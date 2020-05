Czy aplikacje do przyspieszania telefonu działają? Czy poczujemy realną różnicę i poprawi się komfort obsługi smartfona? A może wręcz przeciwnie, programy tego typu mogą być niebezpieczne? Sprawdźmy jak to wygląda w praktyce.

Aplikacje do przyspieszania telefonu to zazwyczaj ściema

Człowiek czasami ulega pokusie. Nawet najlepszy smartfon w końcu zaczyna wolniej działać, a my zamiast spokojnie zastanowić się, jak wyczyścić pamięć telefonu, żeby działał szybciej, to idziemy na łatwiznę. W Sklepie Play wpisujemy "przyspieszanie telefonu" i wyskakuje nam mnóstwo programów do optymalizacji i zwiększania szybkości. Trzeba jednak pamiętać, o tym, że często są one nieprzydatne, albo wręcz niebezpieczne.

Wykorzystują Twoją naiwność

Twórcy takich programów doskonale wiedzą, że wiele osób szuka darmowych narzedzi do przyspieszania telefonu. Niestety część z nich wykorzystuje naszą naiwność lub brak wiedzy.

Robią to na kilka sposobów. Oto niektóre z nich:

Oferują funkcje zbliżone do tego, co fabrycznie ma nasz telefon, a za całą resztę każą płacić. Często robią to od razu po pierwszym uruchomieniu programu, zanim zdążymy się z nim zapoznać.

Oferują aplikacje śmieciowe, które nie dają nam żadnej realnej korzyści, ale bombardują nas reklamami na każdym kroku.

Oferują aplikacje niebezpieczne, które pod przykrywką przyspieszania telefonu, otrzymują dostęp do wielu naszych prywatnych danych i wykradają je (przesyłają w bliżej nieokreślone miejsca, w nieznanym celu). Teoretycznie za naszą zgodą, bo przecież nadaliśmy aplikacji uprawnienia.

Powinniśmy zachować czujność

Oczywiście nie każdy program do czyszczenia smartfona taki jest. Niektóre niby czyszczą i niby przyspieszają, ale w praktyce te "przyspieszanie" nie do końca pokrywa się z oczekiwaniami użytkowników.

W każdym przypadku, przed pobraniem i zainstalowaniem programu, trzeba zapoznać się z ocenami i komentarzami. Rzecz jasna warto mieć świadomość tego, że znaczna część tych ocen i komentarzy jest zwyczajnie kupiona. Dlatego warto przeczytać zarówno te pozytywne, jak i negatywne i wyciągnąć własne wnioski. Przed wyborem dobrej aplikacji do czyszczenia smartfona nie zaszkodzi tez poczytać artykuły w internecie i obejrzeć filmy na YouTube, żeby rozszerzyć zakres ocen.

Zastanów się, zanim nadasz uprawnienia

Programy do przyspieszania i czyszczenia telefonu często proszą o szeroki zakres dostępu do telefonu. Informują nas, że do prawidłowej pracy wymagają zezwolenia na dostęp do danych o użyciu, pamięci, zdjęć, multimediów i plików na urządzeniu.

Jeśli masz pewność, że dany program jest bezpieczny, to możesz na to zezwolić, ale... czy na sto procent możesz mieć taką pewność?

Jak informuje system Android: Dostęp do danych o użyciu umożliwia aplikacji śledzenie tego, jakich innych aplikacji używasz i jak często, oraz odczytywanie m.in. informacji o operatorze i ustawień językowych.

Najczęściej można mieć częściowe zaufanie do dużych, znanych firm. Częściowe, bo oczywiście firmy te również "wyciągają" dane i statystyki, ale przynajmniej jest większe prawdopodobieństwo, że firmy te nie będą chciały tracić autorytetu i wizerunku, wykradając i sprzedając nasze zdjęcia lub hasła.

Jak działają aplikacje do przyspieszania telefonu?

Tutaj właśnie pojawia się największy, a zarazem najprostszy problem z tego typu programami. One dość przeciętnie czyszczą i bardzo słabo przyspieszają, więc po co je instalować? No właśnie, moim zdaniem zazwyczaj nie ma sensu.

W większości smartfonów z tak zwaną nakładką (interfejsem autorskim danego producenta), są już wbudowane funkcje do czyszczenia i przyspieszania.

Weźmy choćby najpopularniejsze w Polsce Xiaomi z MIUI, które ma całe centrum z funkcjami do przyspieszania, czyszczenia, a nawet skanowania antywirusowego.

Czyszczenie RAM, to nie jest przyspieszanie

To, co twórcy nazywają przyspieszaniem telefonu, polega zazwyczaj na czyszczeniu pamięci operacyjnej (RAM). Po prostu aplikacja zamyka programy otwarte w tle i... w zasadzie to by było na tyle.

Realny skutek zazwyczaj jest znikomy. RAM to najszybsza pamięć w każdym smartfonie, więc to właśnie z niej najlepiej jest uruchamiać aplikacje. Gdy RAM'u zabraknie, system mobilny automatycznie zamyka najstarsze aplikacje, by zrobić miejsce dla nowych. To się dzieje samoczynnie.

Czyszczenie RAM'u nie musi oznaczać przyspieszania. Czasami wręcz odwrotnie - aplikacje uruchamiają się wolniej, bo wczytywane są z pamięci masowej, a cały system działa mniej więcej tak jak dotychczas. Co prawda jeśli chodzi o zarządzanie RAM'em, wciąż znacznie lepiej daje sobie rade iOS (iPhone), ale nowe wersje Androida też są w miarę w porządku.

Czy czyszczenie pamięci masowej pomaga przyspieszyć telefon?

Tak, pomaga i w praktyce jest ono znacznie ważniejsze od czyszczenia RAM'u. System operacyjny potrafi samoczynnie zarządzać pamięcią RAM, ale nie może równie swobodnie czyścić pamięci masowej. Są tam przecież nasze zdjęcia, filmy, dokumenty, aplikacje, gry, zapisane stany gier i inne pliki. Telefon nie może sam zadecydować, czy usunąć jakieś zdjęcia i filmy, tylko po to, żeby mieć więcej miejsca.

Dlatego czyszczenie pamięci telefonu powinniśmy wykonywać sami. Najlepiej za pomocą funkcji wbudowanych w system oraz ręcznego usuwania zbędnych plików i aplikacji. Jeśli jednak w Twoim telefonie nie ma odpowiedniej funkcji, to dopiero wtedy warto sięgnąć po dodatkowe programy.

Czyszczenie pamięci jest ważne, bo system potrzebuje przestrzeń, w której będzie umieszczał pliki tymczasowe. Są one wymagane do prawidłowego i szybkiego działania wielu programów i oczywiście samego systemu. Warto mieć wolne przynajmniej kilkanaście procent pamięci masowej, szczególnie jeśli smartfon ma tylko 16 lub 32 GB całkowitej pamięci.

Cała masa zbędnych powiadomień

Niestety aplikacje przyspieszające telefon najczęściej są bezpłatne tylko w części. Jeśli nie zablokujemy powiadomień, to będą nas zasypywać informacjami w stylu: "Rozszerz do wersji Pro". Oczywiście wszystko po to, żebyśmy w końcu zaczęli płacić.

Ponadto pojawiają się powiadomienia, takie jak: oczyść telefon, weekendowe oczyszczanie, albo wręcz po angielsku: too many junk files, speed up RAM, save power now, itp.

Jeśli już na pewno nie chcesz korzystać z systemowych funkcji czyszczących, lub ich po prostu nie masz, to skup się głównie na całkowicie darmowych aplikacjach, czyszczących tylko pamięć masową, bez czyszczenia RAM'u. Przykładem takiego programy jest Files by Google.

Niektóre aplikacje są niemal identyczne

Przykład: AVG Cleaner, Avast Cleaner, CCleaner - wyglądają i działają niemal tak samo, a nawet wyświetlają identyczne powiadomienia i komunikaty. Ponadto wszystkie trzy natychmiast po instalacji, bez wcześniejszego sprawdzenia ich możliwości, od razu proszą o kupno wersji Pro. Dlaczego mielibyśmy to robić, skoro nie wiemy nawet jak działa wersja darmowa (bo jeszcze nie zaczęliśmy z niej korzystać)?

Nie każdy program czyści tak samo

Większość osób w takich programach oczekuje pełnej automatyzacji. Po prostu chcą kliknąć "przyspiesz" lub "wyczyść" i oczekują, że wszystko zostanie zrobione. Twórcy o tym wiedzą i dlatego większość aplikacji do czyszczenia tak właśnie działa.

Warto jednak pamiętać o tym, że nie każda aplikacja automatycznie wyszukuje tyle samo "śmieci" w pamięci smartfona. Niektóre mogą znaleźć kilkaset MB, a inne kilka, albo kilkanaście GB.

W zasadzie powinniśmy wybrać program, który znajduje jak najwięcej śmieci, bo mamy większą pewność, że pamięć zostanie lepiej wyczyszczona, a system będzie miał więcej miejsca dla plików tymczasowych. Jednak trzeba zachować czujność, bo czasami program może usunąć coś wartościowego. Warto zwracać uwagę na to, co jest czyszczone.

Czy warto instalować programy przyspieszające?

Krótka odpowiedź brzmi: nie.

Tak naprawdę w większości smartfonów są już fabrycznie zainstalowane odpowiednie aplikacje lub funkcje, które czyszczą pamięć, optymalizują system, a nawet skanują w poszukiwaniu wirusów. Są one całkowicie darmowe, w przeciwieństwie do wielu aplikacji ze sklepu i zdecydowanie bardziej godne zaufania (mała szansa, że aplikacja fabryczna będzie ewidentnym wirusem, trojanem itp).

Wiele aplikacji przyspiesza telefon tylko z nazwy. Jeśli już koniecznie musisz zainstalować coś, bo Twój telefon zamula, to skorzystaj z programu wyłącznie do czyszczenia pamięci masowej, bo czyszczenie RAM'u w większości przypadków nie przynosi realnych, pozytywnych korzyści. Taką aplikacją może być np. Files by Google, ale nie tylko.

