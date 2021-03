Masz w portfelu trochę kryptowalut i chcesz je wypłacić w gotówce? Nic trudnego, wystarczy skorzystać z bitomatu.

Co to jest bitomat? To po prostu odmiana bankomatu/wpłatomatu, w którym możemy zarówno kupować, jak i sprzedawać kryptowaluty na gotówkę. Bitomaty już od jakiegoś czasu goszczą w naszych miastach, ale niestety nie ma ich wiele. Dla przykładu w Poznaniu możemy skorzystać zaledwie z trzech bitomatów, a szacuje się, że w całej Polsce znajduje się ich zaledwie około 50.

Temat kryptowalut jest ostatnio bardzo gorący i to nie tylko ze względu na wysoki kurs bitcoina, ale też - co najbardziej irytuje graczy komputerowych - masowe wykupowanie sprzętu do kopalni kryptowalut, a nawet używanie do tego celu gamingowych laptopów, co przekłada się między innymi na bardzo wysokie ceny i słabą dostępność kart graficznych.



Źródło: BitHub.pl

Bitomat - jak wypłacić bitcoiny w gotówce?

Jak działa bitomat?

Zakup (wpłata) bitcoinów w bitomacie jest prosty - wystarczy wybrać opcję Buy Bitcoin, podać swój portfel (w postaci kodu QR do zeskanowania) i włożyć do bitomatu odpowiednią ilość gotówki. Ilość bitcoinów do zakupu będzie się aktualizować wraz z włożeniem każdego banknotu. Po uzyskaniu odpowiedniej kwoty wystarczy potwierdzić transakcję.

Jeśli chodzi o wymianę kryptowaluty na gotówkę (sprzedaż) to jest to proces nieco bardziej skomplikowany. Należy na początku wybrać opcję Sell Bitcoin. Następnie podajmy kwotę, za jaką chcemy sprzedać bitcoiny - wraz ze zmianą kwoty na ekranie będzie aktualizować się ilość bitcoinów do sprzedaży. Po potwierdzeniu kwoty należy wybrać metodę uwierzytelnienia (e-mail bądź SMS). Po podaniu numeru telefonu lub maila należy przepisać kod, który właśnie otrzymaliśmy.

Po pomyślnej weryfikacji bitomat poda nam numer portfela, na które trzeba wysłać sprzedawane bitcoiny. Najprościej jest zeskanować QR kod z portfelem i przelać środki za pomocą używanej przez nas aplikacji i czekać na potwierdzenie operacji. Następnie ponownie należy wybrać opcję Sell Bitcoin i znów użyć tego samego środka uwierzytelnienia - w tym momencie gotówka powinna zostać wypłacona.

Ile kosztuje skorzystanie z bitomatu?

Podobnie jak wykorzystanie klasycznego bankomatu czasem wiąże się z opłatami, tak i niestety tutaj należy liczyć się z zapłaceniem prowizji. W zależności od bitomatu opłata wiąże się od 3 do 5% od transakcji, a więc całkiem sporo. Również wpłata na konto bitcoin może się wiązać z opłatami - przed skorzystaniem z bitomatu warto to dokładnie sprawdzić.

Warto przeliczyć, czy taniej nie wyjdzie nam transfer z portfela kryptowalut np. na konto walutowe w banku, czy na PayPal (umożliwia to między innymi Coinbase).

Czy w bitomatach można wymieniać na gotówkę wyłącznie bitcoiny?

To zależy od samego bitomatu. Niektóre obsługują wyłącznie portfele bitcoinowe, a inne również altcoiny, jak choćby Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), czy Dash (DASH).

Jaka jest najniższa kwota wymiany w bitomacie?

Najlepiej to sprawdzić w przypadku konkretnego bitomatu. Zwykle jest to wielokrotność 100 złotych - czyli nie wpłacimy, ani nie wypłacimy mniej niż 100 złotych.

Jak znaleźć najbliższy bitomat?

Najlepiej skorzystać po prostu z wyszukiwarki w Google Maps. Należy się liczyć z tym, że większość bitomatów znajduje się w dużych miastach.

