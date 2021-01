Po co powstają profesjonalne drukarki w nieprofesjonalnej cenie, która i tak nie jest niska? A przede wszystkim dla kogo? Na te pytania odpowiadamy w praktycznej recenzji Canon PIXMA Pro-200, czyli najlepszej drukarce fotograficznej z serii PIXMA w ofercie tego producenta.

O zdjęciach mówi się, że nie powinny trafiać do szuflady, bo wtedy ich żywot szybko się skończy. Nawet tych z telefonów i to nie tylko najlepszych. Owszem w pewnych sytuacjach, archiwa zdjęciowe są przydatne, a nawet niezbędne, ale jeśli chcemy dać światu znać o tym, że robimy fajne zdjęcia, nie ma to jak wydruk.

Wydruk może być tak naprawdę odbitką, którą wykonamy w labie ze zdjęcia cyfrowego lub skanu analogowej kliszy. To najprostsza metoda, gdyż nie musimy się o nic martwić, jedynie o rachunek za usługę. Lab na szczęście nie jest jedyną metodą, a w przypadku, gdy chcemy samodzielnie posiedzieć nad zdjęciem i wykonać jego kopię w niestandardowym rozmiarze, który jako odbitka jest już kosztowny, do dyspozycji mamy całą rzeszę drukarek.

W tym tekście skupię się na marce Canon, gdyż to z jej przedstawicielem, zaprezentowaną kilka miesięcy temu drukarką fotofgraficzną Canon PIXMA Pro-200, miałem okazję dokładnie się zapoznać. Drukarka działa bezproblemowo zarówno z systemem Windows jak i MacOS X.

Jeśli chcesz drukować dużo i tanio, to też PIXMA, ale z serii G czyli MegaTank

Z perspektywy ekonomicznego drukowania zdjęć, najlepszym wyborem są drukarki Canon PIXMA z serii G, czyli MegaTank z bardzo zasobnymi pojemnikami na tusze. Jeśli idziecie w ilość, to takie drukowanie ma sens. Sama drukarka nie kosztuje bajecznie wiele, tusze są wielokrotnie tańsze niż w drukarkach dedykowanych fotografii, a wydruki na pierwszy, i nie tylko, rzut oka bardzo dobre.

Zawsze jednak nadejdzie ten moment, gdy nasze zdjęcia są naprawdę warte najlepszej możliwej oprawy. Bo wykonaliśmy je na przykład Canonem EOS R6, który świetnie sprawdza się w fotografii różnego typu. Także z pomocą superteleobiektywów, które miałem okazję wam przedstawić kilka miesięcy temu.

Na wysokiej jakości druku w formacie A3+ nie da się oszczędzać bez końca

W poszukiwaniu oprawy, staniemy przed zagadnieniem wyboru drukarki. Bo nie tylko sam typ papieru, ale i urządzenia drukującego gra dużą rolę. Wspomniany Canon PIXMA Pro-200 choć model z serii PIXMA, to urządzenie o zacięciu profesjonalnym. Wciąż tańsze niż drukarki z typowo profesjonalnej serii imagePROGRAF, ale 2299 złotych to kwota, która i tak robi wrażenie, skoro już za 800 złotych dostaniemy nieźle drukującą drukarkę, na dodatek jako all-in-one ze skanerem. Fotograf jednak nie może oszczędzać, dlatego nie jest to wcale tak dużo za drukarkę, która nie ma skanera, ale jest w stanie drukować w formacie A3+.

Zresztą przy takim drukowaniu, nie tylko drukarka jest sporym wydatkiem. Dobrze będzie też zainwestować w papiery, a te w rozmiarze A3 i większym, w tym jako podłużne panoramy, jeśli zdecydujemy się na takie wydruki, kosztują słono. Do tego dochodzi koszt atramentów barwnikowych (w porównaniu z pigmentowymi słabiej sprawdzają się w codziennych wydrukach na zwykłym papierze, ale do fotografii są niezastąpione, ponieważ w wyjątkowy sposób oddają kolory), których w Canon PIXMA Pro-200 jest aż 8.

Koszty przestają niepokoić, gdy poznamy możliwości drukarki, zobaczymy jakość wydruków i porównamy koszty z ceną podobnej jakości odbitek w labie, które niejednokrotnie są również wydrukami realizowanymi z pomocą profesjonalnych drukarek.

Specyfikacja i możliwości Canon PIXMA Pro-200

Canon PIXMA Pro-200 jest najwyżej pozycjonowaną drukarką z serii PIXMA, która kierowana jest do mniej wymagających użytkowników. Mniej niż użytkownicy profesjonalnej linii imagePROGRAF, ale to nie znaczy że idących na kompromis. Najpierw przyjrzyjmy się specyfikacji i możliwościom tej drukarki.

obsługiwane systemy operacyjne: Windows, MacOS X, drukowanie z systemów Android i iOS

rozdzielczość druku: 4800 x 2400 dpi

technologia druku: piezo, 8 głowic po 768 dysz na każdy kolor

atramenty: ChromaLife 100+ (CLI-65)

kolory atramentów: Y (żółty), M (madżenta), C (cyjan), PC (foto cyjan), PM (foto madżenta), Gy (szary), LGy (jasny szary), BK (czarny)

rozmiar druku (szerokość): bez obramowania 329 mm (A3+), z obramowaniem 322,2 mm

rozmiar druku (długość): maksymalnie 990,6 mm (z obramowaniem)

sposób podawania papieru: automatyczny bądź ręczny

typy obsługiwanych nośników: papier zwykły, papier fotograficzny, papiery specjalne o niskiej gramaturze, papiery foto o dużej gramaturze i fakturze, tektura, papiery płócienne, koperty, naprasowanki, naklejki do zadruku na paznokcie, płyty CD

maksymalna gramatura: 380 g/m2, ewentualnie grubość 1,5 cm lub mniejsza

komunikacja: port USB typu B / sieć Ethernet 100 Mbps / moduł Wi-Fi 802.11n 2,4 GHz

sterowanie: 3,5 calowy LCD na obudowie, oprogramowanie sterownika w komputerze, obsługa aplikacji mobilnych, w tym druk z chmury PIXMA Cloud Link

hałas w trakcie pracy: około 42,5 dB

wymiary w transporcie: 639 × 379 × 200 mm

wymiary w konfiguracji do pracy: 639 × 837 × 416 mm

waga: 14,1 kilograma





Czy na pewno potrzebujecie Canon PIXMA Pro-200?

Po zapoznaniu się z tą specyfikacją możecie poczuć się znużeni, a pytania po co mi to wszystko, nawet jeśli fotografuję świetnym bezlusterkowcem, mogą zakiełkować w głowie. A jednak tak jak są wśród nas osoby skłonne wydać podobną, a nawet większą kwotę na kartę graficzną, tylko po to by cieszyć się jak najlepszym obrazem, tak wśród fotografujących, niekoniecznie profesjonalnie, mogą znaleźć się osoby oczekujące tego samego od drukarki. Osoby dla których drukarki typu MegaTank będą niczym podstawowe modele kart graficznych dla gracza.

Ja widzicie Canon PIXMA Pro-200 to sprzęt pomyślany przede wszystkim dla osób, które chcą drukować zdjęcia w dużym rozmiarze. Zapewne i format 10x15 będzie też użytkowany, ale to przy A3 poczujemy jak wiele jest w stanie dać nam dobry aparat fotograficzny. Jednocześnie obnażając słabszą stronę fotografii mobilnej, gdyż tutaj liczą się nie tylko piksele, detaliczność obrazu, ale też kolorystyka i to jak precyzyjnie jest ona oddana w pliku cyfrowym.



8 zasobników z tuszami wewnątrz



8 pozycji na wyświetlaczu LCD drukarki

Atramenty zastosowane w Canon PIXMA Pro-200 mają deklarowaną wydajność około 275 - 600 zdjęć formatu 10x15 lub 50 - 80 zdjęć formatu A3+. Oczywiście to uśrednione wartości, gdyż każdy kolor zużywa się inaczej, na co wpływ ma także kolorystyka naszych zdjęć.

Korzyści przy druku w formacie A3+ jakie daje Canon PIXMA Pro-200

O drukowaniu w formacie A3+ warto myśleć nie tylko w kategoriach kosztów, ale też korzyści jakie daje wydruk w domowym zaciszu, gdzie sami dyktujemy sobie tempo pracy, kontrolujemy jej przebieg z dokładnością, której trudno wymagać od pracownika fotolabu przetwarzającego setki zdjęć różnych klientów. Poza tym efekt mamy przed sobą w ciągu kilku-kilkunastu minut, a nie po paru dniach (zwykle tyle trwa dostawa dużych odbitek do punktu odbioru), a za transport na nasze biurko nie trzeba płacić ani złotówki. No i nie musimy obawiać się, że nasze cenne zdjęcie uszkodzi się w transporcie. Zachowujemy też prywatność wydruków, nie udostępniając plików cyfrowych fotolabowi.



Monochromatyczne drukowanie, niby rzecz prosta, a lepiej zrobić to samodzielnie niż zdać się na wyczucie fotolabu

Te korzyści to zyski, które wydają się trudne do przełożenia na realne kwoty powiązane z drukiem. Dlatego wiele osób może stwierdzić, że wystarczy im doraźne wykonanie odbitek w labie. Lecz wydruk zdjęć w formacie A3 i większym to doświadczenie co najmniej na miarę gry w rozdzielczości 4K przy ustawieniach ultra. I na pewno znajdą się tacy, którzy dostrzegą, że samodzielnie drukując, można osiągnąć dużo więcej. Tak jak gracze zauważą, że sklepowy pecet składak nie zapewni wrażeń na miarę samodzielnie, lub na zamówienie, skompletowanego gamingowego komputera.

Canon PIXMA Pro-200 - zawartość pudełka

Przedstawiłem wam sposób w jaki należy pojmować domowe drukowanie zdjęć w formacie A3 na takiej drukarce jak Canon PIXMA Pro-200, pora teraz przyjrzeć się praktyce. Na początek zobaczmy co znajdziemy w potężnym pudełku i jak wygląda oprogramowanie drukarki.

W pudełku znalazły się:

drukarka z kablem zasilającym (szkoda, że brak kabla USB, ale od czego jest Wi-Fi)

próbka papieru Pro Platinum A4, czyli tego najwyższej jakości

głowica drukująca

komplet ośmiu zasobników z tuszem

tacka do zadruku materiałów specjalnych takich jak płyty CD

płyta z oprogramowaniem

trochę papierków, w tym szybka instrukcja instalacji



Wybór połączenia z drukarką na etapie instalacji oprogramowania

Z racji wagi drukarki producent umieścił ją w torbie z uszami za które chwytamy, by wygodnie ją wyjąć z opakowania. Sam proces instalacji jest prosty, komunikaty na wyświetlaczu drukarki prowadzą nas za rączkę, choć w porównaniu z drukarkami MegaTank wymaga większej uwagi przy instalacji głowicy drukującej, zasobników z tuszami i usuwaniu zabezpieczeń transportowych. Jest po prostu klasycznie, tak jak kiedyś w każdej drukarce niezależnie od ceny.

Jak sterować i używać Canon PIXMA Pro-200?

Sterownik drukarki oferuje podobne funkcje jak w każdym innym urządzeniu marki Canon, ale układ opcji może być inny, gdyż jest dostosowany do pracy z materiałami graficznymi i zdjęciami. Sterownik ma zakładkę Konserwacja, ale stamtąd uruchomimy tylko przystępniejsze w obsłudze narzędzie Canon IJ Printer Asistant Tool.







Czyszczone głowice podzielone są na dwie grupy, co pozwala oganiczyć zużycie tuszu, gdy wiemy z którym kolorem mamy problem

Wyświetlacz i oprogramowanie wbudowane drukarki pozwalają zdublować najważniejsze funkcje zawarte w sterowniku. Na LCD cały czas mamy informacje o stanie zasobników z atramentami. Tutaj wskażemy też typ, rozmiar papieru, sposób jego zadruku (jakość, obramowanie), dokonamy aktualizacji oprogramowania, skonfigurujemy połączenie z siecią bezprzewodową, LAN, a także opcje drukowania bezprzewodowego z urządzeń mobilnych. Dostępne są też automatyczne opcje korekty zdjęć, których celem jest poprawa podstawowych własności obrazu, bez nadmiernej ingerencji w kolorystykę. W przypadku problemów z poprawnym wydrukiem, bez pomocy komputera wykonamy diagnostykę głowic, ich czyszczenie. Jest też funkcja czyszczenia wnętrza drukarki, a także wspomaganie ręcznego czyszczenia rolek podających papier.



Wybór papieru włożonego do podajnika



Okno postępu drukowania

Polska instrukcja w formacie PDF liczy prawie 700 stron i jest bardzo wyczerpująca, ale z tego powodu wymaga czasu, by dotrzeć do interesującego nas akapitu. W Canon IJ Printer Asistant Tool, poprzez menu Pomoc dostaniemy się do strony WWW produktu, która zawiera bardziej przejrzysty poradnik użytkowania i linki do pozostałego oprogramownia.

Profil koloru jest ważny nie tylko dla monitora i drukarki, ale też dla papieru

Przy druku profesjonalnym bardzo istotne jest zastosowanie prawidłowo dobranych profili koloru, zarówno dla monitora, który pokazuje zdjęcie przed wydrukiem, ale też zarejestrowanie odpowiednich danych dla stosowanego papieru. Każdy bowiem nośnik inaczej reaguje na natryskiwany tusz i w efekcie inaczej oddaje barwy. Do konfiguracji drukarki pod tym względem Canon przygotował narzędzie Media Configuration Tool.



Podgląd nie zastąpi dobrego profilu, ale jest to pewna forma upewnienia się jak będzie wyglądał wydruk. Szczególnie gdy planujemy drukowanie bez marginesów

W przypadku papierów Canon i tych najbardziej cenionych problemu z doborem profilu nie będzie. Jednak kupując papier foto, który pochodzi od mało znanego producenta, albo co gorsza tylko aspiruje do miana papieru foto, wygląd zdjęć na wydrukach może znacząco odbiegać od oczekiwań.

Podczas drukowania, ważne jest by w menu drukarki wskazać dokładnie taki rodzaj papieru jaki został załadowany do podajnika. Podobnie należy postąpić w komputerze w sterowniku drukarki.

Canon PIXMA Pro-200 w praktyce - jak wygląda

Testowany Canon choć jest urządzeniem estetycznie wykonanym wymaga sporej przestrzeni do instalacji, a także użytkowania. Przed wydrukiem trzeba bowiem odworzyć górną pokrywę i podajnik papieru, a także wysunąć tacę odbiorczą. Sama drukarka jest typowych dla formatu A3+ rozmiarów, po rozłożeniu zajmuje prawie dwa razy więcej miejsca. Z tego też powodu lepiej drukarki używać w miejscu nie reprezentacyjnym.

Producent zadbał, by elementy, które nie muszą być cały czas widoczne, a mogą się zakurzyć, przesłonić (prowadnica papieru), a także by w razie potrzeby (np. druk A4) nie trzeba było rozkładać jej w całości. Uwagę zwraca ogromny przycisk włączania i przerywania akcji. Także przyciski sterowania menu na ekranie LCD są duże.

Z przodu drukarki mamy tacę odbiorczą. Z tyłu są dwa podajniki. Ten u góry działa automatycznie, tylny (dolny) to podajnik ręczny przez, który należy wprowadzać papier dużej grubości i ten mniej giętki.





Złącza USB i sieciowe oraz zasilania umieszczono po lewej stronie obudowy. Pod drukarką jest szczelina, w którą należy wsunąć nieużywany podajnik wielofunkcyjny (na CD, naklejki). Dostęp do wnętrza drukarki jest bezproblemowy.

Canon PIXMA Pro-200 w praktyce - czas i jakość wydruku, zużycie materiałów

Z racji przeznaczenia, Canon jest drukarką, która nie bije rekordów wydajności nawet gdy zastosujemy papier zwykły i najniższą jakość druku. Lecz im wyższe wymagania jej postawimy, lepszy nośnik zastosujemy, tym bardziej uwidoczni się jej przewaga wydajnościowa nad prostszymi drukarkami. Wydruk zdjęcia w najwyższej jakości na papierze A3 otrzymamy nawet kilka razy szybciej niż wydruk tego samego zdjęcia w formacie A4 z taniej drukarki uniwersalnej. Przy tym, będzie też ekonomiczniej, gdy obliczymy sobie zużycie atramentu. Zresztą wiele zależy od tego co i jak drukujemy, dlatego moje pomiary przy drukowaniu zdjęć w wysokiej jakości, mogą z kolei zaniżać osiągi.

Czas druku w drukarce fotograficznej nie jest parametrem krytycznym, gdyż tu liczy się przede wszystkim jakość, a nie szybkość uzyskania wydruku

Drukując zdjęcia w formacie A4 poprzez Wi-Fi i ładując papier w orientacji pionowej pierwszy wydruk zobaczymy po upływie:

150 sekund przy ustawieniu bez obramowania

124 sekund przy ustawieniu z obramowaniem

Dla papieru A3 i takiej samej konfiguracji czasy wyniosą odpowiednio:

230 sekund przy ustawieniu bez obramowania

200 sekund przy ustawieniu z obramowaniem

Są to wartości średnie, jeśli drukarka będzie miała do przetrawienia bardziej skomplikowane dane, czas ten może ulec wydłużeniu. Aktywowanie trybu cichego drukowania może wydłużyć drukowanie, ale też pozostać bez wpływu na jego tempo.

Drukując taką drukarką jak Canon PIXMA Pro-200 możemy liczyć na:

naturalne monochromatyczne wydruki w trybie zdjęć czarnobiałych

dobrze odwzorowane kolory, zależy to oczywiście od tego jak potrafimy zarządzać kolorem

dużą szczegółowość wydruków, w tym jednolicie pokryte tuszem powierzchnie jednobarwne i gładkie przejścia gradientowe i pomiędzy barwami

By powyższe okazało się prawdą podczas inspekcji trzeba też pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego oświetlenia do oglądania wydruków. Lampka biurkowa, nawet ledowa, ale o ciepłej barwie nie jest dobrym źródłem światła do oceny kolorystyki. Lepiej już zaczekać na światło dzienne lub użyć fotograficznych świetlówek. Nawet te o nienajlepszym współczynniku Ra (precyzja oddania kolorów), pozwolą lepiej ocenić wydruki niż zwykła lampka.

Dużo tych wymagań, ale nikt nie powiedział, że drukowanie zdjęć, gdy ma się spore oczekiwania, będzie proste.

Canon PIXMA Pro-200 w praktyce - głośność, komfort obsługi

Obsługa drukarki jest bardzo prosta, ale też wymaga kontroli tego co robimy. Drobna pomyłka w konfiguracji i kolory na wydruku będą miały niewiele wspólnego z rzeczywistością. Warto mieć aktywowaną funkcję alertu niezgodności papieru z ustawieniami w oprogramowaniu.

Nie napotkałem problemów zarówno z połączeniem przewodowym (USB, Ethernet) jak i sieciowym. Z każdym wydrukiem coraz bardziej doceniałem szybkość pracy przy druku zdjęć, ale też zwracałem uwagę na duże rozmiary urządzenia.

Za to kultura pracy podczas druku w Canon PIXMA Pro-200 ma się odwrotnie proporcjonalnie do jej rozmiarów i wagi. Jest na tyle cicho, że zastanawiam się, po co w tym sprzęcie dodatkowy tryb cichej pracy. Żeby jednak nie było tak różowo, momenty gdy pracują prowadnice i mechanizm okresowej konserwacji mechanizmu drukującego są niemal tak samo irytujące jak w dużo tańszych drukarkach. Subiektywnie rzecz ujmując, bo w praktyce aż tak głośno nie jest.

Do czego przydała mi się drukarka Canon PIXMA Pro-200?

Testując Canon PIXMA Pro-200 wykorzystałem między innymi zdjęcia wykonane przez zestaw Canon EOS R6 i superteleobiektywy 600 i 800 mm. Wysoka rozdzielczość, detaliczność, dobrze oddane gradienty barwne zdjęć i ciekawe motywy, aż prosiły się, by pokazać je inaczej niż tylko na ekranie komputera. Nie omieszkałem też wykonać kilku wydruków monochromatycznych.

Te same fotografie wydrukowane na dużo tańszej drukarce A4 do zdjęć dla amatorskiego oka nie będą wyglądać nawet inaczej ewentualnie poza rozmiarem. Jednak nawet takie oko doceni lepsze odwzorowanie kolorów niż w drukarce z czterema atramentami. Dlaczego? Zdjęcia, które drukowałem są nie tylko kolorowe, ale też zawierają sporo odcieni danej barwy, często sąsiadujących ze sobą w kadrze, które trudniej oddać przy tylko 3 kolorowych tuszach i mniej precyzyjnie prowadzonej głowicy.

Bo przecież sama rozdzielczość w DPI, którą podaje specyfikacja to nie wszystko. Precyzji w porównaniu z drukarką z dużo niższej półki cenowej nie da się opisać prosto, to trzeba po prostu zobaczyć na wydrukach. Z kolei atramenty szare pozwoliły lepiej przekazać ciemne i monochromatyczne fragmenty zdjęć. Drukowane na prostej drukarce zdjęcia czarnobiałe są po prostu czarnobiałe, nawet jeśli prezentują się wybornie, a za szarości odpowiada kombinacja kolorów. Na takiej drukarce jak Canon PIXMA Pro-200 stają się one monochromatyczne, czyli pełne odcienie szarości.

Nasza ocena Canon PIXMA Pro-200. Dla kogo jest to drukarka?

Choć zajmuję się fotografią nie tylko amatorsko, to miałem obawy, czy Canon PIXMA Pro-200 sprawdzi się w domowych warunkach i tych mniej profesjonalnych foto-zastosowaniach. Nie bałem się o to, że nie podoła tej roli, ale czy nie będzie to przerost formy nad treścią. Teraz już wiem, że obawy były bezpodstawne. Bardzo wysoka jakość druku, kultura pracy i akceptowalne koszty eksploatacji, zyskały moje uznanie.

Canon PIXMA Pro-200 to bez dwóch zdań, drukarka do zdjęć. I w ten sposób powinna być wykorzystywana. Okazyjne drukowanie dokumentów jej nie zaszkodzi, ale będzie ujmą dla jej foto możliwości.

Canon PIXMA Pro-200 nie jest sprzętem dla każdego. Najlepiej docenią ją fotografujący, którzy:

drukują zdjęcia w dużym formacie częściej niż okazyjnie,

dysponują materiałami do wydruku w dobrej jakości technicznej i artystycznej,

mają czas i chęci, na przygotowanie zdjęć do druku, a potem samemu je wydrukować,

chcą oglądać wydruki nie tylko podczas rodzinnych spotkań, co przy dużym formacie jest dość niewygodne, ale też oprawiać je i eksponować jako element dekoracyjny,

potrzebują jak najwyższej jakości druku w formacie do A3+, także w celach zawodowych, ale nie mogą pozwolić sobie na sprzęt z serii imagePROGRAF,

dysponują sporą przestrzenią na ustawienie drukarki.

Z kolei te osoby, które

chcą drukować dużo zdjęć i szybko, przy najlepszej relacji jakość cena,

fotografują głównie telefonem,

nie zwracają uwagi na precyzję odwzorowania kolorów lub po prostu nie mają do tego serca,

oczekują drukarki uniwersalnej, czyli także do dokumentów,

nie dostrzegą zalet testowanego sprzętu, ba wystarczy im pewnie drukarka A4 i to taka, która ma skaner w zestawie.

Kontynuując naszą analogię do kart graficznych, Canon PIXMA Pro-200 jest niczym najnowszej generacji karta graficzna. A nawet więcej, bo za rok taka karta będzie już modelem poprzedniej generacji, a taka drukarka wciąż będzie zapewniać doświadczenia z najwyższej półki. W tej branży trudno o szybki postęp, a to co oferuje Canon PIXMA Pro-200 i tak jest już bardzo wyśrubowane. Ważniejsze będzie to, czy nakarmimy ją ciekawymi i dobrze zrobionymi zdjęciami, podobnie jak komputer dla gracza jest tak dobry, jak dobre są gry, które można na nim uruchomić.

Canon PIXMA Pro-200 - ocena

dokładna instrukcja dostępna w pliku PDF lub na stronie WWW

cicha praca podczas drukowania i przesuwu papieru

bardzo dobra jakość druku i dobre odwzorowanie kolorów

detaliczne wydruki, nawet gdy DPI materiału wejściowego jest mniejsze od 300

niezłe wydruki monochromatyczne

obsługa różnorodnych materiałów

przydatne oprogramowanie dodatkowe

współpraca z aplikacjami smartfonowymi, obsługa zdalnego druku

szybka podczas druku na nośnikach o dużych rozmiarach

stosunkowo oszczędna gospodarka atramentem, ale…



… wciąż kosztowna w oczach zwolenników budżetowych drukarek

spore rozmiary, mimo że jest to drukarka A3+

dość hałaśliwa praca podajnika i mechanizmu konserwacji układu drukującego

90% 4,5/5

