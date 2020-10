Testy Lenovo Yoga S740-14 zacząłem z lekką dozą sceptycyzmu, ale ten laptop wyjątkowo szybko mnie do siebie przekonał. Błyszczy zarówno czasem pracy na baterii, jak i ekranem, ale ogólnie jest naprawdę solidnym zawodnikiem.

Plusy doskonały czas pracy na baterii (prawie 20 godzin); dobry, energooszczędny procesor Intel Core i7 1065G7 (10-nm); dobra zintegrowana grafika Iris Plus; USB C z Thunderbolt 3 i DisplayPort (oraz trybem ładowania); 14-calowy błyszczący ekran FHD z Dolby Vision (400 nitów); dobre głośniki Dolby Atmos; podświetlana klawiatura; bardzo dobra jakość wykonania i aluminiowa obudowa; kamera na podczerwień z funkcją Windows Hello; SSD PCIe... Minusy ... ale o pojemności tylko 256 GB; tylko 8 GB w testowym modelu i brak możliwości rozbudowy; błyszczący ekran nie każdemu musi pasować; brak wyjścia HDMI; brak gniazda blokady Kenstington; brak osłony na kamerę

Jak może pamiętacie, jestem właścicielem taniego laptopa, za którego zapłaciłem poniżej 2000 złotych (około 1800 złotych z dodatkową pamięcią 16 GB). Co jeśli szukamy laptopa... nieco lepszego? Wyposażonego w obudowę lepszej jakości, szybszy procesor i zintegrowaną grafikę i mamy do wydania nieco większy budżet? Tak powiedzmy około 3500 złotych? Say hello to my little friend - oto Lenovo Yoga S740-14IIL.

Trzeba wam wiedzieć, że spędziłem z Yogą S740 ostatnie dwa tygodnie. I chociaż podchodziłem do niego sceptycznie - okazało się, że szybko się zakumplowaliśmy. Nie jest to może laptop idealny (bo produktów idealnych nie ma!), ale trudno przejść obojętnie obok jego zalet. Co szczególnie warte podkreślenia to czas na baterii - można liczyć nawet na 20 godzin pracy w oddaleniu od gniazdka. Co ciekawe producent wspomina o maksymalnie 15 godzinach (w wersji ekranem FHD) lub 10 godzinach (w wersji z ekranem UHD) pracy na baterii.

Lenovo Yoga S740-14 - laptop z Ice Lake i grafiką Iris Plus

Oczywiście modele z tej serii występują w wielu odmianach - od końca 2019 roku są między innymi wyposażane w ekrany z obsługą HDR, czy Wi-Fi w wersji 6. W każdym razie możemy wybrać modele z różnymi procesorami, pojemnością RAM (do 16 GB LPDDR4X) i SSD (do 1 TB). Możemy sobie zażyczyć model z ekranem 4K UHD (HDR 500 nitów) lub FHD (HDR 400 nitów). Na deser można sobie zażyczyć zewnętrzny układ graficzny NVIDIA GeForce MX250.

Lenovo Yoga S740-14 - cena

Nasz konkretny egzemplarz, czyli Lenovo Yoga S740-14IIL (81RS0076PB) dostępny jest w cenie 3500 złotych. Został wyposażony w procesor Core i7 1065G7 (bez dedykowanej grafiki NVIDIA), ekran FHD, SSD o pojemności 256 GB i 8 GB RAM. Jest to więc model dość podstawowy, chociaż możemy się w nim cieszyć procesorem Core i7 Ice Lake oraz zintegrowaną grafiką Intel Iris Plus.

Lenovo Yoga S740-14 - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

14-calowy błyszczący ekran FHD z Dolby Vision

dobre głośniki Dolby Atmos

4-rdzeniowy/8-wątkowy procesor Intel Core i7 1065G7 (10-nm)

wydajna zintegrowana grafika Intel Iris X(e)

bateria 62 Wh

aluminiowa obudowa

Wi-Fi 6

Thunderbolt 3

waga od 1,4 kilograma

Lenovo Yoga S740-14 - specyfikacja

Model Lenovo Yoga S740-14IIL (81RS0076PB) Procesor Intel Core i7 1065G7 (4C/8T) - Ice Lake 10-nm; 1,3-3,9 GHz (15W) Pamięć RAM 8 GB LPDDRX4 3733 MHz (dual) Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Plus Ekran 14 cali, FHD IPS 60 Hz, błyszczący, Dolby Vision 400 nitów Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (ax) + BT Dysk SSD PCIe 256 GB (Samsung MZVLB256HBHQ-000L2) Wymiary / materiały 322,3 mm x 212 x 14,9 mm krawędź przednia i 18,1 mm krawędź tylna / alumium Waga Od 1,4 kg Bateria 62 Wh Porty 1x USB 3.2 Gen2 typu C (Thunderbolt 3, DisplayPort i ładowanie)

2x USB 3.2 Gen1 typu A

mini-jack (słuchawki/mikrofon) System operacyjny Windows 10 Home Dodatkowo kamera na podczerwień (logowanie Windows Hello)

Pamięć RAM działa w trybie dual-channel, ale jest wlutowana - i co gorsza - nie ma możliwości jej rozbudowy. Waga 1,4 kilograma przy 14-calowym ekranie jest przyzwoita, ale... nie robi już dziś takiego wrażenia. Zwłaszcza, że można się spotkać z 14-calowym laptopami o wadze około 1 kilograma.

Portów USB może nie jest tu za dużo, ale fajnie, że mamy tu również Thunderbolt 3 i DP (zintegrowane z USB typu C).

Lenovo Yoga S740-14 - budowa i porty

Aluminiowa obudowa robi świetne wrażenie - jest doskonale spasowana i czujemy, że trzymamy w rękach produkt dobrej jakości, a nie najtańszy plastikowy badziew.

Jeśli chodzi o porty, to nie będziemy się specjalnie rozpisywać, bo... i nie ma za bardzo o czym. Po prawej stronie znajdziemy zaledwie jeden port USB typu A (3.1 Gen1) oraz diodę LED sygnalizującą pracę komputera.

Po lewej stronie znajdziemy z kolei gniazdko zasilające, kolejny port USB typu A, jeden port USB typu C (3.1 Gen2) oraz gniazdko słuchawkowe. Na całe szczęście port USB C robi równocześnie za DisplayPort oraz Thunderbolt (wersja 3).

Nie ma tu czytnika linii papilarnych, ale kamera obsługuje podczerwień oraz logowanie za pomocą funkcji Windows Hello.

Lenovo Yoga S740-14 - testy wydajnościowe

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 4215 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 3965 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus Graphics 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7 1165G7 (laptop) 2196 Intel Core i7-1065G7 (inny laptop) 1753 Intel Core i7-10510U (laptop) 1533 Intel Core i7-1065G7 (Yoga S740) 1415

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 (laptop) 583 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7-1065G7 (Yoga S740) 462 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (inny laptop) 449 Intel Core i7-10510U (laptop) 449 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 440

15-watowy procesor Ice Lake to żaden demon wydajności, ale potrafi nieco błysnąć w zastosowaniach jednordzeniowych. Z kolei z zastosowaniach wielowątkowych potrafi sobie radzić nieco gorzej niż w innych laptopach. Dlaczego? TDP procesora jest konfigurowalne - niektórzy producenci mogą zwiększać jego możliwości przez zwiększenie poboru prądu i wyższe temperatury.

W dzisiejszych czasach tem sam procesor w różnych laptopach po prostu nie ma prawa działać tak samo - możliwości konfiguracji może i są ograniczone, ale naprawdę duże.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Asus ZenBook UX434

Intel Core i5-10210U, GeForce MX250 999 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 886 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 433

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4550 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 2522 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Atutem lepszych wersji procesorów Ice Lake jest również zintegrowana grafika Iris Plus - mniej wydajna od Intel Xe w Tiger Lake, ale zdecydowanie znacznie wydajniejsza od Intel UHD stosowanej choćby w modelach Whiskey Lake.

Chociaż Intel w ostatnim czasie poczynił spore postępy jeśli chodzi o sterowniki, to jednak trzeba się liczyć z tym, że co nowsze gry (nawet takie o niewielkich wymaganiach sprzętowych) mogą po prostu odmówić poprawnego działania, czy też działania w ogóle. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia ze Star Wars: Squadrons.

Z nieco starszymi i mniej wymagającymi grami problemów być nie powinno. Sprawdziliśmy w działaniu grę Catherine w rozdzielczości FHD i maksymalnych ustawieniach - działała poprawnie w szybkości zbliżonej do 60 klatek na sekundę.

Przyznam się, że początkowo nie zarejestrowałem braku portu HDMI - uzmysłowiłem to sobie dopiero... gdy próbowałem podłączyć do laptopa zewnętrzny video grabber. Zamiast filmu musicie się więc zadowolić zrzutami ekranowymi (licznik klatek na sekundę znajdziecie w prawym górnym rogu).

Na koniec SSD - jest to model oparty na interfejsie PCIe (NVMe) i oprócz tego, że jest on niewielkiej pojemności, to nie mamy mu nic do zarzucenia.

Czas pracy na baterii? Producent deklaruje maksymalnie 15 godzin, podczas gdy u nas w teście PC Mark Battery Modern Office wycisnął 19 godzin i 45 minut. Laptop pracował w trybie oszczędzania energii oraz przy jasności ekranu 50%.

Lenovo Yoga S740-14 - czy warto kupić?

Powiem tak - ja bym brał, zastanowiłbym się tyko nad wersją z 16 GB RAM. 8 GB starczy na dziś do podstawowych zadań, ale jutro to może być trochę za mało. Chociaż do tej pory byłem "betonem" jeśli chodzi o ekrany w poręcznych laptopach (musiał być matowy i już), to po krótkim obcowaniu z Lenovo Yoga S740-14 stwierdzam... że błyszczący ekran (przynajmniej takiej jakości jak w tym laptopie) ma mnóstwo zalet, a i tak pracuję głównie w pomieszczeniach, gdzie problem odbić na ekranie nie jest tak dokuczliwy.

To na pewno świetny sprzęt do podstawowych zadań, czy do streamowania filmów w HDR. Granie na tym ekranie też należy do dużych przyjemności (jakość obrazu jest naprawdę bardzo dobra), chociaż oczywiście po Iris Plus nie należy spodziewać się cudów. Tym niemniej i tak w stosunku do Intel UHD należy się spodziewać solidnego wzrostu wydajności.

Wykorzystanie integry Intela przynosi także wiele innych zalet - jak choćby wsparcie technologii QuickSync. Wybór Ice Lake i Iris Plus to dobry pomysł, jeśli ceny laptopów z Tiger Lake i Intel Xe są dla nas po prostu zbyt wysokie, a macie ochotę na trochę 10-nanometrowych nowości.

Dodajmy do tego przyjemnie pogrywające głośniki Dolby Atmos. Naprawdę - oglądanie filmów i granie na tym laptopie to czysta przyjemność. Przy wysokim obciążeniu laptop może trochę poszumieć i nieco się nagrzać, ale to wszystko nie przekracza granic naszego komfortu.

Czy to laptop idealny? Skąd. Nie. Za to doskonale nadaje się by pokazać różnicę pomiędzy tańszymi modelami. W tej cenie nie dostaniemy jeszcze wszystkiego, ale jest za to ona jak najbardziej do przełknięcia - nawet dla osób dysponujących średniej wielkości budżetem. A dostaniemy za to znacznie lepszą jakość i wydajność.

Pora się pożegnać kumplu. Fajnie się testowało, serio.

Lenovo Yoga S740-14 - ocena

doskonały czas pracy na baterii (prawie 20 godzin)

dobry, energooszczędny procesor Intel Core i7 1065G7 (10-nm)

dobra zintegrowana grafika Iris Plus

USB C z Thunderbolt 3 i DisplayPort (oraz trybem ładowania)

14-calowy błyszczący ekran FHD z Dolby Vision (400 nitów)

dobre głośniki Dolby Atmos

podświetlona klawiatura

bardzo dobra jakość wykonania i aluminiowa obudowa

kamera na podczerwień z funkcją Windows Hello

SSD PCIe...

... ale o pojemności tylko 256 GB

tylko 8 GB w testowym modelu i brak możliwości rozbudowy

błyszczący ekran nie każdemu musi pasować

brak wyjścia HDMI

brak gniazda blokady Kenstington

brak osłony na kamerę

88% 4,4/5

