Kolejny dzień festiwalu Black Week 2022 na Allegro przynosi kolejne mega oferty. Rozejrzeliśmy się i wybraliśmy kilka, które wydały nam się szczególnie interesujące. Zobaczy, czy dla ciebie też takie są.

Trwa Black Week 2022 na Allegro. Jest coraz goręcej

Black Week 2022 na Allegro trwa w najlepsze i na razie śmiało można stwierdzić, że co dzień, to lepsze okazje. Już w poniedziałek, kiedy wielka wyprzedaż oficjalnie się rozpoczęła, można było kupić niezły sprzęt w świetnych cenach, wczoraj też było z czego wybierać, a dziś przed nami kolejne oferty, obok których trudno przejść obojętnie. Bohaterami są tu między innymi iPhone 12, rozmaite zabawki i w pełni automatyczny iRobot.

Akcja Black Week jest oczywiście powiązana z Black Friday 2022, ale ten wcale nie będzie jego finałem. Festiwal okazji na Allegro potrwa bowiem aż do Cyber Monday, czyli – w tym roku – 28 listopada. Nowe oferty zaś pojawiają się każdego dnia.

Największe dzisiejsze okazje Allegro na Black Week 2022

Przejdźmy już jednak do konkretów, a więc do tego, jakie okazje czekają na nas w trzecim dniu festiwalu okazji na Allegro…

iPhone 12 za 3199 zł

Wśród hitów trzeciego dnia Black Week 2022 na Allegro znajduje się iPhone 12 za 3199 zł. Jeśli nie skusił cię przeceniony w poniedziałek model ze 128 GB pamięci, to może ten wariant z 64 GB cię zainteresuje. Zapłacisz mniej, a dostaniesz równie dobry telefon, który pomimo dwóch lat obecności na rynku sprawdza się wyśmienicie.

iPhone 12 ma bardzo dobry wyświetlacz Super Retina XDR o wysokiej rozdzielczości i wydajny procesor A14 Bionic. Może też pochwalić się szybką łącznością bezprzewodową, a podwójny aparat 12 Mpix, choć nie imponuje suchą liczbą, to w praktyce sprawdza się lepiej niż dobrze. Czy warto? Pewnie, że warto.

iRobot Roomba i3+ za 1449 zł

Świąteczne porządki zbliżają się wielkimi krokami i choć w nich nikt nas raczej nie zastąpi, do codziennych porządków jak najbardziej można mieć pomocnika. Jakiego? Ano spójrz na przykład na automatyczny odkurzacz iRobot Roomba i3+ za 1449 zł

3-stopniowy system sprzątania z ruchomą głowicą i dużą mocą ssącą zapewnia efektywne zbieranie kurzu i mniejszych zabrudzeń zarówno z twardych podłóg, jak i dywanów. Dobrze pomyślana konstrukcja gwarantuje świetne efekty nawet przy krawędziach i narożnikach, a inteligentna nawigacja pozwala ci oddać pełną kontrolę temu urządzeniu. W przypadku modelu z plusem w nazwie (nomen omen) plusem jest stacja dokująca, która poza ładowaniem robota samodzielnie odsysa też zebrany przez niego brud. To się nazywa komfort!

55-calowy telewizor LG za 1599 zł

Jeśli natomiast w Black Week chcesz się wzbogacić o przyzwoity telewizor w dobrej cenie, to skieruj więc wzrok na tę ofertę. LG 55UP751C za 1599 zł to bowiem naprawdę niezła okazja. Ten 55-calowy telewizor 4K / HDR stanowi interesującą opcją dla osób szukających sprzętu do oglądania filmów i seriali, ale też kibicom ma co nieco do zaoferowania. Jeżeli zatem motywuje cię trwający właśnie Mundial, to tego zakupu nie będziesz żałować.

Klocki LEGO City za 179 zł

Dla wielu z nas Black Week na Allegro to też po prostu dobra okazja do tego, by kupić zabawki najmłodszym spośród naszych najbliższych. Poszukiwania takich świątecznych prezentów na festiwalu okazji nie są skazane na porażkę – wręcz przeciwnie. Rozejrzeliśmy się i znaleźliśmy na przykład zestaw LEGO City Posterunek policji za 179 zł.

Zestaw ten jest kierowany do dzieci powyżej szóstego roku życia. W pudełku znajduje się ponad 660 elementów, z których można złożyć nie tylko budynek tytułowego posterunku policji, ale też radiowóz i policyjny helikopter oraz kilka innych obiektów. Dopełnieniem całości są natomiast trzy minifigurki.

Baza Psiego Patrolu za 190 zł

Inna zabawka? Proszę bardzo. Oto Spin Psi Patrol Kwatera główna za 190 zł. Kryje się pod tą nazwą baza z obrotowym peryskopem, windą i dźwiękowym alarmem (aktywowanym przyciskiem), a dopełnienie zestawu stanowią pojazd i figurka Chase’a. To po prostu świetny prezent dla miłośniczek i miłośników Psiego Patrolu.

