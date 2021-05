W ostatnich latach bardzo wiele uległo zmianie w kwestii routerów Wi-Fi - najwięcej wnosi tu zmiana standardu łączności na Wi-Fi 6. W krótkim filmie streścimy Wam, dlaczego warto już teraz wymienić swój stary router.

Dlaczego warto zmienić router na model obsługujący Wi-Fi 6?

Na temat samego standardu Wi-Fi 6 napisaliśmy nieco już wcześniej, w okresie jego debiutu. Tym razem jednak, ze względu na bardzo przystępne cenowo propozycje routerów z Wi-Fi 6, skupimy się dokłanie na tym, co standard ten może nam zaoferować w praktyce. Jeżeli nadal używacie routerów Wi-Fi 5 (AC) lub tym bardziej Wi-Fi 4 (oznaczone literką N), to zdecydowanie zachęcamy Was do zapoznania się z całym materiałem.

Gościem tego materiału był router Huawei AX3 Quad Core, który jest jednym z tych bardzo opłacalnych wyborów, jeżeli chcemy przejść na Wi-Fi 6 nawet w dużym, kilkupokojowym mieszkaniu. Niebawem przyjrzymy się bliżej temu, co ma do zaoferowania i opiszemy to w osobnym artykule, zatem bądźcie czujni!

Materiał powstał we współpracy z firmą Huawei.