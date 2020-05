Jeśli zastanawiacie się poważnie nad zakupem OPPO Reno3, ale brakuje wam argumentu, którzy przeważy szalę na korzyść tego smartfona, mamy podpowiedź. Pięć podpowiedzi.

- …chipset nie należy do najwydajniejszych,; - ultraszeroki aparat ma problemy nocą i na krawędziach kadru,; - stabilizacji elektronicznej nie da się wyłączyć,; - brak stabilizacji optycznej daje się we znaki przy wideo,; - nie ma certyfikatu wodoszczelności,; - brak ładowania indukcyjnego,; - wzornictwo nie jest już wyjątkowe.

OPPO Reno3 to średniopółkowy smartfon, który mieliśmy okazję niedawno testować. Jest on też nagrodą w naszym konkursie, z którego szczegółami możecie zapoznać się na tej stronie, a tutaj wziąć w nim udział. Jeśli rozważacie zakup tego smartfona i wciąż nie jesteście przekonani, albo właśnie szukacie pomysłu na konkursową recenzję i nie wiecie w jaki ton uderzyć, to mamy dla was pomoc. Zacznijmy jednak do tego, że...

OPPO Reno3 był nagrodą w Grand Press Photo 2020

W kategorii Young Poland tym smartfonem nagrodzono następujące osoby, w następujących kategoriach:

za zdjęcie pojedyncze: Adam Kurlanc, Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie - Demonstrantka wynoszona przez oddziały policji z ronda De Gaulle'a. 11 listopada 2019

za fotoreportaż: Piotr Szewczyk, Uniwersytet Warszawski - Tematem cyklu jest proces powolnego zanikania wsi. Bohaterką jest Małgosia, 14-letnia dziewczynka mieszkająca we wsi Rataje. Kwiecień–czerwiec 2019

wyróżnienie za fotoreportaż: Katarzyna Ślesińska (Akademia Fotografii w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński) - fotoreportaż z poniemieckich wiosek w województwie opolskim, gdzie wiele domów stoi opuszczonych, a większość młodych wyjechała.



Adam Kurlanc - I nagroda w kategorii Young Poland: zdjęcie pojedyncze



Piotr Szewczyk - I nagroda Young Poland: fotoreportaż i Katarzyna Ślesińska - wyróżnienie Young Poland: fotoreportaż

Jednak nie tylko w rękach utalentowanych fotografów OPPO Reno3 ma szansę zabłysnąć. Każdy nabywca tego smartfona dostanie do ręki sprzęt, za którym przemawia pięć solidnych argumentów.

Niezawodny aparat fotograficzny - przyda się za dnia i nocą

Smartfonowe aparaty są najlepsze, bo zawsze mamy je ze sobą. To powiedzenie, które chyba każdy zna. A gdy już je mamy, to wyciągamy z kieszeni i liczymy na to, że nas nie zawiodą. Nie tylko wykonają zdjęcia poprawne od strony technicznej i oszałamiające szczegółami. Lecz zrobią to też zawsze gdy tego będziemy oczekiwać i to w sposób, na który liczymy.

OPPO Reno3 wyposażono w dopracowane oprogramowanie aparatu cyfrowego. Mamy tu sporo przydatnych funkcji. Takich jak tryb statywowy, przydatny nocą. Dobrze funkcjonujący tryb nocny auto zwany trybem Ultraciemny, ale też tryb ręczny, który pozwoli ustawić ekspozycję w słabszym oświetleniu wedle naszych potrzeb. Ten tryb ręczny jest też ciekawie rozwiązany od strony funkcyjnej - pozwala wykorzystać potencjał obu najważniejszych aparatów na tylnej ściance smartfona - ultraszerokokątnego i szerokokątnego (podstawowego). Ten ostatni gwarantuje bardzo szczegółowe i dobrze prezentujące się zdjęcia. Patrząc się na fotografie z tego aparatu w Reno3 wykonane za dnia można zacząć zastanawiać czy trzeba w ogóle czegoś więcej.

Każdy aparat smartfonowy ma swoje ograniczenia. I powinniśmy być tego świadomi nawet w przypadku najlepszych z najlepszych, a przecież Reno3 to tylko średnia półka cenowa. Nie powinna jednak być tym ograniczeniem nieprzewidywalność.

W przypadku OPPO Reno3 możesz być pewnym, że wyniki fotograficzne będą dobre i powtarzalne za każdym razem gdy weźmiesz go w dłoń, by fotografować lub filmować.

Szybkie, ale też kontrolowane, ładowanie akumulatora

Po co nam Ferrari, jeśli nie pojedziemy nim po polnej drodze. Tak też jest ze sprzętami elektronicznymi. Te najlepsze czasem są najlepsze tylko w ściśle określonych warunkach. Elementem, który powinien radzić sobie nie tylko w takich sytuacjach, ale też na co dzień, gdy smartfon powinien być stale gotowy do pracy, jest akumulator.

W OPPO Reno3 akumulator gwarantuje co najmniej cały dzień pracy. Prawie nie traci energii, gdy smartfon zostaje odłożony na półkę lub do kieszeni. I wciąż trzeba pamiętać, że nie jest to smartfon klasy Power, mamy tu wciąż klasyczne już dziś w Androidowych smartfonach około 4025 mAh.

Ostatnio pojawiły się głosy, że bardzo szybkie ładowanie negatywnie wpływa na żywotność akumulatora. To zrozumiałe, nie przeczymy temu, ten fakt potwierdza nawet samo OPPO. Na szczęście Reno3, które oferuje technologię szybkiego ładowania VOOC 3.0 30W, dba jednocześnie o to, by nasz smartfon nie stracił na tej niewątpliwej zalecie. W zestawie ze smartfonem dostajemy oczywiście szybką ładowarkę.

OPPO Reno3 monitoruje stopień naładowania podczas uzupełniania energii i pilnuje, byśmy mogli szybko podładować rozładowany smartfon (pół godziny wystarczy by uzyskać około 50%), ale tez spowalnia ładowanie gdy jesteśmy już blisko 100% i kontroluje ostatnią jego fazę. OPPO Reno3 to nowy model, ale moje doświadczenie ze starszymi produktami tej marki potwierdza, że jeśli nawet szybkie ładowanie coś robi akumulatorowi, to prędzej nasze niedobre nawyki (takie jak ciągłe rozładowywanie akumulatora do końca) uczynią więcej złego.

Fajny system ColorOS 7

Odpowiedź na to który system, czy też jego modyfikacja, dla smartfonów jest najlepsza to trudne zadanie. Ciężko tu bowiem wyzbyć się osobistych preferencji i gustów, choć testujący starają się być jak najobiektywniejsi w swoich osądach.

OPPO to smartfon wyjątkowy pod względem platformy systemowej. Jest to Android 10, ale tak mocno zmodyfikowany przez producenta, że nazywa się on ColorOS 7. To nie tylko nakładka, to głęboka optymalizacja oprogramowania. W tak dużym stopniu, że nawet nie najwydajniejszy chipset Reno3 pozwala działać mu bez zająknięcia. Dużo istotniejsza jest tutaj 8 GB pamięć RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą możecie rozszerzyć kartami pamięci microSD. Co ciekawe, slot na te karty nie jest hybrydowy, dlatego wciąż do dyspozycji pozostają nam dwa miejsca na karty nanoSIM.

Świetny wyświetlacz

Wybrażacie sobie mistrza smartfonowych benchmarków, na którym nie da się przyjemnie oglądać filmów, ani w miarę rozsądnie pracować w oświetleniu dziennym? Na pewno nie. Ale wymóg bardzo dobrego wyświetlacza nie musi być kierowany wyłącznie pod adresem najwyżej pozycjonowanych smartfonów. Wyświetlacze OLED, które są synonimem nie tylko głębokich czerni, ale tez dobrze odwzorowanych barw w smartfonach, nie są już czymś wyjątkowym w segmencie cenowym około 1500 zł. Ale też nie są regułą, dlatego zastosowanie bardzo dobrego wyświetlacza tej klasy w Reno3 jest jego silną stroną.

W smartfonie często liczy się dobre pierwsze wrażenie. Dzięki wyświetlaczowi OLED o rozdzielczości 2400 x 1800 pikseli (mocno wydłużony) i przekątnej 6,4 cala OPPO Reno3 zaliczy ten test na szóstkę. I co najważniejsze, będzie go zaliczał za każdym razem gdy ruszymy na fotograficzne łowy, postanowimy obejrzeć film na Netflixie czy pobuszować w internecie.

Wygodny w obsłudze

Wygoda obsługi to wypadkowa wielu czynników, w tym naszych oczekiwań co przyjemności użytkowania smartfona. Te ostatnie wiążą się z oczekiwaniem, że smartfon będzie dobrze leżał w dłoni, szybko się odblokowywał i działał płynnie.

OPPO tym razem zrezygnowało z wyjątkowego wzornictwa, jednak ono cieszyło nasze oczy, a nie dłonie. Dlatego niewyróżniający się w obliczu innych smartfonów Reno3 wciąż jest wygodny - dobrze leży w dłoni, a kolorystyka obudowy wciąż przyciąga wzrok. Umieszczony pod wyświetlaczem czytnik linii papilarnych nie ustępuje sprawnością najlepszym. Port minijack zagwarantuje, że każdy będzie mógł posłuchać muzyki z Reno3. I w końcu wszystko odbędzie się w płynny sposób, co czyni z tego smartfona praktyczne urządzenie.

Źródło: inf. własna, OPPO

