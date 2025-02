Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 3 420

Chłodzenia z serii be quiet! Silent Loop 3 mają zainteresować najbardziej wymagających klientów. Sprawdziłem topowy model, który powinien sprostać najgorętszym procesorom dostępnym na rynku.

4,3/5

Chłodzenia wodne AiO cieszą się rosnącą popularnością – i trudno się temu dziwić. Nowoczesne procesory oferują coraz wyższą wydajność, ale jednocześnie generują więcej ciepła, co wymaga skuteczniejszych systemów chłodzenia.

Firma be quiet! przygotowała nową serię topowych zestawów z linii Silent Loop. Silent Loop 3 to chłodzenia zaprojektowane z myślą o najnowszych procesorach, oferujące kilka interesujących usprawnień. Czy warto na nie postawić? Postanowiłem to sprawdzić!

Chłodzenia be quiet! Silent Loop 3

Chłodzenia be quiet! Silent Loop 3 zastępują wcześniejsze modele z serii Silent Loop i Silent Loop 2. Producent przygotował trzy wersje nowego modelu – oprócz popularnych rozmiarów 240 i 360, przewidziano także większy wariant 420, co jest rzadkością wśród zestawów AiO.

Model be quiet! Silent Loop 3 240 be quiet! Silent Loop 3 360 be quiet! Silent Loop 3 420 Blok wodny Miedziany (niklowany) Miedziany (niklowany) Miedziany (niklowany) Wymiary bloku wodnego 75 x 65 x 51 mm 75 x 65 x 51 mm 75 x 65 x 51 mm Obroty pompki do 3500 RPM do 3500 RPM do 3500 RPM Generowany hałas

(50/75/100% RPM) 19,4/29,3/34,3 dBA 19,4/29,3/34,3 dBA 19,4/29,3/34,3 dBA Węże 400 mm 400 mm 400 mm Chłodnica Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Wymiary chłodnicy 277 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm 457 x 120 x 27 mm Wentylatory 2x Silent Wings 4 120 PWM high-speed 3x Silent Wings 4 120 PWM high-speed 3x Silent Wings 4 140 PWM high-speed Obroty wentylatora do 2500 RPM do 2500 RPM do 1900 RPM Generowany hałas 31,2 dBA 31,2 dBA 29,3 dBA Przepływ powietrza 76,7 CFM / 130,3 m3/h 76,7 CFM / 130,3 m3/h 78,4 CFM / 133,2 m3/h Ciśnienie powietrza 3,96 mm H 2 O 3,96 mm H 2 O 2,36 mm H 2 O Dodatkowe » pasta termoprzewodząca

» butelka do uzupełnienia płynu chłodzącego Kompatybilność » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851 Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata Cena 600 zł 700 zł 750 zł

Poszczególne modele różnią się wielkością chłodnicy i wentylatorami (a przez to też zdolnościami odprowadzania ciepła). Warto jednak zauważyć, że mówimy o sprzęcie z górnej półki dla majętnych klientów – w zależności od rozmiaru, ceny mają wynosić 600 – 750 zł. W tej kwocie użytkownicy mogą oczekiwać porządnego sprzętu, w którym nie ma miejsca na niedociągnięcia.

Chłodzenie be quiet! Silent Loop 3 420

W moje ręce trafił zestaw be quiet! Silent Loop 3 420mm, czyli największy i najwydajniejszy model z nowej serii. Konstrukcja ma zainteresować najbardziej wymagających użytkowników, którzy korzystają z topowych, podkręconych procesorów Intel i AMD (w tym modeli AMD Ryzen Threadripper).

Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z klasyczną konstrukcją typu AiO (All in One), gdzie wszystko jest połączone w całość (trzeba jedynie przykręcić wentylatory). Warto jednak przyjrzeć się szczegółom, bo producent zastosował kilka ciekawych rozwiązań.

Warto przyjrzeć się pompce z bliska. Bazuje ona na trójkomorowej konstrukcji i jest sterowana sześciobiegunowym silnikiem z regulacją PWM. Całość została dodatkowo wytłumiona, dzięki czemu powinna ciszej pracować. Szkoda jednak, że producent nie zdecydował się na dodatkowy wentylator, który wspomagałby chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej, bo takie rozwiązania coraz częściej można spotkać u konkurencji.

Stopa bloku wodnego została poddana obróbce, więc powinna zapewniać dobrą powierzchnię styku z procesorem

Wężyki wchodzące do bloku wodnego można odgiąć na boki

Seria Silent Loop 3 wyróżnia się potężnym blokiem wodnym, który bez problemu obejmie nie tylko mainstreamowe procesory Intel Core i AMD Ryzen, ale też najwydajniejsze jednostki AMD Ryzen Threadripper (zestaw montażowy znajdziemy jednak tylko w modelach 360 i 420 mm).

Zastosowana chłodnica ma profil 27 mm, więc nie powinna sprawiać problemów z montażem

W przetestowanym przeze mnie modelu zastosowano aluminiową chłodnicę w rozmiarze 420 mm, na której zainstalowano najnowsze wentylatory producenta. W tym przypadku są to trzy 140-milimetrowe modele Silent Wings 4 PWM high-speed (w zmodyfikowanej ramce, podobnej do tej z modeli Silent Wings PRO 4).

Blok wodny połączono z chłodnicą za pomocą elastycznych węży z eleganckim, nylonowym oplotem

Chłodnica 420 mm ma zapewniać dobre możliwości odprowadzania ciepła. Warto jednak pamiętać, że taka konstrukcja wymaga obudowy z odpowiednim miejscem montażowym. Co więcej, węże mają tylko 40 cm długości, co może powodować problemy z montażem w największych obudowach.

Wentylatory Silent Wings 4 PWM high-speed wyposażono w dynamiczne łożysko olejowe (FDB) i siedem specjalnie wyprofilowanych łopatek. W praktyce mamy do czynienia z modelami o zwiększonej prędkości obrotowej – 1900 RPM, co ma zapewniać maksymalny przepływ powietrza na poziomie 78,4 CFM/133,2 m3/h i ciśnienie statyczne 2,36 mm H 2 O.

Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół. W jednym z narożników znalazł się fill port, który pozwoli w prosty sposób uzupełnić czynnik chłodniczy (w zestawie z chłodzeniem producent dodaje buteleczkę 100 mm takiego płynu). U konkurencji rzadko można spotkać takie rozwiązanie.

Montaż chłodzenia be quiet! Silent Loop 3 420

Chłodzenie be quiet! Silent Loop 3 jest dostarczane z wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi. W zestawie znajdziemy zapinki pod procesory Intel i AMD (w modelach 360 i 420 dodawana jest też ramka pod gniazda TR4/sTRX4/TR5), śrubki do przykręcenia wentylatorów i chłodnicy, butelkę z płynem chłodniczym, małą tubkę pasty termoprzewodzącej, a także instrukcję obsługi.

Dodawana instrukcja obsługi jest bardzo dokładna, więc montaż chłodzenia nie powinien sprawiać większych problemów nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Szkoda jednak, że producent dorzuca tylko niewielką tubkę pasty termoprzewodzącej, która wystarczy na 1-2 aplikacje (co może być już problemem przy ewentualnej modernizacji komputera).

Producent zastosował ten sam system montazu, jak w innych swoich chłodzeniach wodnych AiO.

W przypadku podstawek AMD AM5 należy odkręcić plastikowe belki montażowe obok gniazda procesora, a następnie przykręcić elementy montażowe z chłodzenia wodnego. Kolejnym krokiem jest posmarowanie procesora pastą termoprzewodzącą i przykręcenie bloku wodnego z chłodzenia.

Jeszcze prościej wygląda to w przypadku podstawek AMD TR4, sTRX4 i TR5. W tym przypadku należy tylko przykręcić ramkę do gniazda procesora, posmarować pastą termoprzewodzącą procesor i przykręcić do ramki blok wodny z chłodzenia.

Proces jest nieco bardziej skomplikowany w przypadku podstawek Intel, bo konieczne jest jeszcze złożenie backplate’u pod płytę główną i przełożenie go przez otwory montażowe w płycie głównej. Dopiero później przykręcamy elementy montażowe bloku, smarujemy procesor pastą termoprzewodzącą i przykręcamy blok wodny z chłodzenia.

Do chłodnicy należy przykręcić wentylatory, a samą chłodnicę przykręcić do odpowiedniego miejsca w obudowie. Na samym końcu należy podłączyć przewody – zasilanie pompki 4-pin, podświetlenie pompki (5 V 3-pin) i wentylatory 4-pin. Co ważne, w zestawie producent dodaje rozgałęziacz 4-pin, który pozwoli podpiąć wszystkie trzy wentylatory do jednego złącza na płycie głównej.

Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 3 420

Chłodzenie be quiet! Silent Loop 3 420 zostało zaprojektowane z myślą o najwydajniejszych i najbardziej wymagających procesorach. Sprawdziłem, jak poradzi sobie z Intel Core i9-13900K – jednym z najgorętszych modeli dostępnych na rynku.

Platforma testowa: Procesor: Intel Core i9-13900K

Płyta główna: Gigabyte Z690 Aorus Pro (BIOS F29)

Pamięć RAM: G.Skill Trident Z5 Neo 2x 16 GB 6000 MHz CL30

Karta graficzna: (zintegrowana w procesorze)

Dysk systemowy: GOODRAM IRDM PRO gen.2 SATA 512 GB

Zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Do odczytu parametrów procesora i płyty głównej oraz obciążenia systemu wykorzystałem oprogramowanie OCCT (tryb AVX2, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza, a pomiar głośności przeprowadziłem z odległości 30 cm (bez obudowy). Za kontrolę prędkości obrotowej pompki i wentylatorów odpowiadała płyta główna (tryb Normal).

Chłodzenie be quiet! Silent Loop 3 420 porównałem do porządnego chłodzenia powietrznego be quiet! Dark Rock 5 oraz mniejszego i tańszego chłodzenia wodnego be quiet! Pure Loop 2 FX 280. Porównanie wyników chłodzenia pozwoli lepiej oszacować realne możliwości sprzętu.

Intel Core i9-13900K (MTP 253 W): temperatura procesora

[°C] mniej = lepiej

be quiet! Silent Loop 3 420

max. 48 dBA 78

80 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

max. 48 dBA 82

83 be quiet! Dark Rock 5

max. 39 dBA 93

81 procesor

sekcja zasilania

Przy standardowych ustawieniach limitów mocy wszystkie chłodzenia poradziły sobie ze schłodzeniem procesora, jednak chłodzenia wodne okazały się dużo bardziej efektywne. Testowany model Silent Loop 3 420 osiągnął lepsze wyniki niż mniejszy Pure Loop 2 FX 280, zapewniając temperaturę niższą o 4°C. Płyta główna notowała tutaj już jednak dosyć wysokie temperatury sekcji zasilania.

Warto natomiast zauważyć, że przy standardowych ustawieniach wentylatory osiągały maksymalne obroty (1900 RPM), co skutkowało głośną pracą. Polecam wyregulowanie krzywej obrotów i obniżenie ich prędkości do około 1400 RPM, co pozwoli zachować zbliżoną wydajność przy redukcji hałasu do akceptowalnych 40 dBA.

Intel Core i9-13900K (OC): temperatura procesora

[punkty] więcej = lepiej

be quiet! Silent Loop 3 420

max. 48 dBA 95

90 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

max. 48 dBA 100*

93 be quiet! Dark Rock 5

max. 39 dBA 100*

90 procesor

sekcja zasilania

throttling

Procesor z odblokowanymi limitami mocy generuje znacznie więcej ciepła – w tej sytuacji jedynie zestaw be quiet! Silent Loop 3 420 był w stanie skutecznie go schłodzić (można więc uznać, że sprawdzi się on także przy podkręcaniu topowych procesorów). W przypadku pozostałych chłodzeń temperatura procesora osiągała 100°C, co prowadziło do throttlingu i spadku wydajności. Należy jednak zauważyć, że płyta główna ponownie ustawiła maksymalne obroty wentylatorów, co skutkowało ich głośną pracą. Temperatury sekcji zasilania były jeszcze wyższe.

Topowa wydajność. Topowa cena

Podsumowanie nie powinno być zaskoczeniem. Chłodzenie be quiet! Silent Loop 3 420 to propozycja dla wymagających, którzy oczekują wydajności i są w stanie za nią odpowiednio zapłacić.

be quiet! Silent Loop 3 420 to topowa wersja nowego chłodzenia AiO, która została przystosowana do najnowszych procesorów Intel i AMD. Co ważne, zestaw jest prosty w montażu, a do tego pasuje nawet do profesjonalnych jednostek Ryzen Threadripper. Warto jednak pamiętać, że wariant z największą chłodnicą wymaga odpowiedniego miejsca w obudowie, a zastosowane węże nie są specjalnie długie.

Nowy model nie jest szczególnie rozświetlony. Producent zastosował jedynie podświetlenie bloko-pompki, którym można sterować np. za pomocą płyty głównej. Jeśli oczekujecie rozświetlenia wnętrza obudowy, lepiej wybrać np. zestaw Light Loop z podświetlanymi wentylatorami.

Pod względem wydajności Silent Loop 3 420 należy do topowego segmentu i bez problemu poradzi sobie z najgorętszymi procesorami Intel i AMD (i to nawet po podkręceniu). Niestety, nie jest to najcichsza konstrukcja – przy domyślnych ustawieniach krzywej obrotów chłodzenie jest po prostu głośne. Dlatego warto dostosować krzywą obrotów, obniżając prędkość wentylatorów, aby zredukować poziom hałasu. Zabrakło też dodatkowego chłodzenia sekcji zasilania.

Firma be quiet! przyzwyczaiła nas do tego, że jej topowe chłodzenia są drogie, i podobnie jest w tym przypadku – model Silent Loop 3 420 kosztuje około 750 zł. Co prawda na rynku nie ma zbyt wielu zestawów z tak dużą chłodnicą, ale konkurencyjne modele można kupić w niższej cenie. Co więcej, często są one objęte dłuższą gwarancją (tutaj producent udziela jej na 3 lata). W takiej sytuacji sprzęt niemieckiej marki nie wydaje się najbardziej opłacalnym wyborem.

Opinia o be quiet! SIlent Loop 3 420 Plusy bardzo dobra wydajność,

podświetlenie bloku wodnego,

kompatybilność z najpopularniejszymi podstawkami Intel i AMD (w tym TR4/sTRX4/TR5),

prosty montaż,

możliwość uzupełnienia płynu chłodniczego (w zestawie buteleczka ze 100 ml płynu). Minusy głośna praca wentylatorów przy wysokich obrotach,

brak dodatkowego chłodzenia sekcji zasilania,

przydałyby się dłuższe węże,

przydałaby się większa tubka pasty termoprzewodzącej,

tylko 3 lata gwarancji,

bardzo wysoka cena.

Ocena chłodzenia be quiet! Silent Loop 3 420 86% 4.3/5