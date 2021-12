Wraz z firmą MSI przygotowaliśmy kilka pomysłów na gwiazdkowe prezenty, które równocześnie są gamingowe i w pełni praktyczne. Tak, to możliwe!

Można kupić grę, można też kupić gamingowe peryferia. Wraz z firmą MSI chcielibyśmy jednak zachęcić cię do wyboru nieco mniej oczywistych prezentów na Gwiazdkę. Postawiliśmy na produkty, które są zdecydowanie gamingowe, ale też pozostają w pełni praktyczne. To prezenty dla poważnych graczy. Sprawdź koniecznie i zainspiruj się.

Gamingowy monitor MSI Optix G273QF z panelem Rapid IPS

Pierwszą propozycją jest monitor gamingowy dla miłośników dynamicznych produkcji, takich jak wyścigi czy strzelanki. To MSI Optix G273QF, którego największym atutem jest superszybki panel Rapid IPS o 1-milisekundowym czasie reakcji, zachowujący przy tym szerokie kąty widzenia i żywe kolory. Co więcej, urządzenie obsługuje technologię Nvidia G-Sync, a odświeżanie sięga tu 165 Hz, co może dać realną przewagą na wirtualnym torze lub polu bitwy. Tryb Gaming Mode optymalizuje parametry pod kątem wybranego gatunku gry.

MSI Optix G27QF dba również o kręgosłup, umożliwiając regulację nachylenia ekranu, oraz o wzrok, redukując niebieskie światło i migotanie obrazu. Pozwala też dostrzegać więcej szczegółów, oferując rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli na swoim 27-calowym wyświetlaczu. Detale dobrze widoczne są także w tych ciemnych fragmentach ekranu, za co odpowiada system Night Vision. Dzięki temu łatwiej można dostrzec zagrożenie ukryte w cieniu.

Ergonomiczny fotel gamingowy MSI CH130 I Repeltek Fabric

Wspomniałem już o zdrowym kręgosłupie przy okazji monitora, ale największe znaczenie ma w tym kontekście jednak siedzisko. Jeśli wiesz, że osoba, dla której szukasz prezentu, nie ma zbyt ergonomicznego stanowiska do grania, to przy okazji Gwiazdki możesz jej pomóc to zmienić. W jaki sposób? Ano na przykład prezentując jej fotel gamingowy, taki jak MSI MAG CH130 I Repeltek Fabric o szerokich opcjach regulacji.

Przypomina on najwygodniejsze fotele z samochodów wyścigowych i tak też została wyprofilowana jego konstrukcja, aby zapewniać w pełni ergonomiczne oparcie. Dodatkowe zakrzywienia pojawiły się na poziomie barków i ramion. Stalowa konstrukcja i wyściółka z pianki o wysokiej gęstości gwarantują stabilność i komfort. Nie bez znaczenia jest również obszycie tkaniną Repeltek – oddychającą, odporną na wodę i ścieranie, a do tego łatwą w czyszczeniu.

Efektowna i praktyczna obudowa MSI MPG Velox 100R

Obudowa nie jest najważniejszym elementem komputera, ale to ją widać jako pierwszą, więc to zawsze plus, gdy dobrze się prezentuje. Wygląd MSI MPG Velox 100R trudno ocenić inaczej niż pozytywnie, choć… na dobrą sprawę robi tym większe wrażenie, im lepiej prezentują się komponenty, które umieści się w środku. Jest tak ze względu na dużą powierzchnię przezroczystego materiału.

Ale to nie wygląd jest kluczową cechą obudowy. MSI MPG Velox 100R może pochwalić się efektywnym systemem chłodzenia, między innymi dzięki otworom rozmieszczonym na całej powierzchni. Duża objętość jest kolejnym atutem, bo dzięki niej w środku jest dość miejsca na kolejne wentylatory oraz sporych rozmiarów podzespoły. Dopełnieniem całości jest zgodność z technologią MSI Mystic Light.

Zasilacz MSI MAG A650BN – w sam raz do gamingowego peceta

Zasilacz nie jest „sexy”, nie jest też na pewno oczywistym pomysłem na gwiazdkowy podarek. Jeśli jednak podchodzisz do tematu w ten sposób, że prezent powinien być przede wszystkim praktyczny, to będzie to idealny wybór. Szczególnie, jeśli zdecydujesz się na MSI MAG A650BN – bo to wydajne i niezawodne zasilanie, idealne do komputera gamingowego, który – jak wiadomo – jest pod tym względem dość wymagający.

Zasilacz został zaprojektowany tak, by nie trzeba było go w żaden sposób konfigurować – od raz po zainstalowaniu, działa tak jak powinien. Niezawodność zapewnia tu aktywna konstrukcja układu korekcji współczynnika mocy PFC oraz kompleksowa ochrona obwodów z zabezpieczeniami OVP, OCP, OPP, OTP i SCP klasy przemysłowej. Świadczą o niej także certyfikat 80 Plus Bronze oraz fakt, że producent oferuje 5-letnią gwarancję.

Gamingowa płyta główna MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4

Każdy komputer potrzebuje kręgosłupa, a im jest mocniejszy, tym na więcej pozwala. Gdy komputer osoby, którą chcesz obdarować, ma być gamingową bestią, to MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 będzie dobrym wyborem. Dlaczego? Ano choćby ze względu na obsługę procesorów Intel Core 12. generacji, pamięci DDR4 o taktowaniu do 5200 MHz, dysków SSD w standardzie Lightning M.2 / PCIe Gen 5 i kart graficznych w trybie AMD CrossFire. Sloty na te ostatnie są w dodatkowe wzmocnione – zgodne z technologią Steel Armor PCI-E.

Aby wszystkie te podzespoły miały optymalne warunki do działania, producent wyposażył płytę w zaawansowany system chłodzenia z radiatorem Extended Heatsink i ochroną M.2 Shield Frozr. To MOBO zapewnia też głęboki efekt immersji, dzięki generowaniu dźwięku o studyjnej jakości, za co odpowiada Audio Boost 5. Szybkie połączenie z urządzeniami zapewnia port Lightning USB 20G, a z siecią – zintegrowana karta Wi-Fi 6 i port LAN w standardzie 2.5G.

I jak? Udało ci się znaleźć wśród tych propozycji coś, co podarujesz któremuś ze swoich bliskich?

Artykuł powstał we współpracy z MSI.