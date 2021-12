Zdjęcia wywołują emocje. Budzą też wspomnienia. Zdjęcia są czymś wyjątkowym, ...o ile tylko umie się je robić, no i ma się czym. Zbliżająca się Gwiazdka może być dobrym momentem, by coś w tej kwestii podziałać.

Zdjęcia na życzenie to świetny prezent pod choinkę

Fotografia natychmiastowa to dwa słowa, które budzą coraz większe zainteresowanie zarówno wśród młodszych, jak i starszych osób. To też jedna z najlepszych kategorii urządzeń, gdy chcesz, by prezent świąteczny był zarazem praktyczny i sprawiał frajdę. A podejść do tematu można na dwa sposoby.

Z jednej strony mamy urządzenia takie jak Canon Zoemini S2 – to tak zwany aparat natychmiastowy, czyli gadżet, który robi zdjęcie i od razu je wywołuje. Lusterko i lampa pierścieniowa ułatwiają robienie perfekcyjnych selfie, a sensor o rozdzielczości 8 Mpix zapewnia wysoką jakość fotografii. Odbitki również są pełne kolorów, a do tego wytrzymałe, dzięki wykorzystaniu technologii Zink.

Oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie, by robione zdjęcia zapisywać w cyfrowych wersjach. Wystarczy zainstalować w środku kartę pamięci typu microSD. No ale miało być o fotografii natychmiastowej…

Jeśli osoba, dla której szukasz prezentu, ma już swój aparat albo jest zadowolona z fotek robionych przez smartfona, to możesz kupić jej inny gadżet do fotografii natychmiastowej, mianowicie przenośną drukarkę do zdjęć w postaci Canon SELPHY Square QX10. To taki gadżet, który można mieć zawsze przy sobie, by w stosownej chwili wydrukować szczegółowe i barwne odbitki (które wytrzymają nawet 100 lat, dzięki technologii termosublimacyjnej).

Drukowane zdjęcia są kwadratowe, ale pod spodem zostawione jest miejsce na podpis lub komentarz. Co ciekawe, papier jest taki, że zdjęcie można od razu wkleić do albumu albo na tablicę. A jeśli zastanawiasz się, ile taki poręczny sprzęt wytrzymuje na jednym ładowaniu, to odpowiedź brzmi: tyle, by wydrukować około 20 zdjęć.

Świąteczny prezent dla fotografa co się zowie

W życiu pasjonata fotografii przychodzi czasem taki moment, że umiejętności i pomysłowość przerastają możliwości aparatu. Wtedy nadchodzi czas na… unowocześnienie sprzętu. Jeśli szukasz prezentu dla kogoś, dla kogo robienie zdjęć to coś więcej, a kto wciąż narzeka na to, że jego urządzenie nie daje już rady, to mamy dwie propozycje. Miej tylko świadomość, że to już modele ze zdecydowanie wyższej półki cenowej, więc pomyśl, czy nie dałoby się z kimś złożyć na taki prezent.

Pierwszą z propozycji jest Canon EOS M50 Mark II – zaawansowany bezlusterkowiec, który z pewnością przypadnie do gustu zarówno miłośnikowi fotografii portretowej, jak i vlogerowi, szczególnie że temu drugiemu ma do zaoferowania opcję transmisji wideo na żywo w serwisie YouTube. A nagrywa te filmy nawet w rozdzielczości 4K, a jeśli postawi się na Full HD, to w zasięgu jest płynność 60 klatek na sekundę.

Matryca APS-C o rozdzielczości 24,1 Mpix sprawia, że zdjęcia wychodzą świetne, a możliwość wykonywania serii 10 zdjęć na sekundę pozwala uwiecznić portret w tym idealnym momencie. Na uwagę zasługuje również autofokus działający nawet w bardzo słabym świetle. A skoro już przy tym jesteśmy, to nie sposób nie wspomnieć o tym, że w zależności od poziomu zaawansowania można zdać się na automatyczne ustawienia albo też ręcznie dostosować każdy parametr.

Ciekawą alternatywą dla wspomnianego aparatu jest Canon PowerShot G7 X Mark III zaprojektowany z myślą o cyfrowych twórcach – podróżujących vloggerach czy też youtuberach. To sprzęt wyższej klasy, pozwalający w pełni wykorzystać swoją kreatywność i przenieść nawet najbardziej szalony pomysł z głowy na wideo. Nagrywa filmy w rozdzielczości 4K, a przy Full HD osiągalne jest nawet 120 klatek na sekundę, co pozwala zapewnić superwysoką płynność albo też dobrze wyglądające zwolnione tempo.

Nowy PowerShot umożliwia też skorzystanie z zoomu 4,2x oraz wybranie automatycznego lub ręcznego ustawienia parametrów. Co więcej, tak duże możliwości drzemią w aparacie, który jest lekki i poręczny. Dodatkowym atutem jest to, że obsługa jest tu dziecinnie prosta, a łączność Wi-Fi i Bluetooth pozwala na szybkie udostępnianie nagranych materiałów.

Praktyczny prezent na Święta? Drukarka pasuje jak ulał

Praktycznym i dość uniwersalnym prezentem na Święta może okazać się drukarka, a właściwie urządzenie wielofunkcyjne. Żeby spełniało swoją rolę, musi być dość szybkie, niezbyt drogie w eksploatacji i wygodne w użytkowaniu, a do tego oferować dobrą jakość. Canon PIXMA G3420 sprawdzi się więc idealnie.

Drukarka wykorzystuje system samodzielnie uzupełnianych tuszów, co pozwala ograniczyć wydatki związane z eksploatacją. Wysoka rozdzielczość druku i szybkość sięgająca 9 stron na minutę (w czerni) to kolejne istotne plusy. Jak na nowoczesny sprzęt przystało, PIXMA oferuje bezproblemową łączność bezprzewodową (przez Wi-Fi) i umożliwia nawet drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety. To znacząco ułatwia korzystanie z drukarki na co dzień.

Tak jak wspomniałem, Canon PIXMA G3420 to nie tyle drukarka, co urządzenie wielofunkcyjne, a więc oferuje także kopiowanie i skanowanie. Jest to zatem praktyczny sprzęt, który sprawdzi się w każdym domu i gabinecie. Idealny pod choinkę!

Artykuł powstał we współpracy z Canon.