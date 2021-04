realme 8 ma wyświetlacz AMOLED, dużą baterię 5000 mAh, szybkie ładowanie, dobre aparaty, NFC, dual SIM z oddzielnym slotem microSD, wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, dużo pamięci i Androida 11. Wiele zalet w przystępnej cenie. Oto recenzja realme 8.

Plusy - duży, jasny wyświetlacz AMOLED,; - sprawne działanie i dobra wydajność,; - dobry czas pracy i szybkie ładowanie akumulatora,; - pamięć 6 / 128 GB,; - dual SIM, microSD, mini jack 3,5 mm, NFC i Bluetooth 5.1,; - nowoczesny system Android 11,; - dobra jakość zdjęć i nagrywanie filmów 4K,; - plecki ochronne w komplecie,; - atrakcyjny wygląd,; - sporo przydatnych funkcji systemowych. Minusy - czytnik linii papilarnych mógłby działać sprawniej (z lepszą powtarzalnością).

Czy warto kupić realme 8? Przekonajmy się!

Za test realme 8 zabrałem się bezpośrednio po recenzji realme 8 Pro, który ma tyle zalet, że zaliczam go do grona najlepszych telefonów za mniej niż 1500 zł. Czy przesiadka na tańszy model “bez Pro” okazała się nieprzyjemna? Absolutnie nie, realme 8 na co dzień spisuje się całkiem dobrze, a pod względem czasu pracy na baterii jest nawet lepszy. Oto moja opinia na temat nowego realme 8.

Podstawowe cechy realme 8

jasny wyświetlacz AMOLED 6,4” Full HD+ - bardzo dobra jakość obrazu w filmach, grach, mediach społecznościowych itp.

odświeżanie wyświetlacza wynosi 60 Hz - wystarcza w stu procentach do obsługi systemu i aplikacji, choć w tej cenie już niektórzy konkurenci oferują 90 lub 120 Hz, które poprawia płynność animacji i gier oraz redukuje zmęczenie wzroku (ale konkurenci zazwyczaj mają IPS LCD, a tutaj jest AMOLED)

duży akumulator 5000 mAh, dobry czas pracy i szybkie ładowanie 30 W

dobre aparaty - podstawowy 64 Mpx, wideo 4K, ultraszerokokątny 8 Mpx i przedni 16 Mpx

dual SIM + oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD

wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm - możesz podłączyć ulubione słuchawki przewodowe

komunikacja NFC - szybkie płatności zbliżeniowe w sklepach, za pomocą telefonu

pamięć 6 / 128 GB - w stu procentach wystarczy w tej klasie cenowej, to wciąż wartość powyżej średniej (jest też dostępny tańszy wariant 4/64 GB)

dobrze zoptymalizowany system Android 11 z realme UI 2.0 - szybki i funkcjonalny

procesor MediaTek Helio G95 - wystarczająco dobry do gier i aplikacji

czytnik linii papilarnych pod powierzchnią wyświetlacza - nie psuje wyglądu obudowy, ale w moim odczuciu powinien mieć lepszą skuteczność działania

plastikowy i błyszczący tył obudowy - nie pęknie tak łatwo jak szkło, ale jest mniej odporny na zarysowania

plecki ochronne w komplecie - dobrze chronią plastikową obudowę i krawędzie boczne

atrakcyjny wygląd i smukły profil

2 dni pracy i w godzinę do pełna

Wiele zależy od charakteru używania, ale w moich rękach realme 8 działał typowo 1,5 - 2 dni na jednym ładowaniu. Testowany wcześniej realme 8 Pro miał mniejszy akumulator (4500 vs 5000 mAh) i zazwyczaj działał maksymalnie 1,5 dnia. Można więc przyjąć, że zyskujemy dodatkowe kilka godzin czasu pracy w modelu realme 8. Z pewnością wpływa to na poprawę komfortu użytkowania, bo nie musimy się martwić o codzienne doładowywanie telefonu.

Ładowarka ma 30 W, więc jest słabsza niż w modelu Pro, ale wciąż gwarantuje całkiem dobry czas ładowania - do pełna w około godzinę (plus kilka minut jeśli ładujemy od zupełnego zera), a do połowy, w mniej niż pół godziny.

Jasny wyświetlacz AMOLED

AMOLEDy są obecnie preferowane przez wiele osób, nie tylko w smartfonach flagowych, ale również w znacznie tańszych modelach, nawet za około 1000 zł. Wyświetlacze tego typu nie mają podświetlenia LED, lecz same generują światło w każdym pikselu oddzielnie. Dlatego mogą uzyskać prawdziwą, głęboką czerń, nasycone barwy i wysoki kontrast, jednocześnie zużywając mniej energii przy ciemnym motywie graficznym.

To duża zaleta niedrogiego realme 8, bo nie wszyscy konkurenci mają AMOLEDy. Pochwała należy się też za jakość obrazu. Jest jasny, wyraźny i szczegółowy. Można włączyć filtr światła niebieskiego i wybrać jeden z trzech poziomów ciemnego motywu systemowego (szary, ciemny szary i czarny).

Obraz jest w pełni czytelny nawet w słoneczny dzień, w ostrym oświetleniu, ponieważ szczytowa jasność dociera do 1000 cd/m2 w trybie automatycznym. Standardowe maksimum w trybie ręcznym to 600 cd/m2.

Słowem: wyświetlacz AMOLED w realme 8 jest bardzo dobry. Nadaje się do multimediów i przeglądania Internetu. Rozdzielczość Full HD+ (1080x2400 px) jest w pełni wystarczająca nie tylko w tym przedziale cenowym, ale nawet w znacznie droższych smartfonach.

Zarówno realme 8, jak i realme 8 Pro mają wyświetlacze z odświeżaniem 60 Hz. Jak już napisałem wcześniej, wystarcza to w zupełności do przyjemnej obsługi i absolutnie nie powoduje żadnych problemów. 60 Hz nie jest wadą, a czasami może być nawet zaletą, bo wolniej zużywa energię.

Jednak by być uczciwym warto zaznaczyć, że są na rynku telefony za około 1000 zł, które mają odświeżanie 90 lub nawet 120 Hz. Wyższa wartość może zmniejszać zmęczenie wzroku, polepszać płynność przewijania stron oraz zwiększać liczbę klatek na sekundę w grach (pod warunkiem, że procesor to udźwignie). Uważam, że 60 Hz w smartfonach za 1000 zł jest całkowicie akceptowalne w 2021 roku.

Ładna obudowa

Wymiary (wy/sz/gr): 160,6 x 73,9 x 8 mm (zmierzone 8,2 mm w centrum obudowy)

Masa: 177 g

Nowy realme 8 ma błyszczący, plastikowy tył, który wytrzyma upadek lepiej od szkła, ale też szybciej “łapie” rysy. Lepszym rozwiązaniem jest tył z realme 8 Pro, który też jest plastikowy, ale matowy - drobne ryski nie są na nim widoczne. Krawędzie boczne też są wykonane z tworzywa sztucznego.

W moim odczuciu zaletą jest wygląd. Tył jest podzielony na pionowe pasy, a węższy z nich ma na sobie motto firmy: DARE TO LEAP oraz opalizujące, lustrzane tło. Wygląda to ciekawie i nowocześnie.

Wyspa z aparatami tylnymi jest częściowo przezroczysta, a obiektywy umieszczone są oddzielnie, każdy pod swoim szkłem. Jakość aparatów możecie ocenić przewijając artykuł dalej.

Ogólnie rzecz ujmując obudowa jest poręczna, smukła i niezbyt ciężka. Według moich pomiarów suwmiarką grubość to 8,2 mm, a w miejscu gdzie wystają aparaty 10,2 mm. Smartfon wygodnie leży w dłoni.

dual SIM, microSD, mini jack 3,5 mm, NFC, Bluetooth 5.1, głośnik

Nie dość, że macie dobrą ładowarkę w komplecie, to jeszcze dostajecie gratis plecki ochronne, a sam telefon ma wyjście mini jack dla słuchawek przewodowych, nowoczesny Bluetooth 5.1 do słuchawek bezprzewodowych, NFC do płatności zbliżeniowych oraz dual SIM z oddzielnym slotem microSD.

No przyznajcie, że to dobrze wygląda jak na współczesny telefon za około tysiąc złotych.

Głośnik jest w zasadzie identyczny jak w realme 8 Pro. Dość donośny, średniotonowy. Być może zależy to od egzemplarza, ale zauważyłem, że w testowym realme 8 przy maksymalnej głośności przetwornik był odrobinę trzeszczący (gry i filmy). Nie zauważyłem tego wcześniej w realme 8 Pro. Wciąż jednak dźwięk wypada raczej powyżej przeciętnej w tej klasie sprzętu.

Czytnik linii papilarnych - jest OK

Czytnik jest schowany “w ekranie” i działa w miarę dobrze, chociaż czasami musiałem przykładać palec 2-3 razy, żeby odblokować telefon. Przypuszczam, że bardzo pomogłoby drugie przeskanowanie i dodanie tego samego palca, ale ta funkcja jest wyłączona. Smartfon pozwala dodać ten sam palec tylko raz.

Android 11, realme UI 2.0 i MediaTek - jak to działa?

Pod względem wyglądu i funkcjonalności realme 8 jest w zasadzie identyczny jak realme 8 Pro. Ma Androida 11, realme UI 2.0 i dokładnie takie same funkcje. Wygląd przypomina czystego Androida, choć producent dodał sporo przydatnych funkcji.

Ważniejsze pytanie brzmi: czy działa równie szybko i jest tak samo wydajny? I tutaj pojawia się bardzo pozytywne zaskoczenie. W benchmarkach syntetycznych realme 8 z procesorem MediaTek Helio G95 wykręca nawet lepsze wyniki, od realme 8 Pro z procesorem Snapdragon 720G.



wynik realme 8 (po lewej), realme 8 Pro (po prawej)

Rzecz jasna wyższe cyfrowe wyniki nie zawsze przekładają się na lepsze działanie gier i programów. W praktyce oba telefony działają po prostu równie dobrze. Czasami lepsza optymalizacja Snapdragona daje zauważalne efekty, a czasami wyższa wydajność MediaTeka zapewnia przewagę. Jeśli jednak patrzeć na wrażenia z obsługi, to w obu przypadkach jest tak samo dobrze. Telefony działają dość szybko, są proste w obsłudze, a optymalizacja interfejsu realme UI 2.0 stoi na wysokim poziomie.

Przydatne funkcje systemowe

Na pierwszy rzut oka interfejs realme UI 2 bardzo przypomina czystego Androida, ale w praktyce ma wiele dodatkowych funkcji.

Ekran zawsze aktywny - Wyświetlanie godziny, daty, poziomu baterii i ikon powiadomień nawet, gdy ekran jest zablokowany. Dzięki wyświetlaczowi AMOLED funkcja zużywa mało energii.

Pasek boczny - Zawiera skróty do kilku przydatnych aplikacji i funkcji, w tym nagrywania filmu z ekranu. Możemy oczywiście je usunąć i dodać własne.

Tryb jednoręczny - Włączymy go w menu Ustawienia - Przybory - Nawigacja - Pociągnij w dół, aby wejść do trybu jednoręcznego. Wystarczy wtedy wykonać krótki ruch w dół na samym dole ekranu, by pomniejszyć interfejs. Jest to przydatne do obsługi dotykowej, gdy ktoś ma małe dłonie.

Tryb wydajności - Można włączyć wyższą wydajność procesora na stałe, ręcznie. Nie jest to zalecane do typowego używania telefonu, bo zużywa więcej energii, ale może się przydać w niektórych grach lub aplikacjach.

Obsługa gestami - Przeciągniecie od bocznej ramki ku środkowi = cofnij, od dołu do góry = wyjście na pulpit, a od dołu do góry i przytrzymanie = otwarcie ostatnich aplikacji. Przeciągnięcie trzema palcami z góry na dół spowoduje zapis zrzutu ekranu, a w dół podział ekranu na dwie części.

Tryb ciemny i ochrona wzroku - Poza filtrem światła niebieskiego do dyspozycji mamy trzy poziomy ciemnego motywu systemowego (jaśniejsze, ciemniejsze i zupełnie czarne tło).

Dostosowanie wyglądu pulpitu - Mamy możliwość zmiany kolorów, kształtu ikon, wypełnienia ikon, czcionki, siatki rozmieszczenia ikon, a nawet efektu czytnika linii papilarnych na ekranie.

Odsłuch w słuchawkach - Słyszymy własny głos w słuchawkach, w trakcie nagrywania. Funkcję znaleźć można w menu Ustawienia - Dźwięk i wibracje - Więcej ustawień dźwięku - Odsłuch w słuchawkach.

Czy realme 8 robi dobre zdjęcia i filmy?

aparat tylny (podstawowy): 64 Mpx (16 MPx w trybie automatycznym), OmniVision OV64B, f/1.79, PDAF

aparat tylny (ultraszerokokątny): 8 Mpx, f/2.25, 119 stopni

aparat tylny (makro): 2 Mpx, f/2.4

aparat tylny (czarno-biały): 2 Mpx, f/2.4, tylko efekty portretowe oraz głębia ostrości

aparat przedni: 16 Mpx, f/2.45, Sony IMX471

filmy (tył): 4K Ultra HD 30 kl/s

filmy (przód): Full HD 30 kl/s

stabilizacja optyczna: nie (tylko cyfrowa)

lampa LED: tak (z tyłu, pojedyncza)

Ogólnie rzecz ujmując aparaty w realme 8 spisują się dobrze. W czasie testu zauważyłem dwie słabsze strony, które odnoszą się do oprogramowania i najprawdopodobniej zostaną poprawione w jednej z nadchodzących aktualizacji (ja testowałem telefon przed premierą).

Pierwszą kwestią jest jakość działania algorytmów AI, które ulepszają zdjęcia (zwiększają nasycenie barw, kontrast i HDR). Gdy AI prawidłowo rozpozna scenę to działa świetnie, problem jednak w tym, że nie zawsze mu się to udaje. Być może jest to kwestia optymalizacji pod procesor MediaTek, bo na realme 8 Pro działanie AI było o wiele lepsze (w zasadzie bezbłędne), ale model Pro ma Snapdragona 720G.



aparat podstawowy (tylny)



aparat ultraszerokokątny



zoom hybrydowy 2x

Na zdjęciach powyżej i poniżej widać, że AI rozpoznało scenę tylko na obiektywie ultraszerokokątnym. Jakość obrazu z aparatu podstawowego jest dobra w tej klasie sprzętu, po prostu różnica leży w nasyceniu kolorów, kontraście i działaniu automatycznego HDR.



aparat podstawowy (tylny)



aparat ultraszerokokątny



zoom hybrydowy 2x

Szczegółowość i ostrość zdjęć z aparatu głównego jest dobra. Z kolei jasność zazwyczaj wypada poprawnie, choć czasami w słoneczny dzień aparat potrafi się trochę gubić i zdjęcia wychodzą odrobinę za ciemne. Warto jednak pamiętać, że w trybie automatycznym aparat główny zmniejsza zdjęcia czterokrotnie: z 64 do 16 Mpx.

RAW vs JPG

Prawdziwe możliwości sensora można ocenić dopiero wywołując zdjęcia RAW (DNG). Różnicę możecie zobaczyć na poniższych zdjęciach, które zdecydowanie warto porównywać w pełnej wielkości (1:1).



tryb Pro, zdjęcie RAW (DNG) wywołane do JPG



tryb automatyczny, zdjęcie JPG

Aparat ultraszerokokątny też spisuje się całkiem dobrze. Rzecz jasna ze względu na inną optykę i niższą rozdzielczość zdjęcia nie są równie szczegółowe, jak z aparatu podstawowego. Jednak są z pewnością użyteczne i nadają się do publikacji w mediach społecznościowych. Aparat ultraszerokokątny przydaje się do fotografowania krajobrazu, architektury i większych grup ludzi.

Telefon ma tak zwany zoom, czyli przybliżenie obrazu. Jednak jest on wykonywany przy użyciu aparatu podstawowego. W praktyce zoom x2 jest zoomem hybrydowym, a zoom x5 jest cyfrowy. W moim odczuciu dwukrotne powiększenie jest jeszcze użyteczne, ale pięciokrotne już wygląda zbyt słabo (chyba, że zmniejszymy zdjęcie).



aparat podstawowy (tylny)



aparat ultraszerokokątny



zoom hybrydowy 2x



zoom cyfrowy 5x

Wcześniej wspomniałem, że znalazłem dwie słabsze strony aparatów. Tak więc drugą z nich jest tryb nocny, który również nie jest dopracowany pod względem przetwarzania obrazu. Można to zauważyć na poniższych zdjęciach. Chodzi o fioletową łunę widoczną na krawędziach kadru (w ciemnych miejscach).



tryb nocny



tryb nocny

Jest to najprawdopodobniej efekt mocnego podniesienia czułości matrycy, połączony z nieprawidłową korektą winietowania. Innymi słowy aparat nie powinien aż tak mocno rozjaśniać brzegów kadru w trybie nocnym.

Przednie zdjęcia wyglądają całkiem dobrze. W pełnym powiększeniu co prawda ostrość jest przeciętna, ale wystarczy odrobinę pomniejszyć zdjecie, by zyskać już bardzo dobry, wyraźny i ostry autoportret. Z całą pewnością realme 8 nadaje się do robienia zdjęć selfie na social media.



aparat przedni

Filmy tylne mogą mieć maksymalną rozdzielczość 4K i płynność 30 kl/s. Ich jakość w tej klasie smartfonów jest po prostu dobra. Obraz jest dość szczegółowy i ostry, a jedyną rzeczą, której mi brakowało jest stabilizacja cyfrowa w trybie 4K (jest w Full HD). Filmy przednie też mają płynność 30 kl/s, ale rozdzielczość FHD.

A więc… Czy warto kupić realme 8? Opinia

Nowy realme 8 robi bardzo dobre wrażenie, biorąc pod uwagę to, że kosztuje tylko 899 - 999 zł w zależności od pamięci. Jest smukły, wygląda atrakcyjnie, pracuje 2 dni na baterii, ma szybkie ładowanie, wyświetlacz AMOLED, dużo pamięci, dobrą wydajność, dual SIm, oddzielny slot microSD, wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, płatności zbliżeniowe przez NFC, dobre aparaty z tyłu i z przodu oraz nagrywa filmy 4K.

Testowałem egzemplarz przed premierą, z relatywnie wczesną wersją oprogramowania, więc znalazłem dwa niedociągnięcia w oprogramowaniu aparatu, ale jestem pewny, że zostanie to poprawione wkrótce (możliwe, że gdy to czytacie, tych niedociągnięć już nie ma).

Smartfon działa dość szybko i ma nowy system Android 11, z nakładką realme UI 2.0. Korzystanie z niego na co dzień jest komfortowe i bezproblemowe.

W moim odczuciu realme 8 to świetny telefon, który spełni oczekiwania większości osób. A jeśli nie, to zdecydowanie warto rozważyć model realme 8 Pro, który dokłada lepszy aparat i jeszcze szybsze ładowanie.

Dajcie znać w komentarzach co o nim sądzicie. Udanego dnia!

realme 8 - ocena

duży, jasny wyświetlacz AMOLED

sprawne działanie i dobra wydajność

dobry czas pracy i szybkie ładowanie akumulatora

pamięć 6 / 128 GB

dual SIM, microSD, mini jack 3,5 mm, NFC i Bluetooth 5.1

nowoczesny system Android 11

dobra jakość zdjęć i nagrywanie filmów 4K

plecki ochronne w komplecie

atrakcyjny wygląd

sporo przydatnych funkcji systemowych



czytnik linii papilarnych mógłby działać sprawniej (z lepszą powtarzalnością)

90% 4,5/5

