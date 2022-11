Dziś we wszystkich dużych sklepach miejsce mają promocje z okazji Black Friday 2022. Allegro także bierze udział w zabawie i wytoczyło naprawdę ciężkie działa. Już teraz sprawdź najlepsze oferty.

Black Friday na Allegro – jest grubo!

Black Week na Allegro rozpoczął się już w miniony poniedziałek i od tego czasu pojawiło się kilka naprawdę ciekawych ofert. Dziś wystartowały kolejne i jak na Black Friday przystało, są naprawdę mocne. Wystarczy rzucić okiem na stronę promocji, by wypatrzyć coś interesującego, a jeśli – jak my – pokopiesz głębiej, to dotrzesz do naprawdę mocnych obniżek. Sprawdź, może skusisz się na telewizor, słuchawki, zegarek albo iPhone’a.

Nieważne czy rozglądasz się za telewizorem na trwający Mundial w Katarze, za zegarkiem, który z powodzeniem będzie ci towarzyszyć przez cały dzień, czy też jesteś graczem poszukującym jakichś nowych wyzwań, wśród wybranych przez nas ofert możesz znaleźć coś dla siebie.

Poszukiwanie dobrych okazji najlepiej rozpocząć od… wykupienia abonamentu Allegro Smart!. Kosztuje tylko 10,99 zł miesięcznie lub 59,90 zł rocznie, a pozwala ci korzystać z darmowych dostaw bez limitów ilościowych. Jeśli jednak nie masz pewności, czy dasz radę to wykorzystać, sprawdź może Smart! na Start – to darmowa wersja próbna uprawniająca do 5 bezpłatnych dostaw (nie tylko w Black Week, lecz w ciągu 3 miesięcy od aktywacji).

Tymczasem przejdźmy już do najlepszych ofert przygotowanych przez Allegro na Black Friday 2022…

55-calowy telewizor Samsung QLED 4K za 3999 zł

Bezapelacyjnie jednym z największych hitów tegorocznego Black Friday na Allegro jest 55-calowy Samsung QE55QN85B za 3999 zł – to telewizor QLED 4K z podświetleniem Mini LED i matrycą o odświeżaniu 120 Hz. Wszystkie te cechy razem oznaczają, że model ten świetnie sprawdzi się i podczas oglądania sportu (na przykład kolejnych mundialowych spotkań), i w trakcie filmowych czy serialowych seansów.

Samsung QE55QN85B rozwiązuje też kilka problemów – procesor ze sztuczną inteligencją poprawia ostrość treści w niższej rozdzielczości, powłoka antyrefleksyjna chroni przed odbiciami światła w ekranie, a Szeroki Kąt Widzenia pozwala cieszyć się idealnym obrazem nawet podczas oglądania TV z boku.

iPhone 13 za 4299 zł

W poprzednich dniach festiwalu Black Week na Allegro mogliśmy kupić modele poprzedniej generacji, a w Czarny Piątek bohaterem promocji jest iPhone 13 za 4299 zł. Konkretnie jest to wariant z 256 GB pamięci na pliki i obudową w kolorze zielonym.

Ubiegłoroczne dzieło producenta z Cupertino to prawdziwa perełka. Nie przez przypadek zresztą otrzymała od nas prawie maksymalną notę (4,9/5). W recenzji iPhone'a 13 Tomek nie miał problemu z podaniem konkretnych atutów – na liście znalazły się między innymi: świetny wyświetlacz OLED, bardzo szybkie działanie, długi czas pracy na ładowaniu, komplet współczesnych technologii bezprzewodowych czy też wysoka jakość zdjęć i filmów.

Smartwatch Apple za 999 zł

iPhone nie jest jedynym urządzeniem Apple przecenionym z okazji Black Friday na Allegro. Tego dnia możesz skusić się też na smartwatcha Apple Watch SE GPS 40mm za 999 zł. To tańszy wariant zegarka tego producenta, kierowany do osób, które nie potrzebują wodotrysków, lecz liczą po prostu na dobry, sprawnie działający i funkcjonalny gadżet na rękę. Mierzy tętno, monitoruje aktywność, wyświetla powiadomienia z telefonu i robi jeszcze kilka innych rzeczy – w tej cenie nie ma się nad czym zastanawiać!

Słuchawki JBL Wave za 169 zł

Pozostańmy jeszcze na moment przy elektronicznych gadżetach w mniejszym rozmiarze, bo z morza ofert udało nam się wyłowić także całkowicie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe JBL Wave 200 TWS za 169 zł. To niezła okazja, biorąc pod uwagę to, co mają do zaproponowania.

Te słuchawki są lekkie i wygodne, a przy tym pewnie leżą w uszach, dzięki czemu równie dobrze sprawdzają się podczas treningów, jak i w bardziej statycznych zastosowaniach. Nieźle wygląda też czas pracy (sięga 5 godzin, a dołączone do zestawu etui z powerbankiem umożliwia trzykrotne ładowanie do pełna). Warto też wspomnieć o wbudowanym mikrofonie pozwalającym na prowadzenie rozmów głosowych.

Konsola Nintendo Switch za 1179 zł

Kolejna oferta, obok której trudno przejść obojętnie, jest kierowana do miłośników gier, którzy chcieliby oddawać się swojej pasji także poza domem. Chodzi naturalnie o konsolę Nintendo Switch za 1179 zł. Konkretnie przeceniony został model z 32 GB pamięci i tradycyjnym, czerwono-niebieskim designem. Warto zauważyć, że „Pstryczek” regularnie otrzymuje naprawdę mocne tytuły (tylko w tym roku w jego katalogu pojawiło się ponad 50 tytułów ocenianych na co najmniej 8/10 – żadna inna konsola nie może pochwalić się takim wynikiem).

Nowy Xbox z grą za 2375 zł

W wyraźnie obniżonej cenie możesz również kupić konsolę z „głównego nurtu”. Wśród najlepszych piątkowych promocji znajduje się mianowicie zestaw Xbox Series X + FIFA 22 za 2375 złotych. Najpotężniejsza reprezentantka nowej generacji konsol (z dyskiem o pojemności 1 TB) w połączeniu ze świetną grą piłkarską od EA to opcja, którą naprawdę warto wziąć pod uwagę. W pudełku znajdziesz też kontroler bezprzewodowy i wszystkie potrzebne kable.

Planszówka Wsiąść do pociągu za 110 zł

Na koniec zostajemy przy grach, ale tym razem chciałbym zainteresować cię planszówką. Sprawdź Wsiąść do pociągu: Europa za 110 zł. Kryje się pod tym tytułem jedna z najlepszych gier familijnych ostatnich lat – idealna na prezent dla dziecka, a tak naprawdę to dla całej rodziny

Nieprzypadkowo gra trafiła do naszego rankingu najlepszych planszówek dla dzieci. Wsiąść do pociągu: Europa pozwala graczom wcielić się w inwestorów i zarządców sieci kolejowych na mapie Starego Kontynentu z XIX wieku. Zadanie polega na jak najlepszym skomunikowaniu największych miast – proste zasady i duża regrywalność sprawiają, że to świetna gra na leniwe popołudnie w rodzinnym gronie.

To jeszcze nie koniec, Black Week 2022 na Allegro trwa

Black Friday jest – rzecz jasna – dniem największych okazji, ale festiwal promocji na Allegro wcale się dziś nie kończy. Wydarzenie potrwa aż do Cyber Monday, czyli 28 listopada. Koniecznie więc zaglądaj, by znaleźć coś dla siebie. A może już ci się to udało?

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.