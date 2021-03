Testujemy sprzętowe portfele kryptowalut - modele SecuX Stone V20 i W20. Bezpieczeństwo twojego portfela kryptowalut spędza ci sen z powiek? Warto zainwestować w urządzenia do ich bezpiecznego przechowywania.

Jeśli znajdziecie się w środku dyskusji o sprzętowych portfelach kryptowalut, to z pewnością usłyszycie o takich popularnych urządzeniach jak Ledger Nano S/X, Trezor T, czy Archos Safe-T. Do grona producentów tych prywatnych skarbców kryptowalut dołączył również SecuX i nie da się ukryć, że są one również godne uwagi. Przy okazji - jeśli chcesz pobawić się w górnika nie zwiększając swoich rachunków za prąd, zobacz nasz test koparki kryptowalut na USB.

W naszych rękach znalazły się flagowy model SecuX Stone V20 oraz nieco tańszy, ale równie funkcjonalny Stone W20.

Co to jest sprzętowy portfel kryptowalut? To po prostu fizyczne urządzenie, które pozwala ci przechowywać kryptowaluty (a więc tak naprawdę twoje prywatne klucze do portfela, które pozwalają na wydawanie kryptowalut) poza internetem i w zaszyfrowanej formie. Żeby "wyciągnąć" waluty ze sprzętowego portfela (np. celem ich wypłaty w bitomacie) musisz podłączyć go do komputera czy smartfona i potwierdzić operację. Portfele programowe działają w sieci (generują prywatne klucze na urządzeniach podłączonych do internetu), więc są bardziej narażone na atakie hakerskie. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku trzymania kryptowalut na giełdach, bankach czy kantorach bowiem serwisy te mogą dysponować twoimi prywatnymi kluczami (potrzebnymi do wypłat). Doniesienia o wyparowaniu środków z takich serwisów nie należą niestety do rzadkości.

Portfele kryptowalut SecuX Stone - ceny

Najbardziej wypasiony model SecuX Stone V20 kosztuje 139 euro (Amazon PL - 591 złotych), nieco mniejszy V20 119 euro (Amazon PL - 454 złote), a najtańszy W10 tylko 69 euro.

SecuX Stone V20, W20 i W10 - specyfikacja i porównanie

Warto dodać, że w ofercie SecuX znajduje się również tani model W10, który między innymi pozbawiony jest Bluetooth (więc można go używać tylko za pomocą komputera), czy zasilania bateryjnego.

SecuX Stone V20 W20 W10 Ekran dotykowy 2,8 cala Zabezpieczenia Infineon SLE 97 (certyfikat CC EAL5 +) Możliwość podłączenia USB / Bluetooth USB / Bluetooth USB Wspierane system operacyjne Windows, MacOS, Linux, Android, iOS Windows, MacOS, Linux, Android, iOS Windows, MacOS, Linux Wspierane platformy desktop i smartfon desktop i smartfon desktop Wspierane kryptowaluty i tokeny Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Groestlcoin, Binance, DigiByte, Dash, Doge, Stellar XLM i tokeny ERC-20 Czas pracy na baterii 7 godzin pracy / min. 1 rok podtrzymywania zasobów danych 7 godzin pracy / min. 1 rok podtrzymywania zasobów danych n/d Materiał obudowy Aluminiowa rama z gumową podstawą Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Rozmiary 98 x 98 x 15 mm 89 x 59 x 13 mm 89 x 59 x 13 mm Waga 120 g 62 g 49 g

Jeśli pierwszy raz spotykasz się z tą tematyką, z pewnością masz wiele pytań. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka z nich.

A co jeśli zgubię sprzętowy portfel lub zostanie mi on ukradziony?

Dane w sprzętowym portfelu przechowywane są w zaszyfrowanej formie, a dostęp do nich chroniony jest kodem PIN. Nawet jeśli bezpowrotnie stracisz sprzętowy portfel możesz odzyskać zawartość swojego portfela za pomocą kodów kopii bezpieczeństwa (który naturalnie trzeba przechowywać w innym, bezpiecznym miejscu).

Czy sprzętowy portfel kryptowalut to urządzenie dla mnie?

To zależy. Jeśli często obracasz kryptowalutami np. zarabiając na zmianach kursowych - to w takim przypadku lepiej sprawdzi się portfel programowy, choćby w postaci aplikacji na smartfona. Jeśli jednak traktujesz kryptowaluty jako długoterminową inwestycję, która ma leżeć w bezpiecznym miejscu spokojnie czekając na wzrost wartości - wtedy nie znajdziesz lepszego rozwiązania. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by używać jednego i drugiego rozwiązania.

Czy w sprzętowym portfelu mogę przechowywać jedynie Bitcoiny?

To zależy od urządzenia. Zwykle sprzętowe portfele obsługują wiele rodzajów kryptowalut. Testowany przez nas SecuX obsługuje zarówno Bitcoina, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Groestlcoin, Binance, DigiByte, Dash, Doge, Stellar XLM jak i wszystkie tokeny ERC-20. Pełną listę obsługiwanych kryptowalut i tokenów można znaleźć na stronie producenta.

Konfiguracja i użytkowanie portfeli SecuX

Podłącz urządzenie do portu USB i naładuj je - zwróć uwagę na taśmę zabezpieczającą port. Nie możne jej odkleić i przykleić z powrotem niezuważenie (po odklejeniu pojawiają się na niej dodatkowe logosy). To znak, że nikt nie majstrował przy Twoim urządzeniu.

Włącz urządzenie za pomocą przycisku (aby je wyłączyć przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, lub w przypadku W10 po prostu odłącz od komputera)

Ustaw swój osobisty kod PIN (zwróć uwagę, że cyfry wyświetlają się zawsze w innych miejscach, by utrudnić podejrzanie twojego kodu)

Wybierz opcję stworzenia nowego portfela (configure as a new wallet) lub wykorzystania istniejącego (restore an existing wallet). W pierwszym przypadku urządzenie wygeneruje 24 klucze odzyskiwania, które należy skrzętnie zapisać na dołączonej kartce (urządzenie NIE przechowa tych kodów), a potem potwierdzić w urządzeniu. W drugim przypadku konieczne będzie wprowadzenie istniejących kodów odzyskiwania.

Urządzenie wygeneruje twój prywatny klucz i przechowa je w zabezpieczonej pamięci

Przed podłączeniem urządzenia warto zerknąć na jego ustawienia. Można tam włączyć/wyłączyć Bluetooth, stworzyć ukryty portfel (zabiezpieczony dodatkowym kodem PIN), zresetować urządzenie (usuwa to zarówno klucz prywatny, PIN, jak i wszystkie konta), włączyć automatyczną blokadę urządzenia (po 5, 15 lub 45 minutach), nadać urządzeniu nazwę lub ją zmienić, a także zmienić kod PIN. Po skonfigurowaniu kont (do czego potrzebny jest komputer lub smartfon) otrzymamy ich podgląd, a także możliwość wpłat (kod QR lub klasyczny adres).

Do pełni szczęścia (konfiguracji portfeli, czy wysyłania kryptowalut) potrzebny jest nam jeszcze komputer lub smartfon.

Wejdź na stronę https://secuxtech.com/ i kliknij w ikonkę My Wallet w prawym górnym rogu

w prawym górnym rogu Wybierz metodę podłączenia (Bluetooth lub USB), a w nowo otwartym okienku wybierz swoje urządzenie (po nazwie) i kilknij połączenie

Otrzymasz dostęp do swojego urządzenia, gdzie będziesz mógł tworzyć portfele w wybranej kryptowalucie oraz je wypłacać oraz wpłacać

Po stworzeniu portfele i ich zawartość będą widoczne w urządzeniu nawet po przełączeniu do trybu offline - ale oczywiście jeśli prześlemy coś do portfela w międzyczasie to aktualne wartości zaktualizują się dopiero po podłączeniu

W przypadku smartfona należy pobrać aplikację SecuX Mobile (dostępna zarówno na Androida, jak i iOS) - obsługa jest identyczna jak na komputerze, oprócz tego, że mamy możliwość podłączenia jedynie przez Bluetooth

(dostępna zarówno na Androida, jak i iOS) - obsługa jest identyczna jak na komputerze, oprócz tego, że mamy możliwość podłączenia jedynie przez Bluetooth Wszystkie operacje wpłat i wypłat musisz potwierdzać na urządzeniu

Producent podkreśla, że wprowadził zabezpieczenia w każdym możliwym segmencie, zarówno pod względem sofware, hardware, firmware, budowy, czy też zachowań użytkownika. Warto jednak pamiętać o tym, że pomimo wysokich standardów bezpieczeństwa, nie ma takich zabezpieczeń, których ktoś by nie złamał - o czym zresztą przekonali się inni producenci podobnego sprzętu. Jeśli więc zapytacie, czy sprzętowe portfele kryptowalut są w 100% bezpieczne to odpowiedź brzmi - nie. Warto więc pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa, jak i o aktualizacji urządzenia, czego również można dokonać przy pomocy komputera lub smartfona.

Sprzętowe portfele kryptowalut SecuX Stone - czy warto kupić?

Zacznijmy może od cen. W najdroższym wydaniu (V20) urządzenie SecuX kosztuje nieco mniej niż Trezor-T (177 euro), a w tańszym (W20) tyle samo co Ledger Nano X (119 euro). Najtańsze wydanie (którego niestety nie mieliśmy w rękach), czyli W10 kosztuje nieco więcej niż Ledger Nano S (59 euro), czy też Trezor One.

Cóż, to nie są tanie rzeczy, ale widać, że urządzenia SecuX cenowo są zbliżone do konkurencji. Uważamy, że ceny sprzętowych portfeli są wygórowane, ale dotyczy to wszystkich producentów, nie tylko SecuX. Ceny oczywiście mogą się od siebie różnić w zależności do sklepu (podajemy globalne ceny z oficjalnych sklepów)

Trzeba podkreślić, że używa się go bajecznie prosto - chcesz coś wpłacić na portfel, to wyciągasz go z kieszeni i skanujesz kod QR (bez konieczności podłączenia). Wypłata (tylko do innego portfela krypto!) - podłączenie do smartfona przez BT lub komputera przez USB, potwierdzenie operacji i voila.

Jeśli zamierzasz trzymać w bezpiecznym miejscu większą ilość kryptowalut to wyjście wydaje się jedno - sprzętowy portfel. A nic nie przemawia za tym, żeby nie wybrać rozwiązania SecuX. Mają fajne dotykowe ekrany 2,8 cala, baterię o pojemności aż 600 mAh i można je podłączyć praktycznie do wszystkiego. Który z modeli wybrać? Zarówno Stone V20, jak i W20 mają identyczną funkcjonalność - różnią się jedynie obudową, rozmiarem oraz ceną.

Producent chwali się, że urządzenia obsługują ponad 1000 kryptowalut i tokenów, ale wlicza do tego wszystkie tokeny ERC-20. Samych altcoinów jest tu stosunkowo niewiele, ale ta liczba stale rośnie wraz z aktualizacjami.

Cóż, pora przelać mój gruby kryptowalutowy hajs na sprzętowy portfel, przecież nie będę czekał na hakerski włam, prawda?

SecuX Stone V20 - ocena

wytrzymała aluminiowa obudowa z gumową podstawą

prosty w użyciu

obsługa na systemach Windows, MacOS, Linux, Android i iOS

układ zabezpieczający z certyfikatem EAL5+

dotykowy ekran 2,8 cala

połączenie przez USB C i Bluetooth (obsługa przez komputer bądź smartfon)

wbudowana bateria 600 mAh

możliwość obsługi do 500 kont

możliwość odzyskania zawartości w razie utraty

wysoka cena

spory rozmiar może niektórym przeszkadzać

relatywnie niewielka liczba obsługiwanych kryptowalut (ale wszystkie tokeny ERC-20)

brak opcji bezpośrednich wypłat do PayPal, czy kont walutowych

92% 4,6/5

SecuX Stone W20 - ocena

niewielki i poręczny

prosty w użyciu

obsługa na systemach Windows, MacOS, Linux, Android i iOS

układ zabezpieczający z certyfikatem EAL5+

dotykowy ekran 2,8 cala

połączenie przez micro-USB i Bluetooth (obsługa przez komputer bądź smartfon)

wbudowana bateria 600 mAh

możliwość obsługi do 500 kont

możliwość odzyskania zawartości w razie utraty

niższa, ale wciąż nieco wygórowana cena

relatywnie niewielka liczba obsługiwanych kryptowalut (ale wszystkie tokeny ERC-20)

brak opcji bezpośrednich wypłat do PayPal, czy kont walutowych

94% 4,7/5

