aktywna mamy do dyspozycji następujące tryby pracy:

ULTRA CIEMNY - zdjęcia nocne z ręki, z możliwością użycia doświetlenia światłem ekranu

WIDEO - filmowanie w maksymalnej rozdzielczości 1080/30p

ZDJECIE - tak jak w głównym aparacie z wyłączeniem funkcji Olśniewający kolor

PORTRET - funkcje portretowe takie same jak przy tylnym aparacie plus możliwość aktywowania migawki gestem otwartej dłoni

WIECEJ - tu kryje się PANORAMA czyli selfie o szerokim polu widzenia wykonywane przez obracanie smartfonem na boki, FILM POKLATKOWY i NAKLEJKA

W trybie zdjęcie w dodatkowych ustawieniach mamy opcję 44 Mpix. Nie zmienia ona rozdzielczości zapisywanego zdjęcia, ale zmniejsza kompresję co pozwala poprawić jakość zapisywanych zdjęć.

Pamiętaj - pomiędzy smartfonami mogą być różnice

Opis aplikacji aparatu w OPPO Reno3 jest reprezentatywny dla tej marki smartfonów (z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania), ale niektóre ustawienia mogą być niedostępne w tańszych modelach, a w droższych mogą pojawić się takie, których nie ma Reno3.

Dotyczy to między innymi:

tryb UHD

rozdzielczość 48 Mpix

zapis w formacie RAW (brakuje go w Reno3)

Dlatego warto zawsze zgłębić tez samodzielnie aplikację aparatu i zwracać szczególną uwagę na to co zmienia się gdy aktywujemy dany tryb foto/wideo lub zmienimy rozdzielczość. Nie każdy smartfon sygnalizuje to co się zmienia, a lepiej nie przekonać się o tym dopiero po powrocie z wyprawy w teren.

Źródło: inf. własna, OPPO

Więcej na temat smartfonów marki OPPO :