Testujemy odświeżony, ulepszony i wyposażony w nowe podzespoły laptop ASUS Zenbook Duo. Praca na dwóch ekranach jeszcze nigdy nie była tak wygodna!

W 2019 roku ASUS pokazał coś naprawdę fajnego - laptop Zenbook z dwoma ekranami w (nomen omen) dwóch wersjach Pro Duo (większej - 15,6 cala) oraz Duo (mniejszej - 14 cali). Na naszych łamach testowaliśmy zarówno ASUS Zenbook Pro Duo (GeForce RTX 2060 + Intel Core 9-tej generacji), jak i recenzowaliśmy ASUS Zenbook Duo (GeForce MX250 + energooszczędny Intel Core 10-tej generacji).

Dziś w redakcji gościmy nowy model mniejszego Zenbook Duo - w odróżnieniu od poprzednika jest on wyposażony w procesor Intel Core 11-tej generacji (Tiger Lake). Otrzymamy do wyboru różne wersje tego laptopa, a konkretnie z dedykowanym układem GeForce MX450 (NVIDIA Turing) oraz bez niego. Do naszej redakcji trafił tańszy model wyposażony wyłącznie w zintegrowaną z procesorem grafikę Intel Iris Xe. Równocześnie nie jest to model NAJTAŃSZY, bowiem w ofercie producenta znajdziemy jeszcze Zenbooki Duo wyposażone w procesor Core i5 (w naszym egzemplarzu znalazł się Core i7).

ASUS ZenBook Duo UX482E - nowa wersja niewielkiego laptopa z dwoma ekranami

Już pierwsza wersja Zenbooka Duo była dojrzałym i dopracowanym sprzętem. Czas jednak leci i warto zaprezentować wersję z nowszymi podzespołami oraz jeszcze bardziej dopracowaną. Powitajcie ASUS ZenBook Duo UX482E!

Bohater naszego testu w standardzie wyposażony jest w stylus (rysik) oraz elegancką aktówkę, w którą można go zapakować. Ten czternastocalowy laptop waży około 1,6 kilograma - nie należy więc do super lekkich laptopów, ale z jego przenoszeniem nie powinniśmy mieć większych trudności.

ASUS ZenBook Duo UX482E - dwa dotykowe ekrany i Intel Tiger Lake

ASUS ZenBook Duo UX482E - cena

Wedle producenta nasz ASUS ZenBook Duo UX482E (bez dedykowanego układu graficznego NVIDIA GeForce MX450, tylko z zintegrowaną grafiką Iris Xe) powinien kosztować 7499 złotych (sugerowana cena producenta).

ASUS ZenBook Duo UX482E - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

14-calowy matowy ekran IPS FHD 16:9 + drugi ekran 12,6 cala 32:9 - oba panele są dotykowe

Procesor Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake, 11-generacja)

wydajna zintegrowana grafika Intel Iris Xe (96CU)

32 GB RAM 3200 MHz

SSD PCIe 1 TB

prawie 12 godzin czasu pracy na baterii

ASUS ZenBook Duo UX482E - specyfikacja

Model ASUS ZenBook Duo UX482E Procesor Intel Core i7-1165G7 (4C/8T)

Tiger Lake 10-nm Pamięć RAM 32 GB DDR4

3200 MHz (dual) Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe

(96 jednostek wykonawczych) Ekrany 17,3 cala IPS 16:9 (400 nitów) - 1920 x 1080 (100% sRGB)

12,6 cala IPS 32:9 (400 nitów) - 1920 x 515 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (802.11ax) + BT 5.0 (Intel Wi-Fi6 AX200) Dysk SSD PCIe 1 TB (Samsung MZVLB1T0HBLR) Wymiary 32,3 x 22,3 x 1,69 cm Waga 1,6 kg Bateria 72 Wh Porty 2x USB C + Thunderbolt 4 (z funkcją ładowania)

1x USB 3.2 Gen2 typu A

HDMI 2.0

mini-jack (słuchawki/mikrofon)

czytnik kart microSD System operacyjny Windows 10 Home Dodatkowo kamera HD + IR Obudowa magnezowo-aluminiowa

Wiele osób z pewnością przyciągnie 11-generacja procesora Core Intela - w połączeniu z układem graficznym Iris Xe stanowi ona spory progres w stosunku do Core 10-tej generacji zastosowanej w poprzedniej wersji Zenbooka Duo. Nasz model był wyposażony w 32 GB pamięci RAM.

ASUS ZenBook Duo UX482E - budowa i porty

Po prawej stronie laptopa znajdziemy jeden port USB 3.1 (drugiej generacji - w poprzedniej wersji była to pierwsza generacja), łączony port słuchawek/mikrofonu, czytnik kart micro SD oraz kontolki LED sygnulizujące działanie komputera.

ASUS nie zapomina o odpowiedniej jakości głośnikach, za które odpowiada firma Harman Kardon. Jak widzicie po otwarciu laptopa, dolny ekran lekko się unosi, czego nie było w poprzedniej wersji Zenbooka Duo.

Po lewej stronie znajdziemy pełnowymiarowy port HDMI oraz dwa porty USB typu C, które równocześnie są gniazdami Thunderbolt 4 i służą jako gniazdka ładowania. W poprzedniej wersji mieliśmy do czynienia z jednym portem USB C i oddzielnym portem ładowania. Pod spodem znajdziemy nową podstawkę, która jeszcze bardziej ma zwiększać komfort pracy.



Podstawka unosi laptopa, znacznie poprawiając ergonomię

Praca na dwóch ekranach - nawet jeśli jeden z nich jest znacząco mniejszy - jest zawsze wygodniejsza niż w przypadku jednego ekranu. Oczywiście oprócz najbardziej typowego zastosowania, czyli na przykład na jednym ekranie mamy otwartą przeglądarkę, a na drugim procesor tekstu, można również korzystać z aplikacji, które potrafią wykorzystać dwa ekrany, a jest to między innymi Blackmagic DaVinci Resolve, czy Corel MultiCam.

Mniejszy ekran wyposażony jest we własne rozwijane menu, które jest znane już z poprzednich wersji laptopów ASUS Duo.

Otrzymujemy tu dostęp do podstawowych opcji jak ustawieniami ekranu, zarządzaniem dwoma ekranami, czy aplikacji, które możemy automatycznie uruchomić na drugim ekranie, nie zakłócając pracy na ekranie głównym.

Na dolnym ekranie można również wykorzystać tzw. smart control panel dla produktów firmy Adobe (Photoshop, After Effects czy Premiere) - jest to naprawdę świetne rozwiązanie.

ASUS ZenBook Duo UX482E - testy wydajnościowe

Przypomnijmy tylko, że testujemy tańszą, mniej wydajną wersję tego laptopa, pozbawioną dedykowanej grafiki NVIDIA GeForce MX450.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 5111 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 4215 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 3965 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus Graphics 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7 1165G7 (ASUS Zenbook Duo) 2055 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 1753 Intel Core i7-10510U (laptop) 1533

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 (ASUS Zenbook Duo) 578 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 449 Intel Core i7-10510U (laptop) 449 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 440

Core i7 Tiger Lake jak zwykle niepokonany jeśli chodzi o wydajność jednego wątka. Ciekawe jak na jego tle zaprezentują się nowe procesory AMD serii 5xxx. Oczywiście działanie tego samego procesora w różnych laptopach może się różnić - bierze się to nie tylko z zastosowanego systemu chłodzenia, ale również z ustawień producenta laptopa.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1817 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1146 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Asus ZenBook UX434

Intel Core i5-10210U, GeForce MX250 999 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 886 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 433

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 5224 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4550 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2950 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 2522 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

W testach wydajności grafiki laptop ASUSa wypada znacznie lepiej od wyposażonego w ten sam układ Iris Xe modelu Acer Swift 5. Jak to możliwe? Testy Acera przeprowadzaliśmy na wczesnej wersji sterowników zaraz po premierze Tiger Lake (a w zasadzie nawet trochę przed), a ten piękny przyrost wydajności to oczywiście efekt optymalizacji w kolejnych wersjach sterowników Intela. Naturalnie doliczyć do tego trzeba znakomity system chłodzący Zenbooka.

Do zastosowanego SSD PCIe Samsunga nie mamy absolutnie żadnych uwag. Zresztą - zobaczcie sami.

Na jaki czas pracy na baterii można liczyć? W teście PCMark Battery Modern Office, w trybie oszczędzania energii laptop pracował 11 godzin i 44 minuty na baterii - bardzo dobry wynik.

ASUS ZenBook Duo UX482E - czy warto kupić?

Wbrew pozorom zastosowanie nowej wersji procesora nie jest tu jedyną istotną zmianą (poprzednia wersje Zenbook Duo wyposażona była w Core 10-tej generacji) W przypadku poprzedniej wersji Zenbooka Duo recenzenci często zwracali uwagę na różnice pomiedzy jasnością obu ekranów (głównego i ScreenPad+) - tutaj zadbano o to, by zwiększyć jasność obu ekranów i zniwelować różnice pomiędzy nimi. Poza tym jest tu sporo pomniejszych, ale istotnych usprawnień - zapewniono obsługę Thunderbolt 4, ładowanie przez USB C, wsparcie UBS 3.1 Gen2, czy unoszenie się dolnego ekranu,

To jeden z najnowocześniejszych laptopów na świecie - niewielki, wyposażony w fajne podzespoły, idealny do pracy dla wymagającego i... posiadającego odpowiednie zasoby finansowe użytkownika.

Ładowanie przez USB C wiąże się również z zastosowaniem bardzo lekkiego zasilacza, przypomijącego ładowarki do smartfonów. Oczywiście jest tu funkcja szybkiego ładowania.

Nowy 14-calowy ASUS Zenbook Duo stał się jeszcze lepszy i bardziej nowoczesny. Dla tych którym nie wystarczają możliwości zintegrowanej grafiki Iris Xe, przygotowano również wersję z dedykowanym układem graficznym NVIDIA GeForce MX450.

ASUS ZenBook Duo UX482E - ocena

jeszcze bardziej ulepszona wersja 14-calowego Zenbooka Duo

dwa ekrany IPS FHD z czego drugi pochylany dla lepszej widoczności i komfortu pracy

wyższa jasność obu ekranów w stosunku do poprzednika (400 nitów)

procesor Intel Tiger Like Core i7 z dobrą zintegrowaną grafiką Iris Xe

32 GB i szybki SSD PCIe 1 TB

dodatkowa podstawka na spodzie laptopa

dwa porty USB C z Thunderbolt 4 i PD oraz USB 3.1 drugiej generacji

niewielka i lekka ładowarka USB C

dobry czas pracy na baterii (bateria 72 Wh z funkcją szybkiego ładowania)

rysik i aktówka w zestawie

certyfikat Intel EVO

cena

92% 4,6/5

