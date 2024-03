Podczas wszystkich dni w Bieszczadach, kiedy to realizowaliśmy tegoroczny Tech Winter Challenge towarzyszyła nam łączność 5G od Plus, a jednym z głównych bohaterów naszego wyjazdu była aplikacja Ratunek, o którą dba polski operator. Czas na krótkie podsumowanie wyjazdu!

Płatna współpraca z firmą Plus.

Tegoroczny Tech Winter Challenge w Bieszczadach obfitował w przygody! Spotkaliśmy dzikie bestie, lasagne stała się ulubionym daniem redakcji, a to ile urządzeń przyszło nam torturować w mrozie i śniegu… to widzicie na naszych materiałach wideo. Innymi słowy, działo się dużo, więc czas na małe podsumowanie!

Podsumowanie Tech Winter Challenge z siecią Plus

Aplikacja Ratunek i 5G Ultra - doskonali towarzysze w najtrudniejszych warunkach

Bezwzględnie jednymi z bohaterów całego TWC była szybka łączność 5G od sieci Plus oraz aplikacja Ratunek, o której materiał realizowaliśmy z ratownikami z Grupy Bieszczadzkiej GOPR. 5G pomagało nam w pracy i bez zająknięcia pozwalało na przesyłanie ważących “tony danych” filmów do kolegów i koleżanek pracujących w wielkich miastach - wprost z serca Bieszczad. Niesamowite jest to, jak dojrzała jest to sieć i jak pozwala na łączenie się ze światem, nawet podczas awaryjnych sytuacji w środku lasu, w środku Bieszczad!

Wizyta u ratowników z Grupy Bieszczadzkiej GOPR pokazała nam zaś trudy codzienności, z którymi zmagają się ratownicy oraz istną niezawodność aplikacji Ratunek, która - jak usłyszeliśmy od naszych rozmówców - jest nieocenioną pomocą podczas lokalizowania poszkodowanych w górach turystów.

Materiał wideo podsumowujący wyjazd pokazuje, jak sprawnie działa sieć 5G Ultra oraz jak wygodne jest korzystanie z aplikacji Ratunek, ale na końcu, gwoli przypomnienia zaznaczmy najważniejsze wątki dotyczące tych dwóch usług wspieranych i opracowywanych przez sieć Plus.

Po pierwsze, zapewnijmy sobie ochronę podczas wędrówki po górach, gdzie aura potrafi kaprysić, zmieniając się nagle i nieprzewidywalnie. Upewnijmy się, że mamy odpowiednie ubranie, solidne obuwie, a także zawsze przy sobie naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek oraz numerem alarmowym górskim: 601 100 300.

Po drugie, dla tych, którzy marzą o wyjeździe do równie malowniczego miejsca jak Bieszczady, ale muszą połączyć przyjemność urlopu, regenerację w otoczeniu przyrody z pracą – śmiało polecamy skorzystanie z internetu od Plusa. Trudno sobie wyobrazić miejsce, w którym ten internet nie sprostałby oczekiwaniom.

