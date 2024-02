NOKIA się skończyła, komandosi GROM zgłaszają swoje treningi do GOPR, nowe rozdanie w Marvelu, Google Gemini i elektryczny samochód Xiaomi SU7. Oto 26. odcinek SięKlika, byku.

NOKIA is no more

Na szybko. Pożegnaliśmy NOKIĘ. Telefony dłubane przez firmę Firma HMD Global będą teraz wychodziły pod inną marką. No, życie.

Bądź jak komandosi

Wiedzieliście, że jak komandosi, taki GROM na przykład, jadą potranować coś w Bieszczadach, to zgłaszają się do GOPR? Informują ratowników z wyprzedzeniem, że jak będą potrzebowali pomocy, to przekręcą do nich, a ratownicy już będą wiedzieli, gdzie mają się kierować z pomocą. No, tak jest.

Xiaomi Smart Band 8

Karol wziął i przetestował dla was opaskę Xiaomi Smart Band 8. Czy gadżet ma jakieś minusy? No, ma za mały ekran zdaniem Karola. Kto chce kupić tę opaskę, ale jeszcze tego nie zrobił i waha się trochę - zapraszam do lektury testu. Myślę, że Karol mógłby zgodzić się z twierdzeniem, że za te 160 zł to Xiaomi Smart Band 8 jest bezkonkurencyjna.

Koniec nowości od Marvela?

To co wyprawia się w MCU po Endgame to jest nieśmieszny żart. Dziesiątki średnich seriali i słabych filmów, które nie dość, że nikogo nie interesują, to jeszcze zdarza im się przeczyć sobie nawzajem.

Marvel stwierdził, że za dużo nowości wypuszcza ostatnimi czasy. Za dużo niepotrzebnych produkcji, które wygenerowały chaos w uniwersum i sprawiły, że ludzie przestali czekać na nowe filmy.

No i co? No i ktoś z decydentów wpadł na pomysł, że koniec robienia nowych filmów: trzeba skupić się na kontynuacjach i wielkich franczyzach. Czyli przed nami nowy Thor, który musiałby się bardzo postarać, by być filmem gorszym niż poprzedni Thor oraz nowe wielkie widowisko o Avengersach, z bohaterami, którzy dziś już mało kogo interesują.

Nintendo Switch goni PS2?

PS2 podczas swojej rynkowej dominacji, a nawet i pewnie już po niej sprzedało się łącznie w jakiejś horrendalnej liczbie egzemplarzy. 158,7 mln sprzedanych sztuk. No kosmos jakiś!

I teraz uwaga, Nintendo Switch zbliża się z wolna do tego rekordu, mając już nastukane ponad 139 mln sprzedanych egzemplarzy. Czy łyknie PS2, wcześniej łykając DS-a zanim pojawi się Switch 2? Nie wiem, ale kibicuję.

Smartfon w chmurze od HUAWEI?

Powiem wam, lubię HUAWEI. Naprawdę lubię podejście tej firmy do konsumenckiej elektroniki. I choć zdarza mi się to i owo krytykować, i nie byłem choćby wielkim fanem HUAWEI Eyewear 2, to i tak uważam, że pod kątem innowacyjności HUAWEI wciąga nosem innych gigantów.

I teraz uwaga, mocny strzał - HUAWEI z tym swoim pędem ku innowacji, wpadł na pomysł smartfona w chmurze. W sensie wiecie, normalny smartfon, taki do łapy, z aparatami i w ogóle, ale bazujący na rozwiązaniach chmurowych, w którym to właśnie od chmury zależałaby jego wydajność, miejsce na dane i takie tam. Urządzenie miałoby bazować na autorskiej chmurze - HUAWEI Cloud Slack 8.3.

Idea mi się podoba, bo jeśli smartfon mógłby być realnie tańszy i ciągle oferować topową wydajność, to niby spoko. Gorzej, że ta wydajność uzależniona byłaby od jakości połączenia z siecią, a to nawet nie tyle, że nie zawsze, ale wręcz zwykle - do najszybszych nie należy.

Yanosik, Autoplac i raport o pojeździe

Mamy dziś możliwość sprawdzenia historii pojazdu w rządowych serwisach, mamy możliwość wygenerowania sobie raportu po VIN od niezależnych serwisów za parę złotych. No można to jakoś ogarnąć, ale za każdym razem, gdy to jakaś firma wychodzi frontem do użytkownika końcowego, to mały aniołek dostaje skrzydełka, a moje troskliwe serduszko się raduje, więc pochwalić trzeba pomysł serwisu Autoplac - takiej konkurencji dla Otomoto, powered by Yanosik.

Platforma umożliwi dostęp do historii danego pojazdu z serwisu carQ. Raport będzie albo darmowy i znajdziemy w nim informacje o specyfikacji, daty rejestracji, ubezpieczeń, info o silniku i takie tam, albo płatny, w którym znajdzie się lista szkód i koszt napraw oraz harmonogram rekomendowanych badań i serwisu. Taki raporcik to wydatek niespełna 60 zł.

Koniec abonamentu RTV?

Okazuje się, co jest nawet ciekawe, że czasy abonamentu są policzone, bo silni ludzie chcą się go pozbyć. Nawet jak abonament zniknie, to jednak nie zniknie, bo zamieni się w opłatę audiowizualną, która w wysokości 9 zł miesięcznie byłaby pobierana od każdego z nas z podatków - z PIT-ów i innych CIT-ów.

Co ciekawe wstępnie przewidziana jest procedura, której przeprocedowanie skutkowałoby zwolnieniem z uiszczania opłaty. Trzeba będzie tylko wykazać, że nie korzysta się w żadnej formule z treści wrzucanych rozmaitymi kanałami na urządzenia transmitujące muzykę albo obraz. Noo, powodzenia życzę w udowadnianiu tego.

Nie Asystent, nie Bard, a Gemini

Nie Asystent Google, nie Bard, a Gemini. Google zakończył żywot Asystenta, a Barda przechrzcił na Gemini i dał mu nową aplikację. Aplikację, która nie jest dostępna w Polsce, bo unijne prawo jest restrykcyjne.

Rzecz jasna, Gemini można sobie obadać innymi metodami i zainstalować apkę nie poprzez sklep Play, czyli wiecie - trza pobrać plik instalacyjny z sieci.

Jak to działa? Nie mam pojęcia. Miron ma pojęcie i zapraszam do lektury jego tekstu.

Elektryczny samochód Xiaomi SU7

Wiem, że wiecie, że Xiaomi dłubie przy elektrycznych samochodach. Projektuje ten swój Xiaomi SU7, na jakieś targi z nim jeździ, a teraz w końcu pokazało kokpit, wnętrze znaczy tego swojego SU7.

Jakub się rozpisał o tym, więc fanów motoryzacji zapraszam do lektury, ale zachęcam zdystansowane podejście, bo auto wygląda jak konsekwencje imprezy, na której bawiło się Porsche, Aston Martin i Tesla.

I to już koniec #26

Duże newsy za nami, więc wrzucam ze trzy maluchy, coby było miło. Na szybko: