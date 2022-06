Jaki realme warto kupić? Czy to dobra firma, która robi solidne telefony? Przyjrzyj się ich najciekawszym modelom w różnych cenach od 700 do 3700 zł i sprawdź czy są w stanie wygrać z konkurentami.

Do kogo należy marka realme?

Realme należy do chińskiej korporacji BBK Electronics, założonej w 1995 roku w mieście Dongguan, leżącym w prowincji Guangdong. Produkuje szeroki zakres elektroniki użytkowej. Do BBK Electronics należy realme, vivo, Oppo, OnePlus i iQOO.

Lokalizacja korporacji jest dość istotna. Nazwy miasta i prowincji mogą wydawać się mało znane, jednak są to potężne ośrodki produkcyjne, stanowiące czwarty największy region eksportowy w Chinach. Miasto Dongguan ma około 10,5 miliona mieszkańców, cały obszar metropolitalny ma niespełna 66 milionów (czyli znacznie więcej niż cała Polska), a prowincja Guangdong ma 126 milionów ludzi.

Ile lat ma firma realme? Kiedy powstało realme?

Realme powstało 4 maja 2018 roku. Obecnie, w 2022 roku, marka ma 4 lata. Wcześniej, od 2010 roku, funkcjonowała pod nazwą OPPO Real, do momentu wyodrębnienia w 2018 roku.

Jaki udział w polskim rynku ma realme?

Według GlobalStats statcounter w maju 2022 roku realme miało 3,85% udziału w polskim rynku telefonów komórkowych. To wielokrotny wzrost, bo rok wcześniej, w kwietniu 2021, miało zaledwie 0,28%. Marka jest coraz lepiej rozpoznawana i coraz bardziej lubiana przez Polaków. Wiele osób zaczyna traktować realme, jako firmę z bardzo dobrą ofertą, zwłaszcza wśród tańszych smartfonów.

źródło: https://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile/poland

Czy telefon realme jest bezpieczny?

Krótka odpowiedź brzmi: tak, ponieważ żadnej marki nie można nazwać niebezpieczną, dopóki jej się nie udowodni konkretnych przewinień. Realme dotychczas nie zostało złapane na niewłaściwych praktykach pod względem bezpieczeństwa, więc telefony tej firmy można uznać za bezpieczne.

Otwarte pozostaje pytanie czy powinniśmy ufać chińskim firmom jako całości? Czy można powierzyć im prywatne, często bardzo wrażliwe dane i liczyć na to, że będą one bezpieczne? Napisz w komentarzu jaka jest Twoja odpowiedź.



źródło grafiki: buy.realme.com

Czy warto kupić telefon realme?

Poznaliśmy kilka informacji na temat realme, więc teraz możemy przejść do najważniejszej kwestii. W kilku popularnych przedziałach cenowych wybiorę najbardziej interesujący telefon realme, podam jego główne zalety oraz wady, a także szybko sprawdzę co w podobnej cenie oferuje konkurencja.

Im wyższa cena, tym robi się ciekawiej.

realme do 700 - 800 zł

W 2022 roku do sprzedaży w Polsce wszedł nowy, niedrogi telefon realme Narzo 50A Prime. Kosztuje 749, więc lekko naciągając budżet można go zaliczyć do telefonów za 700 zł. Co oferuje i z jakimi rywalami musi walczyć?



źródło grafiki: buy.realme.com

realme Narzo 50A Prime - główne cechy i porównanie do konkurentów:

Wysoka rozdzielczość wyświetlacza 1080 x 2408 px to zaleta, bo nie każdy konkurent ma wyświetlacz FHD+ w tej cenie. Przykładowo Samsung Galaxy M12, Motorola Moto G22 i Redmi 10C nie mają.

Technologia wyświetlacza IPS LCD nie jest zaletą, bo pojawiają się już w tej cenie telefony, które mają panele OLED. Np. Motorola Moto G31.

Realme Narzo 50A Prime ma wyświetlacz z odświeżaniem 60 Hz, a Galaxy M12 lub Moto G22 mają 90 Hz. W telefonach o tak niskiej wydajności różnicę w płynności widać w zasadzie tylko w animacjach systemowych oraz podczas przewijania stron. Dlatego 60 Hz to nie jest wada w tej klasie cenowej.

Aparat tylny 50 Mpx oceniam pozytywnie w cenie około 750 zł, choć większość konkurentów też ma takie same lub podobne aparaty. Telefon nagrywa filmy FHD z tyłu, ale z przodu tylko HD 720p.

Obudowa wygląda bardzo dobrze i nowocześnie oraz ma niewielką grubość 8,1 mm.

4 GB RAM w smartfonie za 750 zł to już norma, ale lekka nakładka realme UI robi z tego dobry użytek.

64 GB pamięci masowej to standard, ale technologia UFS 2.2 nie zawitała jeszcze do wszystkich tanich konkurentów, a realme Narzo 50A Prime ją ma.

Akumulator 5000 mAh jest typowy w tej klasie telefonów.

Czytnik linii papilarnych z boku obudowy jest szybki i po prostu dobrze się spisuje.

Wadą jest brak NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach.

Kolejną wadą na tle części konkurentów jest słaby procesor Unisoc Tiger T612. Ma wydajność gorszą od CPU Snapdragon 680 np. w Redmi 10C oraz porównywalną lub trochę gorszą od MediaTek Helio G85 np. w Motorola Moto G31. Ponadto proces technologiczny 12 nm może też oznaczać większe zużycie energii i potencjalnie większe nagrzewanie.

Konkurenci realme Narzo 50A Prime:

Motorola Moto G31 - ma NFC, wyświetlacz OLED i trochę wydajniejszy procesor,

Samsung Galaxy M12 - ma NFC i wyświetlacz 90 Hz, ale o niższej rozdzielczości,

Motorola Moto G22 - ma NFC i wyświetlacz 90 Hz, ale o niższej rozdzielczości,

Redmi 10C - ma NFC i trochę wydajniejszy procesor, ale wyświetlacz o niższej rozdzielczości.

Werdykt: Realme wyróżnia się pozytywnie pod względem wyświetlacza, aparatu i ładnej obudowy, ale przeciętnie pod względem wydajności i brakuje mu NFC. Jednak konkurenci też mają swoje braki, więc w cenie 700 - 800 zł można uznać, że realme ma możliwości podobne do rywali. Nie ma tutaj jednego, zdecydowanego zwycięzcy. Wiele zależy od indywidualnych preferencji. Są takie osoby, które kupią telefon Samsung lub Xiaomi/Redmi tylko dlatego, że kojarzą markę bardziej, niż realme. A jak to wygląda w trochę wyższej cenie?

realme do 1000 zł

Dokładamy 200 - 300 zł i wkraczamy do kolejnej popularnej klasy telefonów do 1000 zł. Czy tutaj realme ma szansę konkurować z bardziej znanymi producentami? Jaki model realme do 1000 zł jest wart naszej uwagi?

Tutaj z pewnością wspomnieć trzeba o trzech modelach: najnowszym realme Narzo 50 (lepszy pod kilkoma względami od Narzo 50A Prime), a także realme 9i oraz starszym choć wcale nie gorszym realme 8. Jednak konkurencja w tej cenie jest bardzo mocna. Mamy tutaj choćby Redmi Note 11, Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A32, Motorola G60s i kilka innych. Czy realme ma szansę wygrać?



źródło grafiki: buy.realme.com

realme Narzo 50 i realme 8 - główne cechy i porównanie do konkurentów:

Realme w cenie do 1000 zł oferuje zarówno smartfon z wyświetlaczem IPS LCD 120 Hz (Narzo 50), jak i AMOLED 60 Hz (realme 8). Różnorodność jest zaletą, bo w zależności od preferencji można postawić na lepszą płynność obrazu lub lepszą jakość kolorów i czerni. Warto jednak zauważyć, że w tej cenie konkurenci oferują podobne możliwości. Np. Samsung Galaxy A32 oraz Redmi Note 11 mają wyświetlacze AMOLED 90 Hz, a Motorola Moto G60s ma IPS LCD 120 Hz.

Rozdzielczość wyświetlacza FHD+ (około 1080 x 2400 px) to standard w smartfonach do 1000 zł. Nie jest zaletą, ani wadą.

Realme Narzo 50 ma ładowanie 33 W, realme 8 ma 30 W. To wartości dobre, ale mieszczące się w środku przedziału. Gorzej wypada np. Samsung (18 W), ale lepsza jest Motorola Moto G60s (50 W). Akumulatory są takie same - 5000 mAh, jednak czasy pracy mogą się różnić, ze względu na inne procesory i wyświetlacze.

Pod względem wydajności i szybkości działania realme Narzo 50 i realme 8 wypadają pozytywnie. Lekkie nakładki realme UI zapewniają małe obciążenie podzespołów, więc obsługa systemu i aplikacji jest wygodna. Oba telefony mają trochę wyższą wydajność np. od Samsunga Galaxy A32 oraz Redmi Note 11 i zbliżoną do Moto G60s oraz Redmi Note 10 5G. To na pewno zaleta.

W cenie do 1000 zł w popularnych elektromarketach można kupić smartfon realme z 4 GB RAM. Tymczasem np. Motorola Moto G60s lub Redmi Note 10 5G mają w tej kwocie 6 GB RAM. Różnica może być odczuwalna, gdy mamy otwarte wiele zakładek w przeglądarce internetowej lub używamy kilku aplikacji. Jeśli chodzi o pamięć masową to w klasie cenowej do 1000 zł normą staje się pojemność 128 GB.

Realme Narzo 50 ma taki sam aparat tylny, jak tańszy realme Narzo 50A Prime (50 Mpx i wideo FHD z obu stron). Przegrywa choćby z Motorolą Moto G60s, która nagrywa filmy 4K z tyłu oraz ma aparat główny 64 Mpx. Jednak honoru marki broni realme 8, który kosztuje mniej (około 800-850 zł), a też ma nagrywanie 4K z tyłu i matrycę 64 Mpx.

Jeśli potrzebujesz płatności zbliżeniowych przez NFC w telefonie, to niestety najnowszy realme Narzo 50 ich nie oferuje. Na szczęście taką funkcję ma starszy realme 8. NFC jest dostępne w kilku telefonach konkurencyjnych.

Obudowa wygląda bardzo dobrze i nowocześnie. Jakość tworzyw jest podobna jak u konkurencji (szkło z przodu, plastik z tyłu i na bokach).

W kwocie do 1000 zł można kupić telefon realme z 5G. Jest to np. model realme 8 5G, który jednak nie ma wyświetlacza AMOLED, lecz IPS LCD 90 Hz. Dobrym konkurentem jest Redmi Note 10 5G.

Konkurenci realme Narzo 50 i realme 8:

Motorola Moto G60s - NFC, ładowanie 50 W, 6 GB RAM, nagrywanie filmów 4K z tyłu,

Redmi Note 11 - NFC, wyświetlacz AMOLED 90 Hz,

Redmi Note 10 5G - NFC, 5G, 6 GB RAM,

Samsung Galaxy A32 - NFC, wyświetlacz AMOLED 90 Hz.

Werdykt: W klasie cenowej do 1000 zł realme ma bardziej urozmaiconą ofertę, niż w klasie do 700-800 zł. Można tutaj znaleźć model z wyświetlaczem AMOLED 60 Hz lub IPS LCD 120 Hz, z NFC i bez NFC, z 5G i bez 5G, z nagrywaniem 4K i tylko FHD. Ogólnie jednak trzeba przyznać, że możliwości są zbliżone do najlepszych konkurentów spod znaku Xiaomi/Redmi, Samsung i Motorola. Mod niektórymi względami realme przegrywa, a pod innymi wygrywa. Smartfony realme za 1000 zł można po prostu określić jako konkurencyjne.

realme do 1500 zł

Moim zdaniem wciąż najlepszym telefonem do niespełna 1500, od tego producenta, jest realme GT Master Edition. Ma jednak wewnętrznego rywala w postaci nowszego realme 9 Pro+, który w uboższej wersji 6/128 GB kosztuje około 1549 zł, więc można go jeszcze zaliczyć do tego przedziału cenowego.

Największe zagrożenie dla smartfonów realme do 1500 zł stanowią: POCO F3 5G, Samsung Galaxy M52 5G, Samsung Galaxy A53 5G i Redmi Note 11 Pro. Są też konkurenci marki Motorola.



źródło grafiki: buy.realme.com

realme GT Master Edition i realme 9 Pro+ - główne cechy i porównanie do konkurentów:

Realme GT Master w swojej klasie cenowej ma dość mocny procesor Snapdragon 778G 5G. Zdecydowanie mieści się powyżej średniej pod względem wydajności, ale taki sam procesor ma Samsung Galaxy M52 5G, a jeszcze lepszy układ oferuje POCO F3, którego ciężko pokonać pod względem wydajności i szybkości działania w cenie około 1500 zł. Jednak realme GT Master nie jest na straconej pozycji, bo oferuje np. lepszy aparat od POCO F3. Natomiast Redmi Note 11 Pro ma słabszy procesor od realme GT Master. Z kolei realme 9 Pro+ ma CPU Dimensity 920, który jest odrobinę słabszy od Snapdragona 778G 5G.

Realme GT Master ma standardowo 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej - to wartość na poziomie zbliżonym do konkurentów. Natomiast realme 9 Pro (bez plusa) można kupić za niecałe 1500 zł w wersji z 8 GB RAM, co jest wartością ponadprzeciętną.

Za około 1,5 tys. zł wyświetlacze AMOLED 120 Hz FHD+ to już standard. Taki wyświetlacz ma nie tylko realme GT Master, ale też jego najwięksi konkurenci: POCO F3, Samsung Galaxy M52 5G, Redmi Note 11 Pro, a także Samsung Galaxy A53 5G. Nowszy realme 9 Pro+ ma AMOLEDa 90 Hz (gorsza płynność obrazu), a zwykły realme 9 Pro ma panel IPS LCD 120 Hz (gorszy kontrast i słabsza czerń).

W cenie do 1500 zł można już znaleźć telefon z wodoszczelną obudową, a dokładniej rzecz ujmując z oficjalną deklaracją wodoodporności. Nie jest to niestety realme, lecz Samsung Galaxy A53 5G (standard IP67, czyli odporność na zanurzenie do głębokości 1 metra, przez 30 minut).

Realme GT Master nagrywa wideo 4K z tyłu i Full HD z przodu. To i tak dobra sytuacja, bo konkurencyjny Redmi Note 11 Pro nie nagrywa 4K z żadnej strony, podobnie zresztą jak Realme 9 i 9 Pro. Jednak są też telefony do 1500 zł, które mogą nagrywać wideo 4K 30 kl/s z przodu i z tyłu, przykładowo: Samsung Galaxy M52 5G oraz Galaxy A53 5G. Wciąż jednak to co oferuje realme w swoich smartfonach do 1500 zł oceniam pozytywnie. Jakość nagrań jest dobra.

W aparacie ważna jest optyczna stabilizacja obrazu. W tej klasie cenowej można ją znaleźć w realme 9 Pro+, a także w telefonie Samsung Galaxy A53 5G.

Ważną rzeczą jest też akumulator. Tutaj dwóch liderów od realme, czyli GT Master oraz realme 9 Pro+ oferują trochę mniej od konkurencji (pojemność ogniwa odpowiednio 4300 i 4500 mAh). Podobną baterię ma POCO F3. Lepiej natomiast wypadają oba Samsungi A53 5G i M52 5G, a także Redmi Note 11 Pro (ogniwa 5000 mAh).

Realme GT Master obsługuje ładowanie 65 W, Redmi Note 11 Pro 67 W, realme 9 Pro+ 60 W, POCO F3 33 W, oba Samsungi Galaxy M52 5G i A53 5G 25 W. Jak widać realme oferuje tutaj całkiem sporo. Wypada lepiej od większości głównych konkurentów.

Łączność 5G należy już traktować jako normę w cenie do 1500 zł. To oczywiście nie znaczy, że wszystkie telefonu muszą ją mieć, bo przecież nie każdy z nas potrzebuje 5G w 2022 roku.

Łączność zbliżeniowa NFC do płatności w sklepach też jest standardem w tej cenie i telefony realme ją mają, podobnie jak główni konkurenci.

Konkurenci realme GT Master Edition:

Samsung Galaxy M52 5G - nagrywanie wideo 4K z przodu, większy akumulator, wolniejsze ładowanie,

Samsung Galaxy A53 5G - nagrywanie wideo 4K z przodu, większy akumulator, oficjalna wodoszczelność IP67, wolniejsze ładowanie,

POCO F3 - znacznie wyższa wydajność, trochę gorszy aparat główny z tyłu,

Redmi Note 11 Pro - brak nagrywania 4K z przodu i z tyłu, lepsza jakość zdjęć z tyłu, większy akumulator.

Werdykt: W klasie cenowej do 1500 zł realme ma już bardzo porządne telefony, które pochwalić można głównie za to, że optymalnie łączą szybkość, wydajność, jakość aparatów, nowoczesną łączność i atrakcyjny wygląd. Konkurenci też są bardzo mocni, szczególnie spod znaku Samsunga. Xiaomi/POCO/Redmi są bardzo dobre, ale odnoszę wrażenie, że wyróżniają się pod nielicznymi względami. Wszystko wskazuje, że realme jest mocnym kandydatem do tytułu mistrza opłacalności, w bardzo popularnym przedziale 1100 - 1500 zł.

Jaki telefon realme klasy premium warto kupić?

Do tej kwestii podejdę krótko, bo dotyczy modelu, który dopiero wchodzi na polski rynek i wymaga głębszego przetestowania. Jest to realme GT NEO 3, czyli telefon klasy premium robiący bardzo dobre wrażenie pod kilkoma względami.

Według producenta realme GT NEO 3 to najszybciej ładujący się smartfon na świecie. Wyróżnia się ładowaniem 150 W, uzupełniającym energię do 50% w zaledwie 5 minut. Ta cecha najbardziej wyróżnia go na tle konkurentów. W zasadzie żaden inny rywal (marki nienależącej do BBK Electronics) nie oferuje szybszego ładowania. Co ciekawe ma występować też w tańszym wariancie z ładowaniem 80 W.



źródło grafiki: buy.realme.com

Ponadto realme GT NEO 3 ma bardzo wydajny dobry MediaTek Dimensity 8100 (5 nm), pod względem wydajności porównywalny do Snapdragona 888. Wyposażono go też w aparat tylny 50 Mpx Sony IMX766 z optyczną stabilizacją obrazu i nagrywaniem 4K 60 kl/s, wyświetlacz AMOLED 120 Hz, NFC, szybkie WI-FI 6, Bluetooth 5.3 z aptX HD, nawet 12 GB RAM, szybką pamięć masową UFS 3.1, czytnik linii papilarnych z wykrywaniem tętna (pod powierzchnią wyświetlacza), akumulator 4500 mAh w wersji 150 W lub 5000 mAh z ładowarką 80 W.

Dużym wyróżnikiem jest też ciekawa obudowa, ze stylistyką nawiązującą do sportów samochodowych (np. Le Mans i Silverstone). Nowy realme GT NEO 3 to jeden z ciekawszych telefonów na rynku w cenie powyżej 2000 zł.

Jaki telefon realme jest najlepszy?

Najlepszym smartfonem realme w Polsce jest moim zdaniem realme GT 2 Pro. To prawdziwy flagowiec dobry do wszystkiego, od fotografowania, przez media społecznościowe, filmy, aż do gier. Kosztuje sporo, bo około 3700 zł, a na dodatek ma kilku mocnych rywali, takich jak tańszy i bardzo dobry POCO F4 GT, Xiaomi 12, Motorola Edge 30 Pro oraz Samsung Galaxy S22. Na horyzoncie zaczyna się też pojawiać iPhone 13, ale tutaj jednak trzeba dopłacić kilka stówek, więc nie biorę go pod uwagę. W cenie mieści się iPhone 13 Mini lub iPhone 12.

realme GT 2 PRO - główne cechy i porównanie do konkurentów:

Realme GT 2 Pro ma jeden z najlepszych wyświetlaczy stosowanych w smartfonach w 2022 roku. Jest lepszy od większości konkurentów w tej cenie pod względem rozdzielczości. Wynosi ona aż QHD+ 1440 x 3216 px (ponad 500 ppi). Poco, Xiaomi i Motorola mają FHD+ 1080 x 2400 px (około 400 ppi), a Samsung ma 1080 x 2340 px (lekko ponad 400 ppi). Słowem: realme ma bardziej szczegółowy, ostrzejszy obraz.

Technologia wyświetlacza to AMOLED 120 Hz, czyli standard w tej klasie smartfonów. Trochę lepszą płynność obrazu ma Motorola Edge 30 Pro (144 Hz), ale różnica nie jest zauważalna.

Warto podkreślić, że realme ma wyświetlacz LTPO 2.0, który może automatycznie wybierać odświeżanie od 1 do 120 Hz. Ma to wpływ na obniżone zużycie energii i powinno być traktowane jako zaleta. Taki wyświetlacz pasuje do telefonu flagowego.

Realme GT 2 Pro ma najlepszy w 2022 roku procesor mobilny Snapdragon 8 Gen 1. To zaleta, ale identyczne procesory mają np. POCO F4 GT, Xiaomi 12, Motorola Edge 30 Pro i nieeuropejska wersja Galaxy S22 (nasza ma układ Exynos 2200).

Dużą zaletą realme są aparaty. Zarówno główny, jak i ultraszerokokątny mają 50 Mpx. Konkuruje z nim Motorola Edge 30 Pro, która też ma 2x 50 Mpx, ale obiektyw ultraszerokokątny w realme ma szerszy kąt widzenia niż w Moto (150 vs 114 stopni). Stabilizacja optyczna w aparacie głównym to standard w tej cenie. Moto ma wyższą rozdzielczość aparatu przedniego - aż 60 mpx (realme ma 32 Mpx).

Telefon nagrywa wideo 8K 24 kl/s z tyłu, ale niestety z przodu tylko w Full HD 30 kl/s. To duża wada dla osób, które chcą używać telefonu do tworzenia treści filmowych na media społecznościowe. Xiaomi i Poco też wypadają z przodu słabo - tylko Full HD 60 kl/s. Tutaj zdecydowanie wygrywa Motorola (8K30 z tyłu i 4K60 z przodu) oraz Samsung (8K24 z tyłu i 4K60 z przodu).

Realme GT 2 Pro nie ma bezprzewodowego, indukcyjnego ładowania akumulatora. W tej cenie to wada. Taką funkcję ma np. Samsung galaxy S22 (15 W), Motorola Edge 30 Pro (15 W) i w szczególności Xiaomi 12 (aż 50 W). Podstawowe ładowanie przewodowe jest dość szybkie 65 W (w 33 minuty do pełna), ale nie tak szybkie jak w Poco F4 GT 120 W (zaledwie około 17 minut do pełna).

Pojemność akumulatora jest dobra - 5000 mAh to znacznie więcej niż np. w Samsungu Galaxy S22 (3700 mAh) i trochę więcej niż w Poco, Xiaomi i Moto.

Telefon ma nowoczesną łączność: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 z aptX HD, dual SIM. Są one zbliżone do tego co oferują rywale w podobnej cenie.

Konkurenci realme GT 2 Pro:

Motorola Edge 30 Pro - lepsze wideo 4K60 z przodu, lepsze zdjecia z przodu, indukcyjne ładowanie akumulatora,

POCO F4 GT - sprzętowe triggery przydatne w grach, szybsze ładowanie przewodowe, trochę gorszy wyświetlacz,

Xiaomi 12 - poręczniejsza obudowa, indukcyjne ładowanie akumulatora, trochę gorszy wyświetlacz,

Samsung Galaxy S22 - lepsze wideo 4K60 z przodu, indukcyjne ładowanie akumulatora, znacznie mniejszy akumulator.

Werdykt: W klasie telefonów premium i flagowych realme ma silną pozycję. Model realme GT 2 Pro robi świetne wrażenie pod względem wyświetlacza, zdjęć, wydajności i ogólnej jakości. Tańszy, ale nowszy model realme GT NEO 3 też jest jednym z najlepszych w swojej cenie. Ujmując rzecz krótko: w górnej półce cenowej realme ma bardzo atrakcyjna ofertę, tym bardziej, że topowy telefon kosztuje około 3700 zł, czyli mniej od flagowców Xiaomi, Samsung, Apple. Mimo to niewiele mu brakuje i jest wart zakupu.

Jaki realme najbardziej opłaca się kupić?

Moim zdaniem większości z nas wystarczy wciąż realme GT Master Edition za mniej niż 1500 zł. To po prostu optymalny, uniwersalny, szybki i dobry smartfon.

Specyfikacja techniczna realme GT Master Edition:

Specyfikacja produktu realme GT Master Edition [128 GB] Wymiary (wys/sz/gł) 159,2 x 73,5 x 8,7 mm

Waga 178 g

System operacyjny Android 11

Pamięć masowa 128 GB

Bateria (pojemność) 4300 mAh

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx Mpx

Złącza słuchawkowe, USB typu C

Aparat (przód) 32 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Procesor graficzny Adreno 642L

Łączność bezprzewodowa NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2

dual SIM tak rozwiń

Który realme ma najlepszy aparat?

Najlepszy aparat ma realme GT 2 Pro. Główny sensor z tyłu 50 Mpx, stabilizowany optycznie, z nagrywaniem 8K 24 kl/s. Oprócz tego jest też aparat ultraszerokokątny 50 Mpx (aż 150 stopni pola widzenia), mikroskop z powiększeniem 40x (3 Mpx) oraz aparat przedni 32 Mpx. Jedyną realną wadą jest relatywnie niska rozdzielczość nagrywania filmów z przodu - tylko Full HD 30 kl/s.

Czy realme to dobra marka?

Podsumowując wszystkie powyższe informacje można śmiało określić realme jako dobrą markę. To jeden z najlepszych producentów telefonów, smartbandów, smartwatchów, a także słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Moim zdaniem marka realme będzie rosła siłę na rynku polskim i to w szybkim tempie. Wszystko wskazuje na to, że zaczyna być rozpoznawalna i cieszy się coraz większym wzięciem.

źródło grafiki otwierającej: buy.realme.com