Ciekawa kampania marketingowa, oferta przygotowana dla nowej grupy potencjalnych klientów - to dobre, ale czasochłonne pomysły na zwiększenie sprzedaży. Bitrix24 wspiera podobne zadania dzięki asystentowi AI - Copilot, który oferuje nieocenioną pomoc w zwiększaniu sprzedaży!

Płatna współpraca z marką Bitrix24.

Bitrix24 serwis dostarczany przez Bitrix24, Ltd. z siedzibą na Cyprze będący kompleksową platformą do zarządzania zespołem oraz prowadzenia sprzedaży, która integruje procesy biznesowe zachodzące w firmie oraz pomaga kierować przedsiębiorstwem, kontrolować zespół, koordynować zadania czy optymalizować wszelakie procesy. Miałem niegdyś przyjemność testowania tego oprogramowania podczas pracy w benchmarku, a jeszcze wcześniej - używałem go do koordynowania działań agencyjnych trudniąc się marketingiem wszelkiego typu.

Był to świetny kawałek kodu już przed laty, a dziś, dzięki wsparciu AI zyskuje on dodatkowego kopa, dodatkowe możliwości. Sprawdźmy, co sztuczna inteligencja wnosi do (nie ukrywam tego wcale) lubianej przeze mnie platformy i jak Bitrix24 Copilot pomaga w zwiększeniu sprzedaży.

Co potrafi Bitrix24?

Jeśli kogoś interesują ogólne możliwości Bitrix24 to chętnie odeślę tego kogoś do mojego poprzedniego testu i wideotestu Bitrix24. Tekst “System CRM za darmo? Sprawdzamy Bitrix24” będzie, jak zakładam dobrym wprowadzeniem i pokaże, czym ten Bitrix24 jest i kto mógłby być nim zainteresowany. Zaznaczę tylko, dla tych, którzy odrobili zadanie domowe i oddali się lekturze, że Bitrix24 to nie tylko system CRM. To prawdziwie kompleksowe i skalowalne oprogramowanie, które obsługuje czaty i wideokonferencje, ma wbudowany kalendarz i pocztę, umożliwia dostęp do dysku w chmurze, pracę na dokumentach online, koordynację zadań projektowych i sprawozdawczość z ich realizacji, a nawet umożliwia tworzenie baz pracowników, śledzenie czasu pracy oraz pełne HR-owe zarządzanie organizacją.

Mnogość możliwości Bitrix24 sprawia, że platforma jawi się jako taki prawie system ERP. Prawie, gdyż nie jest to dedykowany soft, a oprogramowanie, które można dostosować do swoich potrzeb, co docenić powinny (i doceniają!) zwłaszcza firmy z sektora MSP. Platforma oferuje nieprzeciętne wsparcie procesów sprzedażowych, ułatwiając zarządzanie leadami sprzedażowymi, kontaktami i współpracownikami, a także pozwalając na tworzenie ofert i fakturowanie działań.

Bitrix24 oferuje też dostęp do zarządzania płatnościami online, pozwala na automatyzację procesów sprzedażowych, prowadzenie działań marketingowych, a także daje możliwość analiz efektywności - jest tu coś dla tych, którzy cenią sobie analitykę w wymiarze Sales Intelligence. Innymi słowy - Bitrix24 potrafi naprawdę dużo i opisanie wszystkiego w jednym artykule byłoby ponad moje siły. Tak sobie myślę, że “redakcji by nam nie starczyło”, by np. w ciągu tygodnia przybliżyć czytelnikom wszystkie aspekty tego oprogramowania. Skupmy się zatem na konkretach, którymi będą dla nas możliwości Bitrix24 Copilot, czyli sztucznej inteligencji sprzężonej z platformą.

Czas na sztuczną inteligencję!

Będę miał pewien przykład na skuteczność wsparcia oferowanego przez AI w Bitrix24, ale najpierw omówię na szybko, gdzie ta sztuczna inteligencja znajduje swoje zastosowanie w tej popularnej platformie.

Czat: z Copilotem można podyskutować na Czacie, przeanalizować przy jego pomocy pewne pomysły na działania marketingowe, a nawet zrobić sobie burzę mózgów i wspólnie wpaść na nowe, może nawet przełomowe pomysły sprzedażowe.

CRM: Copilot dokona transkrypcji rozmów telefonicznych z klientami, wypełni niezbędne dane w systemie, pozwalające na realizację i kontrolę zamówień, a nawet wspomoże w przygotowywaniu oferty sprzedażowej oraz działaniach marketingowych.

Komunikacja wewnątrz firmy: AI w Bitrix24 działa jak twój osobisty asystent - pomaga w przygotowywaniu oficjalnych komunikatów dla pracowników czy w tworzeniu wewnętrznych raportów, podsumowujących sprzedażowo poszczególne kwartały, tak ważnych w każdej firmie!

Zadania: rozpisywanie zadań i list kontrolnych to żmudna praca, czasochłonna i mało satysfakcjonująca, którą Copilot z chęcią się zajmie, wspomagając weryfikację poszczególnych zadań i ewaluując ich skuteczność.

Robi wrażenie, prawda? Dodajmy do powyższego jeszcze pomoc Copilota w optymalizowaniu strony internetowej tak od strony estetycznej, jak i merytorycznej, a dostaniemy niebywale kompetentnego asystenta AI. Co ważne, współpraca z Copilotem jest w pełni bezpieczna - nasze dane nie są nigdzie przechowywane i gdy tylko zamkniemy okno dialogowe, w którym prowadzimy interakcję z AI, dane zostaną usunięte. Bezpieczna współpraca ze sztuczną inteligencją to podstawa, bo fakt ten gwarantuje, że żaden ze strategicznie ważnych obszarów nie będzie narażony na ekspozycję i nie trafi do osób spoza organizacji.

Tworzymy kampanię marketingową z Bitrix24 Copilot!

Przykład pierwszy z brzegu, taki z głowy. Jesteś przedsiębiorcą i planujesz kampanię marketingową, bo zbliża się Black Friday. Ma sens, prawda? W tym czasie wszyscy intensyfikują działania marketingowe. Problem polega jednak na tym, że nie masz pomysłu na to, jak ugryźć potencjalną kampanię. Nie możesz zdecydować, do jakiej grupy odbiorców adresować przekaz, nie wiesz, jaką nadać mu formę. I tu wchodzi AI od Bitrix24!

Wystarczy, że przedstawisz asystentowi AI swój problem, a ten - błyskawicznie wygeneruje kilka pomysłów na planowaną kampanię. Jeśli któryś z pomysłów wygenerowanych przez AI przypadnie ci do gustu, możesz śmiało wydać polecenie rozplanowania poszczególnych działań, które Copilot z przyjemnością zrealizuje, przedstawiając ci konkretny plan!

Dobra, plan na kampanię mamy, jak sprawdzić jej skuteczność? Tu znowu możesz wesprzeć się AI - Copilot przygotuje listę kontrolną, uszereguje zadania do zrealizowania w trakcie kampanii i przeanalizuje skuteczność poszczególnych kroków. Brzmi jak praca, którą w dawnych czasach wykonywał cały dział marketingu, wspierając działania sprzedażowe, a dziś - całość bez problemu ogarnia kompetentny asystent AI. Wszystko to rzecz jasna na podstawie pomysłu na kampanię, który wspólnie wybraliście. Działając w ten sposób Copilot wygeneruje kolejne kroki kontrolne - ty tylko desygnujesz odpowiednich pracowników do odpowiednich zadań.

Załóżmy, że kampania hula aż miło, leady sprzedażowe wpadają - czy w tej sytuacji AI może Ci jeszcze pomóc? Pewnie! Copilot przygotuje transkrypcje z rozmów klientów z twoimi pracownikami, podsumowania poszczególnych calli, a nawet pomoże w wypełnieniu odpowiednich pól w module CRM tak, by sprawniej realizować określone zamówienie i by proces sprzedażowy działał z dziką płynnością. Brzmi świetnie, prawda? No to teraz szok na koniec - jeśli zadowolony klient zadzwoni ponownie z prośbą o zmianę parametrów zamówienia - Copilot wprowadzi zaktualizowane dane samodzielnie.

Brzmi jak slogan, ale przyszłość sprzedaży nadeszła już dziś

Trzeba wprost przyznać, że możliwości AI są iście zachwycające. Wsparcie w procesie kreatywnym to jedno, ale kontrola komunikacji marketingowej i jej skuteczności oraz koordynowanie procesu sprzedażowego to istne game changery w dynamicznie działającej firmie, która skaluje swoje zasoby. Jak dodamy do tego jeszcze fakt, że AI pomoże w komunikacji z pracownikami, w wysyłaniu podsumowań i raportów, otrzymamy asystenta idealnego.

Proces sprzedażowy jest złożony, to jasne. Wyobraźmy sobie jednak, że:

asystent AI pomaga we wspierających sprzedaż działaniach kreatywnych, w kreacji komunikacji marketingowej czy przekazów reklamowych oraz,

analizuje skuteczność prowadzonych działań marketingowo-sprzedażowych, a nawet,

zajmuje się uzupełnianiem danych w CRM, pozwalając działowi sprzedaży na zintensyfikowanie działań generujących zysk dla firmy, zamiast wypełniania tabel z danymi.

Sam nie byłem, nie jestem i nigdy sprzedawcą nie będę (nie ten skill set), ale mając wcale duże doświadczenie we wspieraniu procesu sprzedażowego, wiem doskonale, ile stresu pomaga zaoszczędzić skuteczny asystent AI.

Czy Copilot jest przykładem takiego właśnie - skutecznego asystenta? Zdecydowanie tak! Przy racjonalnie delegowanych zadaniach wsparcie Copilota może być nieocenione, pozwalając na kierowanie strategicznych zasobów przedsiębiorstwa zawsze tam, gdzie są aktualnie potrzebne i wymiernie wspierając procesy sprzedażowe. Rzecz jasna asystent AI w Bitrix24 nie ma ambicji, by zastąpić doświadczonych handlowców czy kreatywnych specjalistów od marketingu, ale jego skuteczność w zwiększaniu efektywności i ułatwianiu pracy robi ogromne wrażenie.

