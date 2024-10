be quiet! Light Base 600 LX to obudowa, która udowadnia, że komputer nie musi być nudny. Sprawdzamy, jakie są mocne i słabe strony nowego modelu oraz komu przypadnie on do gustu.

4,8/5

Przyzwyczailiśmy się, że obudowa komputerowa musi być czarna, prostokątna i raczej kompaktowa. Czasem ktoś zdecyduje się na przeszklony bok i podświetlenie LED, by przyciągnąć uwagę graczy. To uniwersalny design, który pozwala zbudować komputer oferujący podstawową funkcjonalność. Niestety, taki wygląd często bywa nudny jak flaki z olejem.

Firma be quiet! postanowiła podejść do tematu inaczej. Podczas targów Computex 2024 producent zaprezentował modele z serii Light Base, które przełamują konwencję tradycyjnej konstrukcji, pozwalając stworzyć nietuzinkowy i atrakcyjny wizualnie komputer. Sprzęt trafił już do naszej redakcji na testy, więc możemy podzielić się bardziej szczegółowymi wrażeniami.

Porównanie be quiet! Light Base 600 i Light Base 900

Producent przygotował dwie wersje obudowy Light Base: mniejszą Light Base 600 i większą Light Base 900. W sprzedaży dostępne są dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała, a dodatkowo można wybierać między wariantami podstawowymi (DX) oraz wyposażonymi w podświetlane wentylatory (LX). Możliwości są więc szerokie, co powinno ucieszyć osoby składające komputer dokładnie pod swoje wymagania.

Model Light Base 600 LX Light Base 600 DX Light Base 900 LX Light Base 900 DX Typ Cube Cube Materiały Stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 450 x 305 x 455 mm – 12,1 kg 11,5 kg 532 x 327 x 484 mm – 16,8 kg 15,3 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX, XL-ATX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O 1x combo audio

2x USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s

1x USB 3.2 Gen2 typ C 10 Gb/s 1x combo audio

2x USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s

1x USB 3.2 Gen2 typ C 10 Gb/s Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala 2x 2,5 cala

1x 3,5 cala 5x 2,5 cala

1x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 400 mm 8x 495 mm Miejsca na wentylatory Góra: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

Bok: 3x 120 mm

Dół: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

Tył: 1x 120 mm Góra: 3x 120/140 mm

Bok: 3x 120/140 mm

Dół: 3x 120/140 mm

Tył: 1x 120/140 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory Bok: 1x Light Wings LX 120mm PWM

Tył: 1x Light Wings LX 120mm PWM Bok: brak

Tył: brak Bok: 1x Light Wings LX 140mm PWM

Tył: 1x Light Wings LX 140mm PWM Bok: brak

Tył: brak Miejsca na chłodnice Góra: 120 / 240 / 360

Bok: 120 / 240

Dół: 120 / 240 / 360

Tył: 120 Góra: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420

Bok: 120 / 140 / 240 / 280 / 360

Dół: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420

Tył: 120 / 140 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 170 mm 190 mm Filtry przeciwkurzowe Przód: nylonowy w ramce

Bok: nylonowy w ramce

Dół: nylonowy w ramce Przód: nylonowy w ramce

Bok: nylonowy w ramce

Dół: nylonowy w ramce Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza 200 mm (ATX) 225 mm (ATX) Ścianki Przód: plastik/metal/hartowane szkło

Góra: plastik/metal

Lewy: hartowane szkło/metal

Prawy: plastik/metal Przód: plastik/metal/hartowane szkło

Góra: plastik/metal

Lewy: hartowane szkło/metal

Prawy: plastik/metal Dodatkowe Podświetlenie RGB LED

Kontroler wentylatorów / podświetlenia (12 x 4-pin / 12 x 3 pin 5V) Podświetlenie RGB LED

Kontroler wentylatorów / podświetlenia (12 x 4-pin / 12 x 3 pin 5V) Cena 699 zł 799 zł 899 zł 999 zł

Warto zwrócić uwagę, że obudowy Light Base nie należą do najtańszych. Model Light Base 600 kosztuje 699 zł w wersji bez wentylatorów i 799 zł z wentylatorami, natomiast za Light Base 900 zapłacimy odpowiednio 899 zł i 999 zł. Dopłacając 100 zł, otrzymujemy cztery podświetlane wentylatory, co wydaje się całkiem rozsądnym wyborem.

Mówimy zatem o produktach z wyższej półki, które zainteresują wymagających klientów. W tej cenie można oczekiwać solidnego, dopracowanego sprzętu, w którym nie ma miejsca na niedociągnięcia. Jak będzie w praktyce?

Obudowa niczym podświetlane akwarium

Do naszej redakcji trafił model be quiet! Light Base 600 LX w czarnej wersji kolorystycznej. Po wyjęciu z opakowania widać, że mamy do czynienia z czymś ciekawszym od zwykłej obudowy tower. To prawie podświetlane akwarium. Na dwóch ściankach znalazła się tafla hartowanego szkła, a całość dodatkowo przyozdobiono podświetleniem ARGB LED (+ w środku zainstalowano cztery podświetlane wentylatory). Obudowa jest potężna i dosyć ciężka.

Modele Light Base wyróżnia możliwość pionowego i poziomego ułożenia komputera. Co więcej, w przypadku ułożenia pionowego można wybrać ułożenie do góry nogami, co pozwoli na zbudowanie ciekawszego zestawu (taka konfiguracja będzie idealna, gdy chcemy postawić komputer po lewej stronie biurka).



Obudowę możemy ustawić pionowo...

W wariancie pionowym z przodu i boku znalazła się tafla hartowanego szkła, dzięki czemu można pięknie wyeksponować wnętrze komputera. Co więcej, przednia i górna ścianka została przyozdobiona podświetlanymi paskami (dolna też, ale raczej jej nie widać).



...lub poziomo.

W wariancie poziomym obudowa leży na bocznej ściance, więc odkryty jest przód i góra komputera, a podświetlenie jest widoczne z trzech stron – z lewej strony, z przodu i z prawej strony. Takie ułożenie obudowy pozwala zbudować ciekawy zestaw i ładnie wyeksponować zamontowane podzespoły.



Do dyspozycji oddano nowoczesny komplet portów – oprócz dwóch standardowych USB 3.0 producent przewidział też USB typu C.

Na przednim panelu obudowy znajdują się złącza, w tym dwa porty USB 3.0, jeden port USB typu C oraz złącze audio do podłączenia słuchawek i mikrofonu – czyli wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnej obudowy. Duży przycisk pośrodku służy do włączania komputera, natomiast mniejsze przyciski pełnią odpowiednio funkcje restartu oraz zmiany trybu podświetlenia LED.



Górną ściankę można łatwo zdemontować...



...a pod nią znajduje się filtr przeciwkurzowy.

Tak samo można zdemontować dolną ściankę.

Górna i dolna ścianka (w ułożeniu pionowym) są mocowane na szybkośrubki, więc można je łatwo zdemontować. Pod spodem przewidziano filtry przeciwkurzowe, które zabezpieczają sprzęt przed wnikaniem zanieczyszczeń.



Zmianę położenia obudowy ułatwiają nóżki, które można łatwo wyjąć i przełożyć w inne miejsce.

Aby zmienić ułożenie komputera, wystarczy zdemontować cztery plastikowe nóżki. Producent zastosował tutaj bajecznie prosty system montażu – wystarczy przekręcić nóżki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przełożyć je w nowe miejsce i zamontować zgodnie z ruchem wskazówek. Na koniec ustawiamy obudowę w wybranej pozycji. Pomysłowe rozwiązanie, za które należy się plus!



Z boku znalazł się duży kawał perforowanej blachy...

...pod którym mamy filtr przeciwkurzowy.

Boczna ścianka została wykonana z mocowanej na szybkośrubki perforowanej blachy. Pod spodem znalazł się duży filtr przeciwkurzowy, który w razie potrzeby można wyjąć i wygodnie oczyścić.



Dopiero z tyłu widać, jak model Light Base 600 jest szeroki.

Tył obudowy nie będzie widoczny podczas użytkowania komputera, ale w ramach kronikarskiego obowiązku warto mu się przyjrzeć trochę bliżej. Przewidziano tutaj otwór na tylny panel płyty głównej, otwory montażowe dla kart rozszerzeń i otwór na zasilacz. Jest też zamontowany wentylator.

Podstawa to wydajny i schludny zestaw

Wnętrze obudowy podzielono na dwie komory, co pozwala zbudować estetyczny zestaw i wyeksponować ładniejsze podzespoły oraz ukryć wszystko to, czego nie ma być widać.



W głównej komorze można zmieścić wszystkie najładniejsze podzespoły.

Model Light Base 600 został przystosowany do montażu płyt głównych w formacie mini-ITX, mATX i ATX, natomiast w większym Light Base 900 można zmieścić też większe konstrukcje E-ATX i XL-ATX. Co ważne, producent przystosował obudowę do montażu płyt ze złączami po drugiej stronie laminatu (modele z serii ASUS BTF, MSI Project Zero czy Gigabyte Stealth) – takie konstrukcje pozwalają na ukrycie prawie wszystkich przewodów, co pozwala na złożenie jeszcze schludniejszego zestawu. Gratka dla estetów!



Tacka została przystosowana także do płyt głównych ze złączami przełożonymi na drugą stronę laminatu.

Dla kart rozszerzeń przewidziano siedem miejsc montażowych. W zestawie producent dorzuca ramkę montażową, która pozwoli na montaż karty graficznej w pionie, ale już maksymalnie czteroslotowej (riser PCI-Express trzeba dokupić osobno – jego koszt to dodatkowe 300 zł). Maksymalnie zmieszczą się tutaj karty graficzne o długości do 400 mm, więc nie powinno być problemów z montażem nawet tych największych pokroju GeForce RTX 4090 czy Radeona RX 7900 XTX. Co więcej, producent dodaje w zestawie podpórkę, która zabezpieczy masywne konstrukcje przed wyginaniem. Super, że ktoś o tym pomyślał.



Po drugiej stronie przewidziano miejsce na zasilacz, dyski i schowanie kabelków.

Miejsce montażowe na zasilacz zostało zabezpieczone piankami tłumiącymi drgania.

W drugiej komorze przewidziano miejsce na zasilacz ATX, a konstrukcja została dobrze przemyślana. Zatoka została wyłożona piankowymi podkładkami tłumiącymi drgania. Zgodnie ze specyfikacją, maksymalna długość jednostki to 200 mm, co pozwala na zamontowanie nawet mocniejszych modeli.



Dyski 2,5 cala można zamontować na długich pionowych drzwiczkach...



...natomiast dla dysku 3,5 cala przewidziano specjalny stelaż (docelowo nośnik jest mocowany na gumkach tłumiących drgania).

W stelażu pod miejscem na zasilacz przewidziano pojedyncze miejsce montażowe na dysk twardy 3,5 cala (drugi taki dysk można dołożyć po dokupieniu specjalnego koszyka, którego koszt to około 40 zł). Jeśli chodzi o miejsca montażowe dla dysków 2,5 cala, można je zamocować na uchylnych drzwiczkach – standardowo zmieszczą się tutaj dwa nośniki, ale w opcjonalnym koszyku na dysk 3,5 cala można alternatywnie zamontować również dwa dyski 2,5 cala.

Ma dobrze chłodzić i wyglądać

Obudowa Light Base 600 w wersji LX wyróżnia się dodatkowymi wentylatorami; w standardzie wyposażono ją w aż cztery wentylatory be quiet! Light Wings LX 120 mm. Trzy z nich, z odwróconym rotorem, zamontowano z boku, aby wtłaczać chłodne powietrze do wnętrza obudowy, natomiast jeden znajduje się z tyłu, by odprowadzać ciepłe powietrze na zewnątrz. Podczas testów sprawdzimy, jak taka konfiguracja sprawdza się w wentylacji wydajnego komputera.



Z przodu znajdziemy trzy podświetlane wentylatory Light Wings LX 120mm PWM z obróconymi rotorami (widzimy ich łopatki, ale mają one za zadanie wtłaczać chłodne powietrze do obudowy).



Wentylator z tyłu ma za zadanie wydmuchiwać ciepłe powietrze na zewnątrz obudowy.

Jeśli standardowe chłodzenie okaże się niewystarczające, istnieje możliwość dodatkowego montażu trzech wentylatorów 120 mm lub dwóch 140 mm zarówno na górze, jak i na dole obudowy. Można także rozważyć instalację rozbudowanego systemu chłodzenia cieczą – obudowa pomieści dwie chłodnice 360 mm, jedną 240 mm (szkoda, że z boku jesteśmy ograniczeni tylko do takiej chłodnicy). Maksymalna wysokość chłodzenia na procesor to 170 mm, co pozwala na montaż nawet największych coolerów wieżowych.



W obudowie zainstalowano dwa huby, do których można podłączyć łącznie dwanaście wentylatorów i dwanaście urządzeń z podświetleniem ARGB LED.

Producent wyposażył obudowę również w dwa huby, do których można podłączyć sześć wentylatorów 4-pin oraz sześć urządzeń z podświetleniem ARGB LED 3-pin 5V, umożliwiając tym samym podpięcie aż dwunastu wentylatorów i dwunastu urządzeń LED! Oba kontrolery można zintegrować z płytą główną, co ułatwia zarządzanie prędkością wentylatorów i synchronizację efektów świetlnych. Warto jednak pamiętać, że każdy hub wymaga zasilania przez złącze SATA.

Test obudowy be quiet! Light Base 600 w wersji LX

W środku zamontowaliśmy platformę testową, która z powodzeniem może stanowić przykład nowoczesnego, wydajnego komputera do gier lub solidnej stacji roboczej.

Choć testowaliśmy mniejszy wariant obudowy Light Base, nadal jest to dość duża konstrukcja, która zapewnia sporo przestrzeni. Projekt obudowy został dobrze przemyślany, dzięki czemu montaż poszczególnych podzespołów nie jest skomplikowany. Sporym ułatwieniem jest też instrukcja obsługi, która szczegółowo opisuje poszczególne etapy składania komputera.

Wewnątrz bez problemu zmieściła się nasza nowa platforma testowa wyposażona w płytę główną ATX i dużą kartę graficzną GeForce RTX 4090. Z uwagi na brak risera zdecydowaliśmy się na standardowy montaż karty i nie było z tym żadnych problemów. Nasza platforma nie obejmuje co prawda dysku 3,5 cala, ale jego montaż jest stosunkowo wymagający – konieczne jest odkręcenie śrub ze stelaża, zamontowanie podkładek tłumiących drgania, a następnie przymocowanie całości do obudowy.

W obecnej konfiguracji testowej używamy dużego wieżowego coolera, ale wnętrze umożliwia również montaż aż trzech dużych chłodnic. Sporym ułatwieniem jest możliwość odkręcenia wszystkich ścianek, co znacząco usprawnia montaż chłodnic i przymocowanie ich do szkieletu obudowy. Warto dodać, że zmieszczą się tu nawet grubsze radiatory.

Należy jednak mieć świadomość, że w złożonym komputerze znajduje się sporo kabelków. Całe szczęście producent przemyślał i tę kwestię i ułatwił aranżację okablowania. Z tyłu znajduje się sporo miejsca na ukrycie przewodów z zasilacza, panelu I/O czy hubów dla wentylatorów. Na pochwałę zasługują też dobrze rozmieszczone przepusty do wyprowadzenia przewodów do głównej komory (w razie potrzeby można je jeszcze zakryć gumowymi zaślepkami).

be quiet! Light Base 600 LX – wentylacja podzespołów

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w fabrycznej konfiguracji, obejmującej cztery wentylatory be quiet! Light Wings LX 120 mm PWM: trzy zamontowane na bocznej ściance i jeden na tylnej. Wentylatory zostały podłączone do huba, który z kolei podłączyliśmy do złącza na płycie głównej, korzystając ze standardowej krzywej obrotów. Na wykresach poniżej znajdziecie temperatury podzespołów przy ułożeniu stojącym i leżącym.

Obroty wentylatora na chłodzeniu procesora i karcie graficznej ograniczyliśmy do 50% (na karcie z uwzględnieniem trybu pasywnego w spoczynku). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów (ułożenie stojące)

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 7 7700X @ 50% RPM 68

20 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 19

13 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 19

14 Temperatura karty graficznej

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC @ 50% RPM 65

20 Temperatura dysku SSD SATA

GOODRAM IRDM PRO GEN. 2 512 GB 3

1 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB 45

34

Temperatury podzespołów (ułożenie leżące)

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 7 7700X @ 50% RPM 67

20 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 21

15 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair X670E Hero 19

15 Temperatura karty graficznej

Gigabyte RTX 4090 Gaming OC @ 50% RPM 65

20 Temperatura dysku SSD SATA

GOODRAM IRDM PRO GEN. 2 512 GB 3

1 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG Gammix S70 Blade 1 TB 45

34

Obudowa be quiet! Light Base 600 LX nie należy do najbardziej przewiewnych konstrukcji, jednak temperatury podzespołów pozostawały w bezpiecznym zakresie (różnice między komputerem w pozycji stojącej i leżącej były minimalne). W trakcie testów przy dużym obciążeniu wentylatory pracowały z prędkością około 1340 RPM, zapewniając dobrą kulturę pracy. Warto jednak zaznaczyć, że przy maksymalnych obrotach (ok. 1600 RPM) stają się one dość głośne.

Obudowa, w której można się zakochać

Zacznijmy od tego, że be quiet! Light Base 600 LX nie jest obudową dla każdego. To niestandardowa skrzynka, która pozwoli na budowę ciekawego, nietuzinkowego komputera. Bardzo fajna, ale też dosyć droga.

Producent skupił się na możliwościach obudowy, by móc zbudować w niej ciekawy zestaw. Konstrukcja wyróżnia się efektownym wzornictwem, które zostało wzbogacone podświetleniem ARGB LED. Co więcej, obudowę można ustawić w pozycji stojącej (normalnie i do góry nogami) lub leżącej. Dzięki przeszklonym panelom, w każdej pozycji komputer prezentuje się znakomicie.

Mimo że testowaliśmy mniejszy wariant obudowy w środku znajdziemy sporo miejsca do budowy wydajnego zestawu. Producent przewidział miejsce na płytę główną ATX (też ze złączami po drugiej stronie laminatu), a także dużo miejsca na kartę graficzną. W przypadku większych modeli nie musimy obawiać się o uszkodzenie sprzętu, bo w zestawie dodawana jest też podpórka. Co ważne, kartę można zamontować pionowo, ale trzeba tutaj dokupić riser (który jest dosyć sporym wydatkiem). Niektórym może jednak brakować miejsc na dyski 2,5 i 3,5 cala.

Fabryczna wentylacja obejmuje cztery podświetlane wentylatory, które, choć nie osiągają imponujących wyników, bez problemu poradziły sobie z naszą konfiguracją testową. W razie potrzeby można zamontować dodatkowe wentylatory lub pokusić się o instalację chłodzenia wodnego. Producent przewidział dwa huby do sterowania chłodzeniem i podświetleniem, dzięki czemu nie trzeba martwić się o brak złączy na płycie głównej.

Model Light Base 600 DX bez wentylatorów kosztuje 700 zł. Warto jednak rozważyć dopłatę do wersji Light Base 600 LX, której cena wynosi 800 zł. Dopłata 100 zł obejmuje cztery podświetlane wentylatory, co może być atrakcyjną opcją dla wymagających użytkowników. Dla większości osób cena może wydawać się zaporowa, bo realnie mało kto może sobie pozwolić na wydatek takich pieniędzy na samą obudowę. Jeśli jednak poszukujecie takiej, która umożliwi budowę ciekawego, nietuzinkowego komputera i wyeksponowanie zamontowanych podzespołów, nowa propozycja od be quiet! będzie doskonałym wyborem.

Opinia o be quiet! Light Base 600 LX Plusy Świetnie nadaje się do budowy efektownego, nietuzinkowego komputera (ustawienie leżące i obrócone),

Efektowny wygląd (podświetlenie),

Do wyboru czarna i biała wersja kolorystyczna,

Dobra jakość wykonania i przemyślana konstrukcja,

Dwa porty USB 3.0 i jeden USB typ C na panelu,

Możliwość sterowania podświetleniem z panelu I/O,

Dużo miejsca na kartę graficzną,

Podpórka pod kartę graficzną,

Możliwość pionowego montażu karty graficznej,

Dużo miejsca na zasilacz,

Dużo miejsca na chłodzenie procesora,

Miejsce do montażu nawet 10 wentylatorów,

Miejsce na trzy chłodnice,

W zestawie 4 podświetlane wentylatory 120 mm,

Dwa huby do podłączenia łącznie 12 wentylatorów i podświetlenia ARGB LED,

Filtry przeciwkurzowe u góry, na dole i z boku. Minusy Riser PCI-Express trzeba dokupić osobno,

Tylko jedno miejsce na dysk 3,5 cala i dwa na dyski 2,5 cala,

Fabryczne wentylatory są głośne przy maksymalnych obrotach,

Wysoka cena (chociaż uzasadniona).







Nasza ocena obudowy be quiet! Light Base 600 LX 96% 4.8/5

