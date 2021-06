Testujemy mocarnego laptopa ASUS STRIX SCAR 17 G733 z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3080 i 300-hercową matrycą Full HD. Ekran niczego sobie, ale czy laptop da radę wyświetlać 300 klatek na sekundę w grach?

Aktualnie ASUS ma swojej ofercie cztery laptopy serii Strix SCAR 17 G733. Wszystkie mogą się pochwalić ekranem IPS 17,3 cala i topowym procesorem AMD Ryzen 9 5900HX. Jeden z nich to maszyna która charakteryzuje się ekranem 1920 x 1080 przy odświeżaniu 300 Hz - i to właśnie ten model trafił do naszych testów. Po taki model sięgną przede wszystkim gracze preferujący szybkie strzelaniny online, ale przy okazji można go zaprząc i do poważniejszych zadań. W końcu konkretna moc obliczeniowa która tkwi w środku, może być wykorzystana do różnych celów.

Pozostałe trzy modele wyposażone są w ekran 2560 x 1440 (DCI-P3: 100%) o odświeżaniu 165 Hz, który zapewni zarówno doskonałe wrażenia z gier, jak i może posłużyć do komfortowej pracy. Oczywiście to nie wszystko, bowiem równie istotne są tu układy graficzne.

ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 - wersja z ekranem 300 Hz!

W laptopach tej serii znajdziemy najnowsze - i najwydajniejsze - mobilne układy graficzne serii GeForce 3xxx (NVIDIA Ampere). Nawet w najmniej wydajnym modelu, czyli ROG Strix SCAR 17 G733 G733QM-K4048R znajdziemy GeForce RTX 3060 (6GB GDDR6), model G733QR-K4094R zapewni nam już GeForce RTX 3070 (8GB GDDR6), natomiast modele G733QS-K4221R i G733QSA-KH222R topowy model GeForce RTX 3080 (16GB GDDR6 - więcej niż w wersji desktpowej!). We wszystkich przypadkach możemy skorzystać z trybu ROG Boost, który zwiększa taktowanie oraz pobór mocy układu do 115W, a wraz z opcją Dynamic Boost zegary idą jeszcze bardziej w górę (również pobór mocy - do 130W).

ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 - napędzane układami graficznymi NVIDIA Ampere

O korzyściach jakie oferują układy graficzne NVIDIA Ampere dla graczy pisaliśmy nie raz, nie dwa i nie pięć. Tym razem wszystko w telegraficznym skrócie oraz wraz z linkami dla tych, którzy mieliby ochotę zgłębić trochę temat:

300 Hz i 300 klatek na sekundę - Frames Win Games

Wróćmy jednak do bohatera dzisiejszego testu - modelu G733QSA-KH222R, którego cechą charakterystyczną jest ekran o odświeżaniu 300 Hz (FHD). To oczywiście ukłon w stronę graczy lubujących się w sieciowych pojedynkach.

Z miejsca trzeba powiedzieć, że osiągnięcie 300 klatek na sekundę jest trudne nawet w przypadku wydajnych komputerów desktop. Do tak wysokiego framarete potrzebna jest nie tylko solidna karta graficzna, ale i potężny procesor. Czy AMD Ryzen 9 5900HX da radę? Naturalnie postaraliśmy się, żeby laptop działał z najwyższą wydajnością, czyli w trybie Turbo.

Na pierwszy ogień testów poszedł oczywiście Counter Strike GO, ale nie byliśmy w pełni zadowoleni z wyników. Owszem, udawało się uzyskać grubo ponad 200 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD, ale równie częste były spadki poniżej 200 klatek na sekundę.

Postanowiliśmy więc uruchomić Fortnite. Gra umożliwia na wybór silinka renderującego - wersji DirectX 11, DirectX 12 oraz nowy, eksperymentalny tryb Wydajność. Obniża on jakość grafiki (po jego uruchomieniu niemożliwa jest jej zmiana), ale zapewnia najwyższą wydajność. Czy to wystarczy by testowy laptop zapewnił nam 300 klatek na sekundę w rozdzielczości 1920 x 1080? Odpowiedzią jest poniższy materiał wideo - licznik klatek na sekundę znajdziecie w lewym górnym rogu. Zastosowaliśmy również ograniczenie klatek na sekundę do 360.

Jak widać na powyższym wideo sięgnięcie 300 klatek na sekundę jest jak najbardziej możliwe, ale nie można liczyć na stałe 300 klatek na sekundę. Tym niemniej jak na laptop wynik jest naprawdę imponujący - zwłaszcza, że graliśmy i nagrywaliśmy materiał równocześnie (oczywiście przy użyciu narzędzia GeForce Experience).

Nie tylko gry - sterowniki NVIDIA GeForce GameReady (GRD) i Studio Driver (SD)

Szukając laptopów dla twórców z pewnością zetkniemy się z dedykowanymi seriami, takimi choćby jak ASUS ProArt Studio Book. Taka mobilna stacja robocza w najbardziej wydajnych wersjach wyposażona jest w karty NVIDIA Quadro, ale tańsze modele korzystają z "cywilnych" kart RTX - takich samych jak w laptopach gamingowych. Prawda jest taka, że mało kto wybierze właśnie taki sprzęt - raczej sięgną po niego osoby, które doskonale wiedzą jak wykorzystać moc Quadro.

Warto zresztą zauważyć, że w laptopach oznaczonych logo NVIDIA Studio znajdują zarówno profesjonalne karty Quadro, jak i "cywilne" modele GeForce - równie istotne są tu również matryce odpowiedniej jakości, jak i proces certyfikacji.

Wszyscy inni sięgną po laptopy gamingowe - które nie tylko pozwalają na komfortową zabawę z grami, ale i również na bardziej poważne zadania. Moc obliczeniowa dzisiejszych laptopów do gier często jest nieziemska, a otrzymujemy w ten sposób uniwersalny komputer, który może nam służyć do różnorakich zadań. Oczywiście do pracy świetnie sprawdzą się również laptopy z dwoma ekranami, takie jak testowany u nas Zenbook Duo, czy też Zephyrus Duo, ale też nie każdy potrzebuje dwóch ekranów. Większość nas zadowoli się jednym dużym ekranem - takim jak w laptopach ASUS ROG STRIX SCAR 17 G733, z zastrzeżeniem, że do bardziej poważnych zastosowań wybralibyśmy model z matrycą 2560 x 1440.

Warto przypomnieć, że NVIDIA oferuje do układów GeForce dwa rodzaje sterowników - pierwsze dla graczy, czyli GameReady oraz drugie dla twórców, czyli StudioDriver. Sterowniki StudioDriver zapewnią nam jeszcze wyższą wydajność w programach użytkowych, np. w Adobe Premiere możemy liczyć na bardziej płynną edycję wideo, czy szybszy eksport gotowego materiału. A to jedynie czubek góry potencjalnych korzyści, bowiem zobaczymy je również w takich programach jak Magix VEGAS Pro v17, Autodesk Arnold, Allegorithmic Substance Painter 2019.2, Blender 2.80, Cinema 4D R21, czy Otoy Octane Render 2019.2. Sama wydajność to nie wszystko, oferują one również jeszcze wyższą stabilność.

Artykuł powstał ze współpracy z firmą ASUS