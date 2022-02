Oferta Playera może przyprawić o niemały zawrót głowy. Już teraz trudno być ze wszystkim na bieżąco, a tytułów z dnia na dzień przybywa. W gąszczu propozycji kryją się jednak prawdziwe perełki kinematografii, które warto poznawać i do których warto wracać.

Zatem, co oglądać na Playerze? Mamy swoje typy. Być może znajdziecie wśród nich pomysł na najbliższy seans.

Player.pl - najlepsze filmy

Ojciec Chrzestny

W naszym rankingu filmów na Playerze nie mogłoby zabraknąć serii największych tytułów wszechczasów , za które niewątpliwie uznawany jest Ojciec chrzestny. 28 nominacji do Oscara i 9 zdobytych nagród mówią zresztą same za siebie. Co za tym idzie, każdy uczestnik życia kulturalnego powinien zapoznać się z tą propozycją; w szczególności zaś ci, których częstym wyborem są filmy kryminalne.

Na Player.pl zagościła więc fikcyjna opowieść o amerykańskiej przestępczości zorganizowanej, na czele z (nie)sławną rodziną Corleone . Wkrótce przyjdzie jej się zmierzyć nie tylko w wojnie gangów, ale też ze swoimi wewnętrznymi podziałami.

Diuna

Po klasyce przyszła pora na najnowsze filmy Playera (choć ta propozycja czerpie z klasyki pełną garścią). Do ich grona nie tak dawno dołączyła Diuna - adaptacja pierwszej połowy powieści Franka Herberta o tym samym tytule .

W roli głównej podziwiać tu możemy aktora młodego pokolenia - Timothée'ego Chalameta - który dojrzewa na oczach widzów, magnetyzując swoją, wciąż nieśmiałą, charyzmą.

Choć pierwsza część Diuny zaledwie nakreśla świat przedstawiony, możemy z niej wyczytać kluczowe wątki: geopolityczne (walkę o dominację i zasoby między rodami, zamieszkującymi odległe planety), rodzinne (relacja Paula z jego rodzicami) i tożsamościowe (proces dojrzewania młodego księcia do jego przyszłej roli). Wszystkie one składają się na spójną całość, którą chce się zgłębiać dalej.

Forrest Gump

Tę historię zna chyba każdy. Mimo upływu lat nie zdążyła się jednak zestarzeć. Forrest Gump to opowieść o sile marzeń, które potrafią czynić naprawdę wielkie rzeczy - a w to wierzyć chcemy wszyscy.

Elementy moralitetu są tu bardzo wyraźne; luźna, humorystyczna stylistyka doskonale je jednak równoważy, co wraz ze świetną grą aktorską, zdjęciami, a przede wszystkim fabułą, która wzrusza do głębi , tworzy dzieło wręcz skazane na sukces.

Forrest nie należy do “bystrzaków”, ma jednak wielkie serce i wielkie plany, w których realizację angażuje się na całego. Przy takim podejściu trudno o nudę w życiu (i na ekranie). Jeżeli więc zastanawiasz się, jaki film na Player.pl obejrzeć, ten tytuł to gwarancja dobrej zabawy.

Władca Pierścieni

Jeżeli jednak wciąż nie wiesz, co oglądać na Playerze, z pewnością nie zaszkodzi powrócić do dzieła, na którym wychowało się całe pokolenie. Władca Pierścieni to bowiem tytuł, który wpisał się na stałe nie tylko w historię światowej kinematografii, ale też w świadomość całych społeczeństw .

I nie bez powodu - rozmach, z jakim go zrealizowano, imponuje do dziś, obraz zachwyca swoimi detalami, a historia wciąga na długie godziny seansu .

Mimo wielopoziomowości tej ostatniej, kluczowym z punktu widzenia fabuły wątkiem jest Wojna o Pierścień, ucieleśniający w sobie część duchowej mocy swojego twórcy - Saurona - władcy Mordoru i złego ducha . Na przestrzeni trzech kolejnych części sagi towarzyszymy młodemu hobbitowi - Frodowi Bagginsowi - w misji, której celem jest jego zniszczenie . Tylko jej powodzenie może powstrzymać siły zła.

Piękny umysł

Najlepiej oceniane filmy Playera to też tytuły biograficzne . Piękny umysł to poruszający obraz, ukazujący historię Johna Nasha - wybitnego matematyka, twórcy równowagi Nasha oraz zdobywcy nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Film jest dość swobodną interpretacją biografii bohatera autorstwa Sylvii Nasar o tym samym tytule.

Postępująca choroba Johna - schizofrenia paranoidalna - zdefiniuje jego losy nie tylko jako naukowca, ale też współmałżonka. Granice między tym, co realne i wyimaginowane zatrą się w jego życiu; podobnie zresztą jak definicja samego piękna. Końcowy kształt dzieła uchwycił to zaś w sposób, wobec którego trudno przejść obojętnie.

Player.pl - najlepsze seriale

Czarnobyl

Skutki incydentu w Czarnobylu odczuwamy do dzisiaj. Wydarzenie to odcisnęło piętno nie tylko na zdrowiu milionów ludzi, ale też zaznaczyło swoje miejsce w zbiorowej świadomości Europy (i świata) jako symbol zawodności systemu .

Warto jednak dostrzec, że był to też sprawdzian dla ludzkiej przyzwoitości, okazja do wielu poświęceń i przyczyna wielu ludzkich dramatów . Gdyby ten test został oblany, być może nie byłoby nas tu dzisiaj…

“ Czarnobyl” skupia te historie jak w soczewce , a okazję do zapoznania się z tym niezwykłym obrazem daje właśnie Player. Seriale inspirowane prawdziwymi wydarzeniami nie są nowością w naszym zestawieniu. Tym razem za punkt odniesienia posłużyła książka Swiatłany Aleksijewicz pt. “Krzyk Czarnobyla”, na której częściowo oparto tę fabularyzowaną opowieść .

Gra o tron

Gra o tron to niewątpliwie jeden z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek powstały . Tym bardziej cieszy jego dostępność w ramach platformy, takiej jak Player. Ranking seriali, stworzony na potrzeby tego artykułu, nieprzypadkowo zamieszcza go więc na wysokiej, drugiej pozycji.

To opowieść o bezlitosnej walce o władzę, toczonej między rodami Siedmiu Królestw , zamieszkujących jeden z trzech kontynentów znanego świata - Westeros. Nie ma tu miejsca na chwile słabości czy taryfy ulgowe. Liczą się tylko zwycięstwo i przegrana, a cel nierzadko uświęca środki.

Fantastyczną krainę definiują więc zakłamanie i wiarołomstwo, stające w szranki z honorem i prawością . Które z nich zasiądą na wykutym z tysiąca mieczy, Żelaznym Tronie?

Rick i Morty

Kolejna kategoria propozycji to filmy animowane na Playerze . W ramach niej zdecydowany prym wiedzie Rick i Morty - pełen czarnego humoru serial o losach ekscentrycznego naukowca-alkoholika i jego wnuka, który hamuje zapędy staruszka .

Odległe galaktyki, alternatywne rzeczywistości i niezwykłe wynalazki to ich codzienność. O nudę więc trudno, również gdy przyjdzie nam uczestniczyć w życiu rodzinnym bohaterów, które do najbardziej stabilnych nie należy. Każdy z członków tej zwariowanej rodzinki musi bowiem mierzyć się z własnymi demonami, co w rezultacie tworzy niepowtarzalną mieszankę wybuchową.

Jeżeli więc zastanawiasz się, jaki serial na Playerze oglądać, a nieobce Ci nihilistyczne klimaty, nieoczywiste smaczki, nawiązania do popkultury i przesłania, skrywane pod warstwą nieco hermetycznego humoru , może okazać się to strzał w dziesiątkę. Może, choć nie musi - to bowiem jeden z tych tytułów, które trzeba przetestować na własnej skórze.

The Office

Jak się okazuje, dla niektórych praca może stanowić gotowy materiał na porywający publikę serial. Player.pl pozwala się o tym przekonać, zamieszczając w swojej ofercie “The Office” - produkcję opartą na brytyjskiej serii pod tym samym tytułem, opowiadającą o codzienności w biurze, zarządzanym przez Michaela Scotta .

To właśnie on nadaje ton biurowej rutynie, zmieniając każdy, z pozoru zwyczajny dzień w... próbę przetrwania. W jego osobistym mniemaniu ze świecą jednak szukać tak równego i zabawnego szefa. Dodajmy do tego pracownicze romanse, próby budowania pozycji w zespole i wyraziste, niepowtarzalne charaktery. Będzie się działo!

Kompania braci

Najlepiej oceniane seriale Playera reprezentują naprawdę szeroki wachlarz gatunkowy. Tym razem zarzucamy więc humorystyczny ton, przechodząc do tematów ważnych, tragicznych, ale też inspirujących .

Kompania braci opowiada bowiem o losach legendarnej kompanii E 2. batalionu 506. Spadochronowego Pułku Piechoty, wchodzącego w skład 101. Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA , która wsławiła się w walkach o Ardeny oraz jako zdobywca Orlego Gniazda Hitlera w Berchtesgaden.

Opowieść ukazana na ekranie stanowi efekt prac ze źródłami historycznymi: oparto ją na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E oraz na dziennikach i listach, pamiętających te zdarzenia. W ten właśnie sposób powstało dzieło rzetelne, ale też poruszające.