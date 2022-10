Kosztów nauki nie sposób wycenić jednoznacznie. Czasem można je udokumentować rachunkami, ale czasem są to oszczędności związane z rozsądnymi inwestycjami na etapie edukacji szkolnej. Na przykład w takie produkty jak drukarka foto i skaner.

ocena redakcji:









4,5/5

Canon PIXMA G640 to pierwsza drukarka MegaTank z serii Canon PIXMA G, która jest urządzeniem wielofunkcyjnym i oferuje aż sześć pojemnych zasobników na atrament, w tym tusz w kolorze czerwonym i szarym, by zapewnić dobrą jakość wydruków kolorowych jak i monochromatycznych. To drukarka wielofunkcyjna w cenie około 1250 złotych, choć są i atrakcyjniejsze oferty.

Zakup takiego urządzenia może być kuszący, szczególnie teraz, gdy ma z niego korzystać osoba ucząca się. I choć na nauce nie warto oszczędzać, trzeba się zastanowić, czy inwestycję w Canon PIXMA G640 warto ponieść. Z tego tekstu dowiecie się:

Zwykle poradniki z drukarkami lub urządzeniami wielofunkcyjnymi, sugerują zakup dla ucznia produktów znacznie tańszych niż 1000 złotych. A bohater naszego tekstu jest sporo droższy. Dlatego najpierw zastanówmy co w ogóle daje wyższy niż minimalny wkład w taki produkt.

Urządzenie wielofunkcyjne. Co zyskujemy inwestując więcej niż minimalną kwotę? Drukarka fotograficzna, skaner, kopiarka, czasem faks w jednym, czyli tak zwana drukarka wielofunkcyjna to akcesorium komputerowe, które warto mieć. Zwłaszcza, gdy poruszamy się w cyfrowej rzeczywistości. Z tych czterech funkcji, w obliczu technologii e-mail, jedynie faks jest archaiczny i jego brakiem w testowanym urządzeniu nie należy się przejmować Owszem zawsze znajdzie się grupa odbiorców, dla których taka drukarka jak Canon PIXMA Pro-200, a nawet model wyżej pozycjonowany, będzie niezbędnym dodatkiem do komputerowego warsztatu pracy. Lecz pomyślmy jak bardzo możemy zejść z ceną, by wciąż mieć pewność, że korzystamy z bardzo dobrego urządzenia drukująco-skanującego. Jeśli chodzi o skaner to sprawa jest jasna. Czy będzie to skaner w sprzęcie wielofunkcyjnym za 4000 złotych, czy skaner w akcesorium domowym za 500 zł, to jakość skanowania będzie podobna. Do profesjonalnego skanowania konieczne są skanery dostępne jako indywidualne produkty i nie są to urządzenia tanie. Co więc może w kwestii skanowania lepszego uczynić droższy sprzęt AiO? Możemy liczyć na dodatkowe wyposażenie podajnika, które pozwoli automatycznie skanować dwustronne materiały. Największe pole do popisu producenci mają w module drukarki. Droższe modele mogą obsługiwać większy niż A4 rozmiar papieru, sprawniej drukować fotografie. Droższy sprzęt może być też w większym stopniu obciążony. A dzięki takim technologiom jak Canon MegaTank można zapomnieć o kwestii kosztu tuszów. A skoro już mowa o tuszach, to im droższa drukarka, tym większe szanse, że zaoferuje ona większą liczbę ich kolorów, a to wpływa na jakość wydrukowanych zdjęć. Canon PIXMA G640 to pierwsze urządzenie wielofunkcyjne, które oferuje nie cztery, a sześć różnych kolorów tuszów.

Tusze szary i czarny znajdują się w zbiorniczkach po lewej stronie widzianej od przodu obudowy

Napełnione już rurki doprowadzające tusz do głowic drukujących Jest jeszcze jeden zestaw cech, które pozwalają różnicować cenowo urządzenia wielofunkcyjne. Dotyczą one komunikacji z urządzeniem. Najtańsze modele mogą łączyć się tylko przewodowo, droższe mają Wi-Fi. Wyżej pozycjonowane modele mają więcej opcji w sterowniku (np. te dotyczące drukowania bez obramowania), czasem czytnik kart pamięci czy port USB dla zewnętrznych dysków. Alternatywą dla peceta jest druk ze smartfona, z czym Canon PIXMA G640 doskonale sobie radzi.

Canon PIXMA G640 i jego specyfikacja

Canon PIXMA G640 to lepiej wyposażony towarzysz modelu G540. Ten drugi jest tańszy nawet o 400 złotych, ale to wyłącznie drukarka.

Canon PIXMA G640 jest obecnie jedynym wyborem w portfolio produktów Canon z serii MegaTank z więcej niż 4 atramentami.

Poniżej specyfikacja urządzenia wskazująca na jego potencjał użytkowy.

rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi

technologia druku: 2 głowice typu FINE (po trzy kolory każda, Gy BK R oraz C M Y)

liczba atramentów: 6 (barwnikowe, ChromaLife 100), szary, czarny, czerwony, cyjan, magenta, żółty

technologia uzupełniania atramentu: MegaTank, pojemność każdego koloru 60 ml

obsługiwany typ papieru: zwykły, fotograficzny, artystyczny, tektura, naklejki, papier magnetyczny, naprasowanki, koperty

druk na płytach CD: nie

maksymalny rozmiar papieru: A4 lub panoramiczny o szerokości 21,6 cm i długości 120 cm

gramatura papieru: zwykły 64 do 105 g/m2, foto do 275 g/m2

druk / skan dwustronny: tylko ręczna obsługa

podajnik papieru: tylny o pojemności

materiały eksploatacyjne: tusze GI-43, kaseta konserwacyjna MC-G02

skaner: płaski CIS o rozdzielczości 600 x 1200 dpi, rozmiar skanu A4/LTR

dodatkowe funkcje: kopiarka kolorowa, obsługa chmury, automatyzacja Amazon Alexa, Google

komunikacja: USB lub Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

zdalne drukowanie: PictBridge Wi-Fi, PIXMA CloudLink, Apple AirPrint, Mopria

sterowanie: oprogramowanie PC, smartfon, przyciski na obudowie i dwuliniowy LCD

wymiary: 445 x 340/555 x 167/238 mm tace wsunięcie/wysunięte

waga: 6.6 kg

Jak prezentuje się Canon PIXMA G640, czyli jakość wykonania

Z daleka Canon PIXMA G640 wygląda bardzo atrakcyjnie. Zastosowano tu matowe materiały wykończeniowe, mamy łagodne krzywe obudowy. Sprzęt jest łatwy w ewentualnym transporcie, dostęp do wnętrza łatwy, nic nie skrzypi, nie ma elementów wystających, łatwych do uszkodzenia.

Można w zasadzie postawić to urządzenie w dowolnym miejscu. Trzeba pamiętać, że szczelina tacy odbiorczej nie jest przesłonięta. Tylny podatnik papieru jest za to zabezpieczony przezroczystą pokrywą, którą pełni swoją rolę także podczas druku.

Faktura zastosowanych materiałów wykończeniowych w Canon PIXMA G640 przywodzi na myśl bezlusterkowce tej marki. I jest to swojego rodzaju fajna rzecz

Z bliska jednak można mieć pewne wątpliwości. Estetyki nie odmówimy, ale nie są to najwyższej jakości plastiki, osłona tacy podawczej i pokrywa skanera nie wyglądają supersolidnie, choć można założyć, że sprzęt ma być przede wszystkim przydatny w edukacji, ekonomiczny, a nie prezentować się pięknie i zbierać lajki na Instagramie.

Rozpoczynamy pracę z Canon PIXMA G640, czyli łatwość instalacji

Canon PIXMA G640 jest urządzeniem stacjonarnym. Można je oczywiście przenieść od czasu do czasu, ale najlepiej mu w jednym wyznaczonym miejscu w domu. Ze względu na zastosowanie Wi-Fi nie jesteśmy ograniczeni przestrzenią montażową. W ten sposób nie musimy tracić często cennego miejsca na samym biurku.

Ustawiając Canon PIXMA G640 trzeba pamiętać, że:

jest to stosunkowo duże urządzenie jak na rozmiar obsługiwanego papieru (A4)

w nowo zakupionej drukarce trzeba oprócz napełnienia zbiorników tuszami zainstalować dwie głowice drukujące

po transporcie trzeba odblokować drukarkę w trzech miejscach, o ile zablokowaliśmy ją przed przenoszeniem

gniazdo zasilania jest łatwo dostępne z boku, ale kabel może być trudno ukryć za pokrywą

uzupełnianie atramentu jest proste, a pomyłka przy wlewaniu tuszów danych kolorów niemożliwa (końcówka buteleczki pasuje tylko do otworu dla danego koloru)

w zestawie nie ma kabelka USB ze złączem typu B od strony drukarki (producent zakłada, że będziemy łączyć się przede wszystkim przez Wi-Fi)

przy zmianie typu połączenia z drukarką, za pierwszym razem może być konieczne ponowne uruchomienie aplikacji instalatora sterowników

nie trzeba drukarki znacząco odsuwać od ściany, jedynie na potrzeby wysunięcia uchylnej pionowej tacy podawczej (na 9 cm) lub wysunięcia pojemnika na zużyty tusz (to akurat bardzo rzadka czynność), przednia taca odbiorcza wysuwa się na 15 cm

drukarka nie dysponuje zarówno wewnętrznym pojemnikiem na papier jak i możliwością podawania papieru prosto od tyłu (jedynie pod kątem od góry)



Nalewanie atramentu jest wyjątkowo proste

Instalacja oprogramowania i nawiązywanie połączenia odbywają się z pomocą witryny ij.start.canon i polega na wykonywaniu kroków podanych na ekranie.

Ile prądu zużywa Canon PIXMA G640?

W czasach, gdy ceny prądu rosną, każda dodatkowa zaoszczędzona kWh jest na wagę złota. Dlatego zastanawiamy się, ile prądu zużywa komputer, telewizor, co zrobić, gdy to zużycie nie z winy producenta rośnie. Urządzenia wielofunkcyjnie nie należą do szczególnie obciążających sieć produktów.

Z naszych pomiarów wynika, że producent dobrze ocenia zapotrzebowanie energetyczne Canon PIXMA G640, które w najbardziej wymagającym scenariuszu kopiowania nie przekracza 16 W.

Pozostałe koszty eksploatacji. Cena kompletu atramentów tylko pozornie jest wysoka

Pełny zestaw sześciu różnych atramentów typu ChromaLife 100 w buteleczkach Canon GI-43 to wydatek około 360 złotych. Cena wydaje się wysoka, gdy porównać ją z cenami najtańszych drukarek, a nawet urządzeń wielofunkcyjnych. Jednak spójrzmy się na to z innej perspektywy.



Procedura napełniania atramentem po raz pierwszy trwa tylko 9 minut

Po pierwsze zestaw atramentów dostajemy w cenie drukarki. Zużyje się on nam szybciej niż kolejny, ale to dlatego, że pierwsze napełnienie drukarki typu MegaTank wymaga wypełnienia przewodów doprowadzających tusz do głowic drukujących, co zużywa czasem nawet kilkanaście procent atramentu dla każdego koloru. Lecz ten atrament nie jest tracony, a jedynie szybciej pobierany ze zbiorników.

Szacowany koszt wydruku dokumentu na stronie A4 (bez ceny papieru i zużycia prądu) przy założeniu sugerowanej przez producenta średniej wydajności atramentów i równomiernym ich zużyciu to około 2 gr dla druku czarnego, 4 gr dla druku kolorowego. Dla zdjęcia 10x15 cm to około 8 gr, a zdjęcia na papierze A4 około 32 gr

Po drugie, drukarki MegaTank wykorzystują zbiorniki na tusz o pojemności 60 ml dla każdego koloru. To kilka, a nawet kilkanaście razy więcej niż mieści się go w zasobniku do zwykłej drukarki. Wydajność druku podawana w specyfikacji liczona w setkach czy tysiącach stron, zależnie od pokrycia strony tuszem, to jak już wielokrotnie się przekonaliśmy nie przechwałki, a realna wydajność.

Przeciętny użytkownik, nawet sporo drukując, jeden zestaw atramentów będzie eksploatował naprawdę długo. To może być rok, a nawet dłużej. Kaseta konserwacyjna, która zbiera niewykorzystany w druku atrament i zapobiega wyciekom, kosztuje około 45 złotych.



Tę nakrętkę po prawej, obok portu USB, należy wykręcić, by możliwa była wymiana kasety konserwacyjnej

Choć w trakcie testów nie udało nam się sprawdzić, jak wygląda taka długa eksploatacja, doświadczenie podpowiada, że nie musimy obawiać się o zasychanie atramentu w mechanizmach drukowania, ani utratę własności tuszu, mimo iż jest on widoczny z zewnątrz. Oczywiście jak w przypadku każdego urządzenia elektronicznego nie zaleca się, by znajdowało się ono w nasłonecznionym czy też ciepłym miejscu.

Czy Canon PIXMA G640 działa głośno?

Podczas eksploatacji drukarki nie będzie przeszkadzał nam jej hałas (co innego podczas inicjalizacji lub okresowego sprawdzania dysz, wtedy hałas jest jak w każdej drukarce).



Wciąganie papieru do wnętrza drukarki do najgłośniejsza operacja podczas drukowania. Jak i w wielu innych drukarkach

Nawet w trybie szybkiego druku jest to urządzenie, które nie przeszkadza, choć nie jest tak ciche jak PIXMA 200-Pro. Najwięcej hałasu pochodzi od mechanizmu transportu papieru. Skaner nie wydaje niespodziewanych dźwięków. Sama drukarka nie przenosi podczas pracy niekorzystnych wibracji na blat biurka czy innego mebla.

Jak duże są możliwości konfiguracji Canon PIXMA G640?

Prawdopodobnie z drukarki będziecie korzystać poprzez sterownik w komputerze, ewentualnie aplikację mobilną. Ekrany sterownika wyglądają następująco:



Zakładka Szybki Start, czyli zdefiniowane przez producenta i użytkownika ustawienia druku. Jest opcja podglądu przed drukiem



Zakładka Główny, czyli wybór podstawowych opcji, jakość papieru i druku. Ta ostatnia dostępna jest na pięciu poziomach, jednak liczba aktywnych zależy od typu wybranego papieru. Domyślnie możemy wybrać jakość Standardową i Wysoką



Zakładka Ustawienia Strony. Tu przede wszystkim określimy rozmiar zadruku i opcje ręcznego druku dwustronnego. Druk bez obramowania możliwy jest na każdym typie papieru, choć nie zawsze jest zalecany



Z zakładki Obsługa uruchomimy narzędzie Canon IJ Printer Assistant Tool do diagnostyki i konserwacji urządzenia

W przypadku skanera możemy korzystać z predefiniowanych ustawień (nie zawsze trafiających w oczekiwania) lub aplikacji Canon ScanGear. Canon nie dostarcza sterownika TWAIN do skanera, więc wspomniana aplikacja jest pewnym must have.

Canon PRINT Inkjet/Selphy app, czyli z telefonu też się da

Aplikacja mobilna Canon PRINT Inkjet/Selphy, pozwala w praktyce na te same ustawienia co sterownik w komputerze, jedynie układ funkcji jest nieco inny.

Wymagająca cierpliwości konfiguracja Canon PIXMA G640 za pomocą przycisków na drukarce nie powinna być dla nas problemem, chyba że chcemy pracować w trybie kopiarki. To jedyny tryb pracy, na którego wygodę możemy ponarzekać, choć ma przeznaczone ku temu przyciski na obudowie. Również ze względu na brak zintegrowanego podajnika papieru.

Jak wypada praca Canon PIXMA G640 pod względem jakości druku zdjęć?

Druk zdjęć w jakości fotograficznej to najważniejsza z funkcji Canon PIXMA G640. By porównać jakość obrazu, wydrukowaliśmy testowe zdjęcie na papierze fotograficznym (Canon Photo Paper Plus Glossy II), a następnie zaskanowaliśmy w rozdzielczości 1200 dpi dołączonym do zestawu skanerem.



Drukowane zdjęcie, wykonane aparatem Canon EOS R7

Tak wyglądają powiększone 1:1 wycinki wydrukowanego zdjęcia (lewe oko modela).



Wydruk w jakości standardowej



Wydruk w jakości wysokiej



Wydruk w jakości najwyższej

Różnice pomiędzy detalicznością wydruku w trybie standardowym, wysokim i najwyższym nie mają większego znaczenia, choć przy maksymalnym powiększeniu da się je dostrzec. Znacznie istotniejszy jest tu wpływ wyższej jakości na oddanie kolorów, co przekłada się na postrzeganą i faktyczną jakość wydruku. Im wyższy tryb tym lepiej oddane kolory (mniejsza granulacja). Optymalny jest tu tryb jakości wysokiej. Jakość standardowa może mieć problemy ze zdjęciami, które mają sporo jednolitych kolorystycznie powierzchni, pozbawionych detali (np. niebo, rozmyte tło), z delikatnym gradientem koloru. Przy jakości najwyższej najlepiej wypadają fotografie o bogatej kolorystyce, dużej liczbie przejść tonalnych, a zarazem szczegółowe.

Dla porównania wydruk tego samego zdjęcia w normalnej jakości na zwykłym papierze do druku dokumentów (PolJET 80 g/m2). Ku naszemu zaskoczeniu, jakość takiego wydruku również jest bardzo dobra (pomijając bladość barw, której nie da się z takim przypadku uniknąć). A zatem do pewnego stopnia można mieć ciastko i zjeść ciastko, bez inwestycji w kosztowny papier foto, jeśli nie jest to konieczne, a wydruki nie muszą być jakości wzorcowej.



Wycinek zdjęcia wydrukowanego na zwykłym papierze w jakości standardowej

Jak drukuje Canon PIXMA G640 dokumenty na zwykłym papierze?

Z pewnością na Canon PIXMA G640 drukowane będą nie tylko zdjęcia, materiały do prezentacji, ale też takie dokumenty jak podanie, a być może CV. Warto, by nie tylko papier był wtedy dobrej jakości, ale i sam druk, bo estetyka jest tu bardzo ważna.

Poniżej przykładowe skany drukowanego tekstu przy różnych rozmiarach czcionek, dla wydruku na zwykłym papierze do dokumentów. Po zeskanowaniu zintegrowanym skanerem.



Wydruk w jakości standardowej (po lewej), w jakości wysokiej (po prawej)



Wydruk przy rozmiarze czcionki 2pt w jakości standardowej (góra) / wysokiej (dół)

Różnice widać dopiero przy większym rozmiarze czcionki, dotyczą one gładkości krawędzi liter. By dostrzec zalety druku w wysokiej jakości należy użyć wysokiej jakości papier do dokumentów. Ogólnie jakość jest świetna niezależnie od typu papieru, doskonale czytelne są nawet teksty wydrukowane czcionką 2 pt.

Jak szybko drukuje Canon PIXMA G640?

Przede wszystkim, warto wiedzieć, że Canon PIXMA G640 nie jest urządzeniem dla użytkownika, który liczy na rekordowo szybki druk zwykłych monochromatycznych dokumentów. Canon PIXMA G640 stawia na rozsądne połączenie szybkości i wysokiej jakości druku, również dla zdjęć.



Kolorowe, monochromatyczne, czy mocno nasycone czerwienią i zielenią wydruki uzyskamy z pomocą Canon PIXMA G640. Domyślnie drukarka na papierze foto drukuje mocno kontrastowe obrazy, więc nie starajmy się podkreślać ich głębi w oprogramowaniu przed drukiem. Już prędzej lepiej będzie nieco rozjaśnić zdjęcie

Czas wydruku pojedynczej strony w jakości standardowej to 25 sekund, a paczki 10 stron na poziomie 185 sekund (jedna strona drukuje się około 17 sekund). Nie mamy tu trybu draft, bo urządzenie nastawione jest na wydruki wysokiej jakości, a taki tryb nie ma tu sensu. Z podobnego powodu nie ma tu też trybu superszybkiego, który spotykamy w sprzętach kierowanych do firm.

Z kolei dla zdjęć i papieru fotograficznego Canon, co jest w tym przypadku najważniejsze, zmierzony czas drukowania (dla połączenia USB) wyniósł:

jakość standardowa A4 / 10x15 cm: 125 / 47 sek

jakość wysoka A4 / 10x15 cm: 300 / 106 sek

jakość bardzo wysoka A4 / 10x15 cm: 340 / 140 sek

Jak radzi sobie Canon PIXMA G640 w trybie skanera?

W czasach, gdy po użyciu aplikacji przeznaczonej do skanowania, każdy smartfon z aparatem może pełnić rolę takiego urządzenia, potrzeba posiadania dodatkowego skanera staje pod znakiem zapytania. Dopóki nie przekonamy się, że w pewnych sytuacjach dobra ostrość uzyskiwanych skanów i gwarancja prawidłowego oświetlenia digitalizowanego dokumentu, czy nawet rzeczy, stawia na pierwszym miejscu zwykły skaner.

Skaner Canon PIXMA G640 oferuje rozdzielczość 600 x 1200 dpi, co nie jest szczególnie dobry parametrem. Można jednak zadać sobie też pytanie jak często skanujemy dokumenty w wyższej rozdzielczości. Jeśli nie potrzebujemy archiwizować cennych dokumentów, starych filmów ze zdjęciami (tu właściwie lepiej zda egzamin dedykowany skaner), to oferowana jakość skanów jest wystarczająca.



Pokrywę skanera można nieznacznie unieść

Skanowanie odbywa się z ręczną obsługą skanów dwustronnych. Jeśli skanujemy grubsze materiały, jak podręczniki, to warto skorzystać z możliwości uniesienia pokrywy skanera. Niewiele, bo około 1 cm, ale to też pewna pomoc.

Szybkość skanowania zależeć będzie silnie od wydajności połączenia z drukarką, dla najszybszego teoretycznie połączenia przez USB, aplikacji Canon Scan Gear i bez jakichkolwiek polepszaczy jakości obrazu, czasy były następujące:

rozgrzewanie skanera: 8 sek

podgląd: 4 sek

skanowanie 150 dpi A4: 8 sek (plik JPG 0.9 MB)

skanowanie 300 dpi A4: 15 sek (plik JPG 3.6 MB)

skanowanie 600 dpi A4: 50 sek (plik JPG 13.2 MB)

skanowanie 1200 dpi A4: 100 sek (plik JPG 41 MB)

Czy Canon PIXMA G640 będzie dobrym urządzeniem dla osoby uczącej się?

Odpowiedź twierdząca nie będzie zaskoczeniem. Uczeń raczej nie wymaga sprzętu mobilnego, więc wystarczy mu urządzenie stacjonarne. Niski nawet w krótszej perspektywie koszt eksploatacji i stosunkowo duża obciążalność, to cecha oczekiwana przez uczniów, którzy podchodzą kreatywnie do kwestii nauki i tworzą dużo prac drukowanych (zdjęcia, prezentacje, wykresy, ilustracje) w trakcie roku szkolnego, a nie tylko korzystają okazjonalnie z drukarki czy skanera. W praktyce Canon PIXMA G640 może być w domu współdzielony pomiędzy wszystkich domowników, bez większego wpływu na koszt użytkowania.

Największą zaletą Canon PIXMA G640 jest możliwość drukowania wysokiej jakości zdjęć i dokumentów zawierających elementy graficzne, z bardzo dobrze odwzorowanymi kolorami, czerniami i ich odcieniami w przypadku druku monochromatycznego, bez obramowania na papierze o rozmiarze do A4, z wykorzystaniem różnorodnej gramatury nośników

Canon PIXMA G640 najlepiej sprawdzi się jako urządzenie zarządzane bezprzewodowo, z komputera lub przez aplikację mobilną z telefonu. Można co prawda konfigurować je bezpośrednio z jego poziomu, ale nie jest to tak wygodne jak w przypadku urządzeń z kolorowymi wyświetlaczami i podglądem drukowanych dokumentów.

Czy Canon PIXMA G640 jest warta swojej ceny? Podsumowanie

I na koniec odpowiedź na kluczowe pytanie, czy warto inwestować 1200 złotych (na początek) w taki produkt jak Canon PIXMA G640. Warto tu zauważyć, że jest to urządzenie wielofunkcyjne, czyli dostajemy kilka rzeczy w jednym co pozwala oszczędzić przestrzeń, a to także korzyść. W tym bardzo dobrą drukarkę o fotograficznym zacięciu. Z drugiej strony brak tu paru udogodnień, takich jak wewnętrzny pojemnik na papier (za każdym razem należy ładować go do tylnego podajnika), brak automatyki druku dwustronnego, lepszego, choćby podświetlanego ekranu LCD jak i przycisków. Skaner jest w zasadzie podstawowy, ale też wystarczający do prawie każdego zastosowania z wyjątkiem archiwizacji cennych dokumentów.

Canon PIXMA G640 to drukarka, w której dostajemy wysoką jakość druku fotograficznego, ale też na zwykłym papierze, w urządzeniu bądź co bądź wielofunkcyjnym, z wykorzystaniem sześciu oddzielnych atramentów. Poświęcamy kilka udogodnień, które sprzęt w takiej cenie mógłby już mieć

Zakup urządzenia na lata, takiego jak Canon PIXMA G640, zamiast często wymienianych budżetowych akcesoriów, uczy także szacunku dla minimalizacji zanieczyszczania środowiska odpadami technicznymi

Mimo wspomnianych ograniczeń, Canon PIXMA G640 to sprzęt, przy którego zakupie można założyć, że będzie urządzeniem na lata. Do wykorzystania w szkole podstawowej, liceum, a może i na studiach. Szanse, że wytrzyma przynajmniej czas szkolnej nauki są większe niż przy zakupie produktu budżetowego. I to nie dlatego, że ten ostatni szybciej się rozleci, ale dlatego, że PIXMA G640 powinna wytrzymać rosnące wymagania ucznia co do obciążenia urządzenia i jakości drukowanych materiałów w miarę upływu czasu.

Ostatecznie można powiedzieć, że cena nie jest tu szczególną okazją, a tylko jest rozsądnie skalkulowana. Poza tym kupując Canon PIXMA G640 decydujemy się na kompromis. Dostajemy wysoką jakość wydruku kosztem dodatkowych udogodnień podczas drukowania oczekiwanych w produkcie o takiej cenie. Ale też funkcji, bez których można właściwie się obyć. Dlatego wymienione wady Canon PIXMA G640 można potraktować bardziej jako niedociągnięcia niż coś co dyskwalifikuje urządzenie.

Ocena Canon PIXMA G640 90% 4.5/5

Opinia o Canon PIXMA G640 Plusy bardzo atrakcyjna cena druku dzięki technologii MegaTank,

bardzo łatwa obsługa i konserwacja,

możliwość wymiany głowic i pojemnika na zużyty tusz,

wygodna komunikacja poprzez Wi-Fi,

sześć atramentów w urządzeniu wielofunkcyjnym,

świetna jakość druku dokumentów, również w kolorze,

co najmniej dobra jakość wydruku kolorowych fotografii, także na zwykłym papierze,

możliwość skanowania grubszych materiałów,

kulturalna i wydajna praca,

łatwość podglądu stopnia zużycia atramentu,

dobry druk czarno-biały, choć … Minusy … drukarka nie jest klasy mono fotograficznej,

nie mamy wewnętrznego pojemnika na papier,

nie ma możliwości druku na płytach, bardzo grubym papierze,

wydruk lub skanowanie dwustronne tylko ręczne,

brak czarnego atramentu pigmentowego,

nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz,

niewielka różnica pomiędzy wysoką i najwyższą jakością druku zdjęć.