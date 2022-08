Z każdej strony słyszymy o ofertach Back to School. Zaczyna Cię już boleć od nich głowa? Jak przy konieczności licznych zakupów i natłoku propozycji postąpić słusznie? Co wybrać, żeby nie przepłacić, a zarazem sięgnąć po dobry i praktyczny sprzęt? Śpieszymy z podpowiedziami.

Back to School z Media Expert

Dawno minęły czasy kiedy ucznia i studenta wyposażało się tylko w tornister, książki, kilka zeszytów i coś do pisania. Obecnie bardzo potrzebne, a niekiedy wręcz niezbędne (np. w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, które swoją drogą nie jest wykluczone również w nadchodzącym roku szkolnym) są różnego rodzaju urządzenia elektroniczne.

Końcówka sierpnia i wrzesień to dla wielu czas ich zakupów, a co za tym idzie również zwiększona liczba reklam i ofert, które nie zawsze ułatwiają podjęcie decyzji. Sprzętów jest naprawdę dużo i warto dobrze zastanowić się nad wyborem.

Co to jest RiGCz? RiGCz to bardzo popularny ostatnio zwrot stosowany w tzw. internetowym slangu. Nie ma całkowitej zgodny w kwestii jego pochodzenia, wątpliwości nie budzi natomiast fakt, iż chodzi o skrót od „rozum i godność człowieka”. Używa się go do opisywania nie tylko ludzi, ale też zachowań godnych pochwały, które podejmowane są w zgodzie z rozumem, powszechnie uznawane za słuszne i właściwe. Czy zatem RiGCz można odnosić do zakupów? Jak najbardziej, bo w końcu i one powinny być przemyślane tak, by nie wyrzucać pieniędzy w błoto.

Co brać pod uwagę? Z pewnością to, do czego konkretny sprzęt będzie najczęściej wykorzystywany, a także cenę, ale nie ogólnie, a w ujęciu do specyfikacji i możliwości urządzenia. Kilka naprawdę dobrze prezentujących się pod tym kątem propozycji wybraliśmy tutaj. Nikt nie powinien żałować, te zakupy nie zrujnują portfela, a młodzi użytkownicy otrzymają bardzo dobre narzędzia pomocne podczas nauki (i nie tylko).

HP Pavilion 15-eh1113nw, laptop z tym co najważniejsze

Trudno dyskutować z tym, że w kontekście ucznia i studenta jednym z najbardziej przydatnych urządzeń będzie laptop. To właśnie on w większości przypadków sprawdzi się najlepiej i zapewni największy komfort szeroko pojętej nauki pozwalając na wygodne korzystanie z Internetu, przygotowywanie prac w formie dokumentów tekstowych czy prezentacji multimedialnych, notowanie na wykładach czy branie udziału w zajęciach online.

Oczywiście chodzi tu o dobrze dobrany laptop. A taki będzie charakteryzował się odpowiednia relacją cena - możliwości, nie tylko odpowiednią jakością wykonania, ale przede wszystkim dobrze dobranymi podzespołami. Laptop powinien stanowić odpowiednią pomoc dla ucznia i studenta, a jednocześnie bezproblemowo radzić sobie z multimediami, by np. w wolnej chwili zrelaksować się przy filmie czy odcinku ulubionego serialu. HP Pavilion 15-eh1113nw to właśnie taka propozycja.

Mówimy o laptopie wyposażonym w 15,6-calowy wyświetlacz Full HD wykonany w technologii IPS i pokryty matową powłoką. Gwarantuje to nie tylko odpowiednią szczegółowość obrazu i szerokie kąty widzenia, ale także brak nielubianych refleksów podczas pracy w mocno oświetlonym pomieszczeniu. Z drugiej strony, po zmroku przyda się podświetlana klawiatura.

Jeśli chodzi natomiast o wnętrze, to skrywa ono procesor AMD Ryzen 5 5500U i 16 GB pamięci RAM. To bardzo istotne, podobnie zresztą jak zastosowany szybki dysk SDD i to o pojemności aż 512 GB gwarantujący i szybką pracę i wiele miejsca na dane. To konfiguracja, która w laptopie służącym głównie do nauki oraz multimediów będzie w zupełności wystarczająca. Warto też nadmienić, że HP Pavilion 15-eh1113nw posiada preinstalowany system Windows 11 Home, a więc jest gotowy do pracy do razu po zakupie.

LENOVO Yoga Tab 11 YT-J706, tablet z genialnym patentem

Nieprzypadkowo napisaliśmy, że laptop sprawdzi się najlepiej w większości przypadków, a nie zawsze. Są chwile, że ciekawszą i praktyczniejszą opcją może okazać się bowiem tablet. Kiedy? Przede wszystkim jeśli komuś zależy na lepszej mobilności, możliwości wygodniejszego przenoszenia sprzętu, chociażby na trasie dom - uczelnia.

LENOVO Yoga Tab 11 YT-J706 może pochwalić się 11-calowym ekranem, a zarazem wagą wynoszącą tylko 650 gramów. Znacznie wygodniejsze przenoszenie go niż laptopa to jednak nie wszystko. Na tle swoich konkurentów wyróżnia się niesymetryczną obudową i wbudowaną, aluminiową podstawką. Trudno znaleźć ma rynku tablet, który lepiej dopasowuje się do dłoni i jest aż tak funkcjonalny. Można korzystać z niego w różnych trybach, nie tylko kładąc na biurku, ale też stawiając, a nawet wieszając. Po co to wszystko? To już zależy od indywidualnych potrzeb. Dzięki nietypowej konstrukcji LENOVO Yoga Tab 11 YT-J706 i możliwości ustawiania go w różnych pozycjach można wygodniej pracować, uczestniczyć w zajęciach online (tu pomogą też dobre aparaty 8 Mpix) czy oglądać materiały wideo.

Sama konstrukcja, nawet najciekawsza, nie zdałaby się jednak na wiele bez odpowiednich podzespołów we wnętrzu. Także w przypadku LENOVO Yoga Tab 11 YT-J706 zwracamy uwagę na zasoby pamięci, które stoją na odpowiednim poziomie. 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane (z opcją rozbudowy o kartę microSD) to jak na propozycję z systemem Android 11 i cenę około 1500 złotych bardzo dobry wynik.

LENOVO Yoga Tab 11 YT-J706 bez problemu poradzi sobie z większością zadań, jakie można stawiać przed urządzeniami mobilnymi z tym oprogramowaniem. Pomoże w nauce, utrzymywaniu kontaktów przez komunikatory internetowe i uprzyjemni wolny czas ulubionym serialem czy filmem, bo wspomniany 11-calowy ekran to panel IPS o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Poza tym obudowa skrywa aż cztery głośniki JBL z technologią Dolby Atmos. No i bateria. Ma pojemność 7700 mAh, a czasy pracy na jednym ładowaniu wypadają fenomenalnie sięgając kilkunastu godzin.

REALME 8, naprawdę dobry smartfon za tysiaka

A może coś jeszcze mniejszego, czyli smartfon? Owszem, nie jest to urządzenie, które przychodzi na myśl w pierwszej chwili podczas rozmów w kontekście Back to School. Z drugiej strony, czy żaden z rodziców nie odbył rozmowy ze swoim dzieckiem, które to przekonywało, że potrzebuje nowego smartfona właśnie na powrót do szkoły? No i jednocześnie nie sposób zaprzeczać, że żyjemy w czasach, w których trudno bez tego urządzenia funkcjonować. Dla ucznia czy studenta może być niekiedy przydatne również w kontekście nauki, np. szybkiego odszukania czegoś w Internecie, ale przede wszystkim jest to narzędzie do komunikacji, co z kolei jest niezwykle ważne szczególnie dla rodziców.

Warto mieć tutaj świadomość, że bardzo duża popularność smarfonów daje szerokie możliwości podczas zakupów i obecnie jesteśmy w stanie znaleźć dobry, funkcjonalny model w cenie około 1000 złotych. Na potwierdzenie tego wybraliśmy REALME 8 w wariancie z 6GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Właśnie z racji sporych zasobów pamięci, ale też dość solidnego procesora Mediatek Helio G95 można liczyć tutaj na płynną, odpowiednio szybką pracę i to nie tylko samego systemu. REALME 8 stać na zdecydowanie więcej niż obsługę połączeń, wiadomości tekstowych i przeglądarki internetowej. To smartfon, który z powodzeniem poradzi sobie z popularnymi aplikacjami (edukacyjnymi, językowymi, ale też komunikatorami, mapami, rozkładami komunikacji i wieloma innymi), a także multimediami. Ma świetny jak na tę półkę cenową wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ zapewniający miłe dla oka efekty podczas oglądania materiałów wideo. A nie oszukujmy się, w sporej mierze właśnie na tym polega obecnie konsumpcja zasobów Internetu.

Z bardzo praktycznych elementów wyróżniających ten model trzeba też wspomnieć o baterii cechującej się dużą pojemnością 5000 mAh. Spokojnie wystarczy na nawet najbardziej intensywny dzień w szkole czy na uczelni. A dodatkowo jej uzupełnianie nie potrwa irytująco długo, bo producent zadbał o szybkie ładowanie 30W. No i jest jeszcze NFC, czyli moduł do obsługi łączności zbliżeniowej pozwalający np. na wykonywanie szybkich płatności czy błyskawiczne parowanie akcesoriów.

ACER Predator XB253QGW, 25-calowy monitor z pazurem

Chyba nie będzie szczególnie odkrywczym stwierdzenie, że wśród uczniów i studentów można naleźć wielu graczy. Jeśli będziemy chcieli przeprowadzić korektę stacjonarnego stanowiska o funkcjonalny monitor to warto brać pod uwagę ACER Predator XB253QGW. Zdecydowanie nie tylko dlatego, że jak na gamingową propozycję przystało cechuje się dość agresywną, od razu wpadającą w oko stylistyką podkręcaną przez dwa frontowe paski LED, w których można skorzystać z różnych stylów podświetlenia.

Przekątna 25 cali to z jednej strony możliwość dopasowania monitora do różnej wielkości pokoju i biurka, a z drugiej już bardzo zadowalająca przestrzeń robocza czy gamingowa. Jeśli chodzi o to co najistotniejsze w przypadku monitora, też jest świetnie. O jakość prezentowanego obrazu dba panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z matową powłoką. Dla graczy to jednak wciąż za mało, ale spokojnie, dalsza część specyfikacji też może się podobać. Obejmuje częstotliwość odświeżania obrazu aż 280 Hz, czas reakcji matrycy wynoszący 0.5 ms oraz wysoką jasność 400 cd/m2. Jest też wsparcie technologii NVIDIA G-SYNC.

A jeśli mówić o rozwiązaniach przydatnych nie tylko podczas gry, ACER Predator XB253QGW dysponuje technologiami ochrony wzroku BlueLightShield, Flickerless i Acer ComfyView. Ma też wiele wbudowanych złączy (2x HDMI, 2x USB, DisplayPort i audio), wbudowane głośniki i opcję zawieszenia na ścianie.

CANON Pixma TS6351A, urządzenie wielofunkcyjne zawsze w cenie

Listę zakończymy urządzeniem w pierwszej chwili nieoczywistym, ale jeśli się zastanowić to w praktyce niezwykle przydatnym. Może i żyjemy w czasach, w których dominują treści cyfrowe, ale przecież niemal każdy ma od czasu na czasu potrzebę wydrukowania czegoś. A uczniowie i studenci wciąż często przygotowują prace zaliczeniowe w formie fizycznej, niektórzy wolę też uczyć się z wydrukowanych materiałów.

CANON Pixma TS6351A pozwala na więcej, ponieważ jest to urządzenie 3 w 1 - drukarka, skaner i kopiarka. Ważną cechą jest obsługa łączności bezprzewodowej Wi-Fi zapewniająca znacznie większą swobodę ustawienia sprzętu w pomieszczeniu, a także wygodniejszą, szybszą obsługę, także wprost ze smartfona (z aplikacją Canon PRINT).

Producent postawił tutaj na rozwiązanie z 5 oddzielnymi atramentami (PGBK, BK, C, M, Y), można liczyć na szybkość druku sięgającą 15 str/min w czerni i 10 str/min w kolorze, przy rozdzielczości 4800 x 1200 dpi. W przypadku skanowania CANON Pixma TS6351A pozwala na rozdzielczość 1200 x 2400 dpi i maksymalny format 216 x 297 mm. Konstrukcja CANON Pixma TS6351A jest estetyczna, minimalistyczna i obejmuje też między innymi wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala, intuicyjny pasek diod stanu, przycisk QR i 2-kierunkowe podawanie papieru.

Artykuł powstał we współpracy z Media Expert